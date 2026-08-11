Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

Mientras la mayoría de los perros del empresario ya encontró un hogar, Tony permanece bajo cuidado a la espera de una adopción especial (Instagram)

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El viernes pasado, el mundo del espectáculo sufrió la pérdida de Leandro Rud. El reconocido empresario, que representó a numerosas figuras del ámbito artístico, dejó tras su partida no solo tristeza entre sus allegados sino también una preocupación especial: el destino de las mascotas que tanto cuidó y rescató en los últimos años. Mientras la mayoría de ellas ya logró encontrar un nuevo hogar, todavía queda un interrogante abierto sobre el paradero de Tony, el único de sus perros que continúa sin ser adoptado.

La situación fue visibilizada a través de una publicación realizada en conjunto por Zoonosis Escobar, organismo de la localidad bonaerense del mismo nombre, junto a las asociaciones Adopciones al Rescate, liderada por Mel Brizuela, y Comunidad Dos Orejas. Acompañando fotos del perro, el mensaje se centró en su búsqueda: “¡Vamos por Tony! De los ocho perritos que tenía Leandro. Siete ya encontraron una familia. Gracias de corazón a todos los que adoptaron y a quienes ayudaron a difundir. Pero queda uno. Tony. Tiene aproximadamente seis años, es mediano, está castrado y vacunado. Está acostumbrado a vivir dentro de una casa y a convivir con otros perros. Tony fue uno de los perros más queridos por Leandro y estuvo a su lado hasta el último día. Hoy está bajo el cuidado de @comunidaddosorejas, esperando esa familia que pueda darle el amor y los cuidados que siempre tuvo”.

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El mensaje también detalló el estado de salud y las necesidades especiales del animal. “Tony fue atropellado y quedó con una discapacidad motriz y también tiene incontinencia urinaria. Por eso necesita una adopción especial, con paciencia, respeto y mucho amor”, explicaron desde la entidad. Y detallaron: “Es tranquilo, aunque puede estresarse si intentan manipularlo. Sabemos que no es una adopción fácil. Pero también sabemos que alguien va a mirar a Tony y ver todo lo que tiene para dar. Queremos que sea él quien cierre esta historia con un final feliz. Vamos con fuerza por Tony. Él también merece un hogar para siempre”.

Tras la adopción de siete de los perros del empresario, Tony continúa a la espera de una familia que le de una segunda oportunidad en su hogar

A modo de cierre, completaron: “Si querés conocerlo y darle una oportunidad, escribinos por WhatsApp al 11-7608-3176”. De esta forma, quienes estén interesados en adoptar a Tony pueden comunicarse directamente con las organizaciones involucradas para brindarle una segunda oportunidad.

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Cabe recordar que en los últimos años de su vida, Rud dedicó tiempo y energía a la causa animal, rescatando perros de la calle y transformando su hogar en un refugio para ellos. Tras su fallecimiento, ocurrido el viernes 7 de agosto, surgió la inquietud sobre qué ocurriría con los seis perros que lo acompañaron en su proceso de introspección y lucha contra el cáncer. Zoonosis Escobar asumió el compromiso de proteger a los animales que el empresario tanto cuidó y, en sus redes sociales, compartió un mensaje que conmovió a cientos de seguidores: “Con mucha tristeza, despedimos a nuestro amigo Leandro Rud. Leandro tenía muchas ganas de vivir y luchó durante años contra su enfermedad. Hoy descansa en paz y nos deja los mejores recuerdos de un amigo que siempre se brindó a nosotros y que durante años nos ayudó a difundir y promover el bienestar de los animales. Gracias a él, muchos de nuestros perros rescatados encontraron una familia, y muchos otros fueron adoptados por él. Por eso, siempre vamos a estar profundamente agradecidos”.

Mel Brizuela prestó su ayuda en el caso de Tony, el último perro que espera ser adoptado

En ese sentido, la publicación continuó: “Cuando empezó a sentirse mal, le hicimos una promesa: íbamos a asegurarnos de que todos sus perros tuvieran un buen destino”. Los animales, todos rescatados, recibieron cuidados, afecto y educación, y se habituaron a la vida en manada y a los paseos en auto, disfrutando de la calidez de un hogar lleno de amor. Ahora, tras la partida de Rud, buscan repetir esa experiencia con nuevas familias dispuestas a recibirlos.

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Uno de los gestos más significativos surgió de una de las amigas más cercanas de Rud. La periodista Mariana Brey decidió abrir las puertas de su casa a dos de los perros de Leandro, Chop y Luna. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes jugando y abrazando a los perros junto a su hija Juana. Esta decisión no solo asegura un futuro para Chop y Luna, sino que también representa el espíritu de solidaridad y continuidad del cariño que Rud supo ofrecer a sus animales.

Mariana Brey y su hija Juana adoptaron a dos de los perros que Leandro Rud dejó tras su fallecimiento (Instagram)

Mientras la mayoría de los perros de Leandro ya encontró un nuevo hogar, Tony sigue esperando una familia que comprenda sus necesidades y esté dispuesta a darle el amor que merece. Su historia se convirtió en el símbolo de la última voluntad de Rud: que todos sus animales tengan un destino feliz.

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