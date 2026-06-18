Cami Mayan reveló cómo sus videos en el Mundial de Qatar la ayudaron a superar su ruptura con Alexis Mac Allister

Previo a su ruptura con Alexis Mac Allister, Cami Mayan contó cómo comenzó a hacerse viral con sus "Get ready with me" para salir a Qatar (Nada que ocultar - Lady Nada)

A fines de 2022, mientras la Argentina celebraba la histórica consagración en el Mundial de Qatar y las fiestas de fin de año teñían el país de alegría, Cami Mayan vivía un proceso muy diferente: el de su inesperada separación de Alexis Mac Allister. El futbolista, tras el torneo, inició una relación con Ailén Cova, y ese giro en su vida privada marcó para la influencer un antes y un después. A casi cuatro años de aquel momento, Cami se animó a recordar cómo transitó ese período y cómo, en medio del dolor, su contenido de moda comenzó a viralizarse y a darle una nueva proyección profesional.

En una charla íntima durante su paso por Nada que ocultar, el ciclo de entrevistas que conduce Lady Nada, Cami repasó su estadía en el exterior y cómo, sin esperarlo, terminó convirtiéndose en una figura reconocida más allá de su entorno cercano. La conversación arrancó con una pregunta sobre el tiempo que vivió afuera, y Cami detalló: “Estuve dos años y medio. Hace un montón que no hacía cuentas de nada”. La conductora, entre risas, remarcó la sensación de que fue mucho tiempo, y enseguida la charla giró hacia un tema inevitable: el quiebre con Mac Allister y el salto a la exposición mediática

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El fenómeno viral que la rodeó coincidió con el furor por el Mundial y el título de la Selección, algo que Cami vivió en carne propia pero sin ser especialmente futbolera. “Cuando me voy al mundial, yo tampoco era tan futbolera que digamos”, confesó, y relató cómo se preparó para pasar un mes entero en una ciudad desconocida. “Digo: ‘bueno, ¿qué voy a hacer un mes en Qatar?…'”, explicó. Ante la consulta de Lady Nada sobre las posibilidades de moverse sola en ese país, Cami aclaró que estuvo acompañada por la familia de Mac Allister casi todo el tiempo.

Cami Mayan relata cómo su inesperada separación durante el Mundial de Qatar la impulsó a construir una exitosa carrera como influencer de moda en redes sociales, transformando su dolor en una oportunidad profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, y como una forma de darle sentido a la experiencia, la influencer decidió volcarse a las redes con contenido que terminarían marcando un antes y un después en su perfil digital. “Ahí dije: ‘bueno, arranco a hacer videos en TikTok’. Ahí empecé a hacer los get ready with me para los partidos”, recordó en alusión a clips donde mostraba sus outfits. La comunidad no tardó en responder. “Es el día de hoy que mucha gente me dice: ‘wow, yo te conocí de los videos para los partidos’”, contó, y repasó cómo esos clips se sumaron a los vlogs que ya hacía en YouTube cuando vivía en Brighton. “Era todo como chiquitito y te mostraba y me maquillaba poquitito, pero… Y como todo, muy pidiendo permiso”, detalló, mostrando el contraste entre la timidez inicial y la exposición que llegó después.

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La viralidad la encontró en un momento sensible, pero también le abrió puertas. “Pensé: ‘tengo que empezar a hacer cosas para mí’”, relató sobre ese proceso de cambio. El apoyo del público y el interés de marcas fueron señales claras de que su perfil se estaba transformando: “Había gente que me empezaba a seguir, que me empezaba a conocer, que me empezaba a mandar un mensaje, que me apoyaba también desde un lado re lindo, marcas que me empezaban a contratar o a mandar algo o a tenerme en cuenta para un montón de cosas que a mí me encantaban”. Cami entendió que, a pesar del dolor, se abría una oportunidad profesional única: “Está todo bien, yo sé que tengo que hacer mi duelo, mi proceso y mi todo, pero yo no me voy a perder esta oportunidad que me está regalando la vida”.

La influencer también puso en palabras la complejidad emocional de ese tiempo. “Obviamente que no fue nada divertido para mí, la pasé bastante mal”, reconoció, pero al mismo tiempo supo encontrar el impulso para seguir adelante. “Si yo tenía que subir un TikTok, lo hacía. O si me tenía que mostrar públicamente en algún lado, lo hacía igual”, explicó, dejando en claro el esfuerzo que implicó mostrarse activa en medio de la adversidad.

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Durante su relación con Alexis Mac Allister, Cami Mayan lo acompañó a la Copa del Mundo que se disputaba en Qatar y comenzó a subir videos mostrando cómo preparaba sus outfits para salir (Tik Tok)

Lady Nada le preguntó si, a pesar de esa fortaleza, hubo momentos oscuros. Cami no dudó en admitirlo: “Obvio, pero fue estar re mal y también hacer un proceso de decir: ‘okay, sé que tengo que darle lugar a estar mal, pero también si no me pongo bien para enfrentar la vida’. Nadie lo va a hacer por mí”. Así, entre el duelo personal y el empuje profesional, Cami encontró un equilibrio que hoy le permite mirar hacia atrás y ver cómo, de una crisis inesperada, logró construir una plataforma propia y abrirse camino por mérito propio.

A casi cuatro años de aquel Mundial y de su historia con Mac Allister, Cami Mayan es referente en el mundo digital y de la moda, recordando con honestidad los días difíciles y celebrando la oportunidad de haber podido reinventarse. Su testimonio resalta la importancia de apostar a uno mismo incluso en los momentos más desafiantes, y de transformar el dolor en una nueva fortaleza para seguir adelante.

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