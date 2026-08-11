El presidente de River Plate Stefano Di Carlo dio detalles sobre la salida de las figuras apartadas: los 6 casos que restan definir

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La conferencia de prensa de Stefano Di Carlo marcó un punto de inflexión en la gestión reciente de River Plate. Aunque avaló la decisión, reconoció públicamente el error en las formas en que la dirigencia optó por apartar a varios jugadores del plantel. De esta manera, el presidente asumió la responsabilidad por una de las decisiones más delicadas de su mandato.

“Buscamos jerarquía, algún proyecto joven del fútbol argentino y fueron tres mercados de pases en uno. Cometimos errores, como todos. Quien hace se equivoca, pero no por eso dejamos de hacer, no por eso flotamos. Para nosotros era muy complejo y grave. Es inadmisible la cantidad de derrotas de antes y de ahora. Hicimos un mercado que fue tres en uno”, relató el mandatario.

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Al inicio de la conferencia, antes de iniciar la ronda de preguntas Di Carlo reflexionó sobre lo acontecido con los 14 apartados por River Plate durante esta ventana de transferencias. “El momento requería reformular la plantilla. Y en ese contexto surge lo que tiene que ver con los jugadores separados en el predio de Cantilo. Responde a algo estrictamente deportivo. Para poder incorporar hay que sacar. Algunas incorporaciones se afrontan con recursos que liberás del otro lado. Se dijo que había otras maneras, se han intentado y muchas veces esas maneras no funcionan. A veces esa manera se logra cuando hay un número de jugadores más acotados. Estuve reflexionando, fue un error en cuanto a las maneras, en la decisión del lugar a la que se decidió separar a los jugadores. Después les sugerimos utilizar el predio de Ezeiza a contraturno. Pero tomamos nota del error. Nunca dejamos de ser respetuosos con ellos y los ayudamos en el proceso de salida. La velocidad, la decisión de la sede, no quita que haya sido un error. Conversamos con ellos. En mi caso lo hablé con Germán Pezzella. Tengan la tranquilidad que inmediatamente después de hecha la acción intentamos corregir. En ese momento hablamos con el plantel profesional, el clima siempre fue bueno, sí hubo referencia a las maneras. Entendieron que fue un tema deportivo. Sepan entender que esos errores responden al momento más crítico de la era moderna de River y hemos pecado de hacerlo con intensidad y separar a los jugadores con una velocidad que no debió haber sido tal. De los doce hoy quedan cuatro, estamos trabajando con eso”.

Stefano Di Carlo ahondó en la situación de los apartados por River Plate (Adrián Escandar)

La postura del presidente de River Plate fue acompañada por explicaciones sobre el futuro de los jugadores que permanecen apartados. Durante la conferencia, Di Carlo detalló la situación de los futbolistas que aún buscan una nueva institución: “Lo de Castaño está cerrado a Brasil, cinco millones por el 50%. Los otros dos préstamos, de Viña y Páez, sus clubes de origen decidan el futuro”. El mediocampista colombiano seguirá su carrera en Atlético Mineiro, mientras que lo del lateral uruguayo y el volante ecuatoriano dependerá de lo que decidan Flamengo de Brasil y Chelsea de Inglaterra, respectivamente.

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“Por los otros jugadores hay negociaciones avanzadas privadas, que se van a dirimir en los próximos días”, añadió sin intentar dar mayores precisiones. Germán Pezzella cuenta con una oferta desde Emiratos Árabes Unidos, Fabricio Bustos tiene sondeos del fútbol local, pero su idea es emigrar al exterior. Giuliano Galoppo tuvo un fuerte interés del Atlanta United, pero el volante prefiere esperar a una oferta de Europa. Matías Galarza Fonda, por su parte, tras su buen Mundial con Paraguay cuenta con posibilidades de recalar en el Viejo Continente.

Durante su diálogo con la prensa, el dirigente subrayó que la salida de estos futbolistas responde a la necesidad de reducir la masa salarial y dar lugar a las nuevas incorporaciones, y enfatizó que el club buscará resolver cada vínculo de la manera más respetuosa posible. Además, insistió en que “todo está en sintonía a lo que esperábamos. Nosotros, el mercado lo tenemos cerca. Los llamados los tenés dos meses antes. Está todo en sintonía a lo que veía el mercado”.

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Junto al presidente Stefano Di Carlo estuvieron sentados en la conferencia de prensa los vicepresidentes Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, el secretario general Agustín Forchieri y el tesorero Guillermo Laje (Adrián Escandar)

Más allá del desembarco de nombres rutilantes, el éxodo de jugadores durante este mercado de pases ha sido una de las noticias centrales para la institución de Núñez. Entre los marginados que ya encontraron una salida figuran Andrés Herrera, quien fue transferido al Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS); Paulo Díaz, que rescindió su contrato de común acuerdo y se marchó a Atlanta United; y Maximiliano Meza, quien firmó con Independiente después de no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. También se sumaron a la lista Santiago Lencina, cedido a préstamo al Burgos Club de Fútbol en España; Ian Subiabre, quien pasó a Tigre con opción de compra; Maxi Salas, que se incorporó a Independiente Rivadavia de Mendoza; y Alex Woiski, quien rescindió su contrato para buscar continuidad en otros destinos.

La conferencia también sirvió para que Di Carlo profundizara sobre las razones detrás de la política de salidas y la incorporación de jugadores de renombre. Según el propio presidente, la dirigencia buscó achicar la masa salarial y así hacer espacio para contrataciones puntuales de jugadores de renombre que den un salto de calidad” al plantel dirigido por Eduardo Coudet. El Millonario sumó un total de nueve futbolistas, destacándose los campeones del mundo Ángel Correa, Nicolás Otamendi y Thiago Almada. También se repatriaron a los delanteros Lucas Beltrán y Rafael Santos Borre. Por otra parte, se sumaron los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González y los futbolistas Francisco Ortega y Tobías Andrada.

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Stefano Di Carlo se refirió a la situación de los jugadores apartados de River Plate

“Por eso le pido al hincha que aguante. Que aguante a River, porque es un momento complejo para River. Una cosa no quita la otra. Pueden reclamar, yo haría lo mismo. Pero el que lo sienta, que aguante a River”, declaró. El dirigente remarcó que el club atraviesa una etapa crítica y que el margen de error es cada vez menor, por lo que consideró indispensable el acompañamiento de la familia riverplatense para afrontar el nuevo ciclo. El Millonario inició el semestre con la eliminación de la Copa Argentina a manos de Aldosivi y con cuatro derrotas en igual cantidad de juegos en el Torneo Clausura.