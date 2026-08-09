Entre lágrimas, La Joaqui reveló la actitud de Tuli Acosta que la hirió: “Había límites que para ellos no eran obvios”

La cantante de RKT habló sobre el vínculo entre la artista y el cordobés

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A pocos días de su separación de Luck Ra, y en medio de rumores que señalaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia, La Joaqui dio su versión sobre el conflicto y explicó cuál fue la actitud de la cantante que la incomodó. Además, la referente de RKT habló sobre la exposición que tomó la situación y aclaró que no cree que haya habido mala intención por parte de ninguno de los involucrados.

Durante un intercambio en el programa PH Podemos Hablar (Telefe), Martín Cirio planteó que parte del enojo de los seguidores de La Joaqui se volcó sobre Tuli Acosta, especialmente después de que la artista compartiera videos y publicaciones en redes sociales en los días más álgidos del conflicto. La Joaqui, con tono reflexivo, aseguró que no duda de la amistad entre Luck Ra y Tuli, pero consideró que, cuando una pareja aparece en una amistad tan cercana, surgen límites que a veces no todos identifican de la misma manera.

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“Ellos son amigos de verdad. Siento que, cuando aparece una pareja en una amistad tan fuerte, hay límites que para los adultos pueden resultar obvios, pero quizás para ellos no lo eran”, explicó.

La cantante admitió que algunas actitudes la lastimaron, aunque remarcó que no cree que hayan actuado con mala intención. “No pienso que hayan hecho nada desde la maldad. Siento que actuaron pensando en ellos, y se olvidaron de que eso podía dolerme a mí”, sostuvo durante la charla.

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Tras su ruptura con Luck Ra, la cantante expresó su deseo por estar en pareja

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue la publicación de un TikTok por parte de Tuli Acosta en medio del conflicto. Consultada sobre este episodio, La Joaqui detalló que mantuvo una conversación directa con Tuli al respecto. “Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Le respondí que no hacía falta, que las redes son así, pero le pedí que tratáramos de evitar que situaciones similares se repitieran”, contó.

Yanina Latorre intervino para saber si La Joaqui sintió que Tuli se había burlado de ella con ese contenido. Lejos de alimentar la polémica, la cantante defendió a Tuli y explicó el contexto en el que se dieron los hechos. “No sentí que me estuviera faltando el respeto. Ella viene del mundo de TikTok y el baile, donde los códigos son otros. Está enfocada en su carrera y, además, ella no era mi pareja”, respondió.

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Durante la conversación, surgió el tema de los ataques y críticas que Tuli Acosta recibió en redes sociales, donde incluso la acusaron de buscar hombres con pareja. La Joaqui se desmarcó de esas acusaciones y aclaró que nunca quiso que sus seguidores la atacaran ni a ella ni a Luck Ra. “Elijo creer que nada de lo que hace está motivado por la maldad”, afirmó.

La Joaqui rompió el silencio sobre Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

Además, rechazó la idea de haber impulsado una campaña en contra de Tuli o de Luck Ra. “Quiero dejar claro que no le pedí a nadie que hablara mal de nadie”, manifestó.

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Por último, La Joaqui se refirió a los mensajes que recibe de sus seguidores dirigidos a su expareja y pidió que la contención hacia ella no se traduzca en agresiones hacia otros. “Veo que el público lo ataca como una forma de apoyarme. Prefiero que me manden cosas lindas a mí antes que decirle algo feo a él”, concluyó, haciendo un pedido concreto a quienes la siguen.

De esta manera, La Joaqui buscó ponerle fin a las especulaciones y bajar el nivel de confrontación pública en torno a su separación, dejando en claro su postura frente al conflicto y el modo en que espera que se maneje el tema en adelante.

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Al comienzo del programa, La Joaqui protagonizó otra situación cuando el conductor le preguntó su estado civil y le consultó por su reciente lanzamiento musical en el cual hacia referencia a los mimos que extraña de su pareja. “Yo soy una señora, no quiero más joda, quiero amor, series, té de tilo y mucho sexo”.