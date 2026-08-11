Brian Lanzelotta se conmovió por el gesto de su hija luego de sufrir una estafa millonaria: “Es lo que más me duele”

El exparticipante de Gran Hermano contó cómo fue la estafa que vivió con su empresa y el dolor por las consecuencias que puede tener (Video: La mañana con Lape-América TV)

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El lunes por la noche, Brian Lanzelotta, exparticipante de Gran Hermano, usó sus redes sociales para contar que sufrió una estafa por 17 millones de pesos en su emprendimiento: una fábrica de papel higiénico que tiene en La Matanza. Al día siguiente, Brian se acercó al Tribunal de San Martín para radicar la denuncia contra la empresa que supuestamente realizó la compra y habló en La Mañana con Lape (América TV) acerca de esta situación.

Todo empezó dos semanas atrás. Un supuesto cliente que se identificó como Mario se contactó desde Mendoza y le hizo un pedido grande, con urgencia. “Me realizaron un pedido. Yo tengo un pequeño emprendimiento, una fábrica de papeles higiénicos. Y bueno, me hicieron un pedido que es muy grande para lo que es mi emprendimiento”, contó Brian desde la puerta del juzgado.

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La ambición de crecer pesó más que la desconfianza. “Esa ambición o ese pensar de decir: ‘bueno, esto me va a ayudar a mejorar, a progresar, a crecer’. Era el pedido que estaba esperando”, admitió. Para no perder la venta, pidió dinero prestado y resolvió afrontar la producción.

El mecanismo del engaño fue quirúrgico y así lo documentó en el móvil. “Me pasaron un CUIT de una empresa que sí existe, pero que no es la que me hizo el pedido. Ellos robaron datos”, explicó. Según su testimonio, Lanzelotta hizo todo de acuerdo a lo establecido. “Facturé para pagar impuestos sin ningún problema. Yo hice todo en el marco de lo legal”, remarcó.

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Brian Lanzelotta denunció una estafa millonaria en su fábrica de papel higiénico tras entregar mercadería por 17 millones de pesos sin cobrar (Video: Instagram)

La trampa se activó el día de la entrega. Brian puso una condición: sin pago, no cargaba la mercadería. El supuesto cliente le pidió que subiera un par de pallets, le mandara fotos y videos, y prometió transferir de inmediato. Después de cargar esos primeros bultos, exigió el pago antes de continuar.

Le pasaron los datos de la cuenta de su mujer. Llegó un comprobante, pero algo no cerraba. “Está mal el número de documento mío en el comprobante. El pago no va a llegar”, le avisó ella. Le pidió otra cuenta. Los estafadores mandaron un nuevo comprobante al instante: la transferencia se acreditaría en 24 horas.

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Brian llamó al servicio de atención al cliente de su banco. Como era sábado, lo atendió un sistema de inteligencia artificial que confirmó que las transferencias podían demorar entre 24 y 48 horas hábiles. “Yo dije: bueno, el cliente no me está mintiendo, me está diciendo la verdad. Vamos a avanzar, vamos a confiar, vamos a tener fe”, contó. Cargó el camión completo. 3100 bolsones que terminó de cargar bien entrada la noche. Pero la plata nunca apareció.

Tras publicar videos en sus redes contando lo ocurrido, seguidores mendocinos empezaron a acercarle información. Así ubicó su mercadería. “Me dicen: ‘Brian, nosotros sabemos dónde está tu mercadería, tenemos video, tenemos los nombres, tenemos el lugar’”, Brian intentó contactar al nombre que le acercaron. “Consigo el número, me atienden y cuando yo le digo: ‘Vos tenés mercadería que es mía y no me la pagaron’, me dice: ‘No, yo soy un chofer, cargué la mercadería, pero yo no cobré nada’”. Cuando Brian le preguntó quién le había vendido la mercadería, el hombre cortó la comunicación y lo bloqueó. “Él estaba promocionando mi papel higiénico en su TikTok”, agregó.

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El golpe económico fue inmediato. “Yo ahora voy a tener que cerrar la fábrica”, advirtió. El alquiler del local vencía ese mismo día: $1,4 millones mensuales que no podía cubrir. “Hoy no tengo ni siquiera para pagarle el café a mi abogado. Y no es dar lástima, es la realidad”, dijo. Su plan inmediato era salir a vender su herramienta de trabajo: “Después de acá voy a hacer un video para redes y reventaré la camioneta del reparto para poder salir a pagar las deudas.”

El exparticipante de Gran Hermano contó el gesto que tuvo su hija pequeña al verlo llorar (Video: La mañana con Lape-América TV)

Lapegüe le ofreció difundir su alias para que la audiencia pudiera ayudarlo. Brian rechazó la propuesta: “No quiero caer en eso. Tengo dos manos y dos pies y me gano la vida laburando. ¿Por qué tengo que pedir prestado? Hay gente enferma que sí, realmente necesita ayuda”.

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Al final de la entrevista, el mediático no pudo contener las lágrimas: “Capaz que para algunos no es plata, pero para mí es un montón”, admitió. Y con la voz entrecortada por la emoción y al borde del llanto, contó el gesto de su hija más chica: “¿Sabes lo que más me duele? Estuve toda la semana sin ver a mis hijos, durmiendo en el galpón. Mi hija me hizo un dibujo que decía ‘Papá, te extraño’. Mi hijo más grande vino a visitarme el viernes y recién lo vi el sábado a las 12 de la noche que volví de entregar el pedido. Mi hija ayer, cuando me vio llorando, me vino a traer la plata de los ratones. ¿Vos sabés lo que es? Estoy destruido, no sé cómo hacer, no me importa nada ya, no quiero seguir con la fábrica, no tengo ganas", lamentó, antes de recibir la ayuda y la contención del conductor y su equipo y despedirse del móvil.