Stefano Di Carlo, presidente de River Plate: “Nos han perjudicado en los últimos cinco partidos, es evidente”

"La dignidad de River no se negocia", sentenció el dirigente

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Stéfano Di Carlo encabezó este martes una extensa conferencia de prensa donde tocó los diversos temas que tienen en alerta al mundo River Plate. El presidente del Millonario pasó del presente de Eduardo Coudet tras los malos resultados, al error en la gestión de los apartados del plantel. Pero en medio de los tópicos se hizo un espacio para expresar una dura crítica contra la AFA y los arbitrajes.

La pregunta que abrió el juego a esta fuerte respuesta estuvo vinculada a cómo está la relación del Millonario con la Asociación del Fútbol Argentino y si le preocupaba que “en los últimos partidos” había sido perjudicado el equipo por los árbitros.

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“Primero, creo que haces referencia a algo que vemos todos: a River lo han perjudicado los últimos, diría, cinco partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con las manos. Acá no puede haber corrección política y no decir las cosas como son. Todos los hinchas del fútbol argentino vemos lo mismo. Todos lo vemos en relación a River, y a todos los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color hacia a todos, no es hacia River para ser honestos y sinceros. No voy a especular y decirte lo que no es, ni apelar a la corrección. Todos vemos lo mismo. Estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza. Pero, bueno, es lo que tenemos”, dijo el mandatario en el inicio de una respuesta que se extendió por unos cinco minutos.

“Lo que quiero decir es que es general, no es solamente con River. Tenemos 15 millones de personas de River que estamos mirando eso todos los días. Lo ven, se dan cuenta. Y todos los de River ahí tenemos que saber, como dijo nuestro capitán, somos nosotros contra todos. Nos tenemos que poner de pie. Tenemos que poner foco en corregir primero el fútbol de River. Esa es una cosa que tiene que ser muy categórica. Vos cuando tenés un problema de origen, que es que River no juega como tiene que jugar, River no gana, River no funciona como tiene que funcionar, genera infinidad de implicancias negativas alrededor. Mediáticas, la interpelación, la crítica, novelas que se construyen, críticas súper justas y atinadas, cuestiones que tiene que ver con lo arbitral, cuestiones que tienen que ver con cosas de todo tipo...”, analizó poniendo la lupa también en el mal rendimiento del equipo que lidera el Chacho Coudet.

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El presidente de River Plate dio su conferencia de prensa acompañado por la cúpula dirigencial (Foto: Adrián Escandar)

En esa instancia, aclaró que “uno ahí tiene dos caminos” y aclaró que el primero es “poner el foco en corregir el problema de origen, que es que River tiene que jugar como tiene que jugar, imponerse y ganar”. Aunque también puso sobre la mesa la chance de “atacar todo lo lateral”. En ese registro, puntualizó: “Si vos atacas todo lo lateral, no tenés el foco puesto en lo que lo tenés que tener y te distraés. Primero tenemos que arreglar el fútbol de River. Ahora, ¿eso invalida que todo lo que está pasando es una cosa que, la verdad, es increíble? ¿Es contra River? Sí. ¿Es contra muchos otros? Sí. ¿Es un manoseo general? Sí. ¿Esto preexiste a esta gestión y a este momento? Sí, esto data de más de diez años. Todos sabemos que acá se inventó y nació una frase que es la de la “guardia alta” no por nada. No es una cuestión de ahora".

Curiosamente, Di Carlo había elegido la frase de “la guardia alta” meses atrás cuando le preguntaron en una entrevista sobre el arbitraje de la semifinal contra Rosario Central del Torneo Apertura tras las controversias que había sufrido Racing contra el Canalla previamente.

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“¿Qué pasa ahora? La fragilidad de nuestro fútbol expone, o deja en evidencia, situaciones a las que antes River jugando al fútbol se reponía. Pero no es que ahora ha cambiado algo en la conducta que han tenido con River, esto es una cuestión que ya lleva mucho tiempo. Ex presidentes nuestros han hecho referencia a la cuestión AFA, y nosotros seguimos en un mismo camino, con un mismo horizonte. Siempre hemos sido propositivos, siempre hemos sido constructivos institucionalmente, pero hay cosas que no se pueden admitir y están mal", expuso de manera contundente.

“Ahí le pido al hincha de River que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner, que estemos unidos nosotros, que estemos juntos. Recojamos lo que ha dicho nuestro capitán: somos nosotros contra todos. Tenemos que resolver nuestros problemas, tenemos que acomodar la situación, pero tenemos que entender que todo eso existe y que todo eso existía antes también. Y que cuando River se imponía desde su fútbol, la situación era diferente”, remarcó. La referencia de la frase “somos nosotros contra todos” nace a partir de la declaración que Nicolás Otamendi realizó luego de la derrota 1-0 con Tigre del último fin de semana.

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"La tolerancia de River está agotada”, advirtió el mandatario (Foto: Adrián Escandar)

“Por eso, en el fútbol hay una cuestión muy tradicional que es de llorar o no llorar. En eso creo que las dos cosas son ciertas, pero River tiene que jugar bien al fútbol, River tiene que ganar, esa es nuestra responsabilidad. Tampoco le quito mérito a ninguno de los equipos que no han ganado. Creo que Belgrano fue un justo campeón. Uno no puede reducir o ignorar el mérito del otro. Así nos ha pasado a esta parte con los equipos que nos ha tocado competir y hemos perdido. El mérito del otro está y es válido, y no por eso las cosas terminan como terminan. Pero, por supuesto, las cuestiones arbitrales inciden”, reconoció.

Y planteó: “Por eso, yo también creo, en relación a la pregunta ‘¿qué hace River o qué ve River?’, la respuesta es simple: vemos lo mismo que ven todos. Pero digo al revés, ¿qué hacemos todos con esta situación? ¿por qué no interpelamos donde hay que interpelar? ¿Por qué no hacemos las preguntas que hay que hacer donde hay que hacerlas? ¿Las preguntas hay que hacerlas acá o en otro lado?“.

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De manera tajante, Di Carlo aclaró que “la tolerancia de River está agotada” y sentenció: “La dignidad de River no se negocia, porque también hay mucha cuestión tradicional del fútbol de una cosa que tiene que ver con ‘pero vos te tenés que acercar’. Bueno, pero hay un límite que es la dignidad y la autoridad de River. Y lo que representa River para el fútbol. Eso nosotros lo vamos a cuidar siempre, porque también respondemos ante el socio, el hincha de River y 15 millones de argentinos y no argentinos que son de River. Tenemos ciertos valores, ciertas maneras, tenemos una mirada común, y esa mirada común la tenemos hace más de diez años sobre esos temas. Entonces, lo que tenemos que corregir es la fragilidad de nuestro fútbol y, mientras tanto, entender y atender dónde están los focos que River tiene que atacar”.