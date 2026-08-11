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Yemen confirmó cuatro muertos por el ataque de los rebeldes hutíes proiraníes a un buque en el mar Rojo

El ataque constituye la más reciente operación contra un barco en las disputadas aguas que conectan el océano Índico con el canal de Suez. Las milicias respaldadas por Teherán pretenden bloquear la navegación a su antojo

Ataque de los hutíes contra un pequeño buque de carga en el Mar Rojo
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Un presunto ataque de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra un buque de carga causó la muerte de al menos cuatro personas cerca del estrecho de Bab el Mandeb, frente a las costas del sur de Yemen, informó este martes el gobierno del país reconocido internacionalmente.

El ataque constituye el último ataque mortal contra un buque en las disputadas aguas del mar Rojo, después de que los hutíes anunciaran el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

El ministerio de Transporte del gobierno yemení acusó a los hutíes de lanzar la salva que alcanzó a un buque de carga llamado Tihamah con “tres ataques sucesivos con misiles balísticos mientras navegaba por el estrecho de Bab el Mandeb”.

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“El ataque hutí contra el buque, que transportaba suministros alimentarios, provocó un incendio a bordo, causó la muerte de cuatro tripulantes -tres paquistaníes y un indonesio- e hirió a otros cuatro, además de a un miembro del equipo de rescate”, señaló el ministerio.

Una fuente de las fuerzas del gobierno yemení con base en la ciudad portuaria de Mokha afirmó que cinco personas habían muerto en el incidente.

Anteriormente, la empresa británica de seguridad marítima Vanguard había informado de que al menos dos personas habían muerto en el incidente a bordo del Tihamah, pero no proporcionó información sobre un posible responsable.

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El incidente se produce después de que el mes pasado se derrumbara una tregua de varios años en la guerra civil de Yemen entre los hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, en un momento en que se intensificaron los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos.

Se observa humo durante los ataques con misiles y drones de los hutíes contra la ciudad portuaria de Moca, en el Mar Rojo, Yemen. REUTERS/Stringer
Se observa humo durante los ataques con misiles y drones de los hutíes contra la ciudad portuaria de Moca, en el Mar Rojo, Yemen. REUTERS/Stringer

El colapso del acuerdo de 2022, respaldado por la ONU, se produjo cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y atacaron petroleros saudíes en el mar Rojo y las infraestructuras petroleras del reino, en paralelo al cierre del estrecho de Ormuz adoptado por Irán.

Un pequeño buque de carga fue atacado por los hutíes yemeníes, aliados de Irán, en el estrecho de Bab el-Mandeb el martes 11 de agosto, causando la muerte de tres tripulantes, según informaron dos fuentes de la guardia costera yemení y dos oficiales militares del gobierno.

De confirmarse, las muertes en el Tihamah, con bandera de Tanzania, serían las primeras en un ataque hutí contra un buque desde que el conflicto en Oriente Medio se desencadenó por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

Los hutíes, que aún no han reivindicado el ataque, declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudí en el Mar Rojo el mes pasado en respuesta a lo que describieron como un asedio saudí. Riad niega haber asediado Yemen.

Los ataques contra buques en el estrecho de Bab el-Mandeb han aumentado la incertidumbre para las navieras, ya afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Según datos de Kpler, la semana pasada transitaron por el estrecho de Bab el-Mandeb un promedio de 32 buques diarios. Antes del bloqueo, un promedio de 50 barcos transitaban diariamente por el estrecho.

Ambrey señaló que el buque no era propiedad ni estaba operado por Arabia Saudí en el momento del ataque, y añadió que había zarpado de Al-Mokha el sábado.

La empresa egipcia que, según los datos de LSEG, es propietaria y gestora del Tihamah no respondió a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas en busca de comentarios.

(Con información de AFP y Reuters)

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