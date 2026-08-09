La soñada fiesta de 15 de Brisa, la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli: “Una noche inolvidable”

El momento más emotivo de la noche: Brisa y su papá en el vals que hizo llorar a todos los presentes (Video: Instagram)

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Fernanda Vives y Sebastián Cobelli le organizaron a su hija Brisa una fiesta de 15 años que tuvo de todo: una entrada sorpresa, un vals que terminó en lágrimas y una pista de baile que no paró en toda la noche. La celebración, realizada el sábado 8 de agosto, quedó registrada en una serie de fotos y videos que la actriz compartió en su cuenta de Instagram y que generaron una oleada de reacciones entre sus seguidores.

La noche arrancó con un golpe de efecto. Padre e hija protagonizaron una entrada que sorprendió a todos los presentes: al abrirse una pantalla gigante con la foto de la adolescente, Cobelli y Brisa irrumpieron en el salón al ritmo de la música, marcando el tono festivo del evento desde el primer momento. La quinceañera lució un vestido rosa cubierto de brillos, mientras su madre eligió un diseño azul con transparencias firmado por Vicky Fraga. El look de Brisa fue obra de Ana Pugliesi.

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Fernanda Vives y Sebastián Cobelli junto a su hija Brisa en la celebración de los 15 años

La familia Cobelli-Vives reunida en una noche que quedará grabada en su memoria

La postal más emotiva de la noche llegó con el vals. Padre e hija se abrazaron en la pista de baile del ajedrezado piso blanco y negro, y el ganador de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos no pudo contener las lágrimas al ver a su hija en ese momento. Brisa también lloró. El exfutbolista, que días antes le había dedicado un mensaje público en el que le pedía que “nadie, ni nada haga perderte esa frescura, esa luz que dejás en cada lugar que estás”, plasmó en ese abrazo todo lo que las palabras ya habían anticipado.

Fernanda Vives disfrutó de la noche junto a su marido

La segunda parte de la noche tuvo un clima más distendido, con baile y risas

Los amigos de la familia no faltaron a una celebración que reunió a allegados de toda la vida

Junto a ellos dos, la familia completa estuvo presente. Rocco, el hijo menor de la pareja, acompañó a sus padres y a su hermana en las fotos familiares, con traje y moño a tono con la formalidad de la primera parte de la noche. Los abuelos, tíos y amigos cercanos completaron el cuadro de una celebración que, según la propia Vives, implicó semanas de organización, nervios y momentos de incertidumbre antes de que todo saliera tal como se había planeado.

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La quinceañera compartió momentos con los más chicos de la reunión, que también fueron parte de la celebración

El cotillón y los disfraces de alien le dieron un toque festivo y descontracturado a la segunda parte de la noche

Cuando llegó el cotillón, la fiesta entró en su etapa más descontracturada y divertida

A medida que avanzaron las horas, la fiesta viró hacia un clima más descontracturado. Los personajes de alienígenas que animaron la pista se convirtieron en protagonistas inesperados, y los invitados más jóvenes fueron los que, según la publicación de Fernanda, “le pusieron una onda increíble” a la celebración. La quinceañera cambió su vestido de gala por un conjunto blanco más corto, y las gorras de cotillón con leyendas como “Si no es con él, es con el amigo” y “Hablame, no cobro” marcaron el paso a la segunda parte de la noche.

La quinceañera posó junto a algunos de los invitados que eligieron acompañarla en su noche especial

La familia extendida estuvo presente para acompañar a Fernanda Vives en este momento especial

Las gorras con leyendas fueron el accesorio de la noche para la quinceañera y sus acompañantes

La exvedette se encargó de documentar cada tramo de la celebración y luego volcó todo en sus redes sociales junto a un texto que resumió el espíritu de la velada. “Vivimos una noche emocionante e inolvidable, llena de sorpresas y emociones”, escribió Vives, y añadió: “Salió espectacular, fue una noche mágica”. También destacó el rol de los amigos de su hija, que “no dejaron de bailar y agitar a Brisa para que sea la noche soñada”, y cerró con un agradecimiento a quienes eligieron acompañarlos en esa fecha.

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Las amigas de Fernanda Vives se lucieron en la pista y celebraron junto a ella esta noche tan especial

Los amigos de Brisa fueron los encargados de mantener la pista encendida durante toda la noche

El festejo fue el desenlace de una semana cargada de afecto público. Días antes de la fiesta, Fernanda había publicado una foto junto a su hija en una peluquería y le había escrito: “Te amo con toda mi alma. Te digo todos los días de mi vida lo importante que sos para todos nosotros”. La actriz aclaró, con humor, que no iba a “ponerse cringe” en la publicación y prefirió invitar a sus seguidores a llenar de mensajes los comentarios. La convocatoria funcionó: la publicación se llenó de saludos de una comunidad que sigue de cerca la vida familiar de la pareja.