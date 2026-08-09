Qué pasará con los perros rescatados por Leandro Rud tras su muerte: el gesto de amor de Mariana Brey

Leandro Rud mostró a sus perros rescatados de la calle, a quienes paseaba y les dio un hogar hasta que murió y fueron dados en adopción (Video: Instagram)

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El mundo del espectáculo argentino despidió a Leandro Rud, el icónico representante de modelos, conductor y activista que marcó una huella en la televisión y en la vida de muchos animales. Su fallecimiento a los 51 años deja un vacío, pero también una cadena de gestos solidarios que lo mantienen presente. Durante los últimos años, lejos de los flashes y las pasarelas, Rud dedicó su tiempo y su energía a rescatar perros de la calle. Su hogar se transformó en refugio y punto de partida para nuevas historias de adopción.

Tras su muerte, ocurrida el viernes 7 de agosto, la pregunta inmediata fue qué ocurriría con los seis perros que lo acompañaron en su proceso de introspección y lucha contra el cáncer. Zoonosis Escobar, organización dedicada al bienestar animal, asumió el compromiso de proteger a los animales que Rud tanto cuidó. En sus redes sociales, publicaron un mensaje que recibió un sinfín de comentarios emotivos: “Con mucha tristeza, despedimos a nuestro amigo Leandro Rud. Leandro tenía muchas ganas de vivir y luchó durante años contra su enfermedad. Hoy descansa en paz y nos deja los mejores recuerdos de un amigo que siempre se brindó a nosotros y que durante años nos ayudó a difundir y promover el bienestar de los animales. Gracias a él, muchos de nuestros perros rescatados encontraron una familia, y muchos otros fueron adoptados por él. Por eso, siempre vamos a estar profundamente agradecidos”.

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El mensaje continuó con una promesa clara: “Cuando empezó a sentirse mal, le hicimos una promesa: íbamos a asegurarnos de que todos sus perros tuvieran un buen destino”. Los animales, todos rescatados, recibieron cuidados, afecto y educación. Habituados a la vida en manada y a paseos en auto, estos perros conocieron la calidez de un hogar lleno de amor y protección. Hoy buscan repetir esa experiencia en brazos de nuevas familias.

Estos son los perros que Leandro Rud había rescatado de la calle y que hoy son dados en adopción (Instagram)

Uno de los gestos más significativos vino de una de las amigas más cercanas de Rud. La periodista Mariana Brey decidió abrir las puertas de su casa a dos de los perros de Leandro, Chop y Luna. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes jugando y abrazando a los perros junto a su hija, Juana. Esta decisión no solo asegura un futuro para Chop y Luna, sino que también representa el espíritu de solidaridad y continuidad del cariño que Rud supo ofrecer a sus animales.

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La historia de estos perros no se limita a un simple acto de adopción. Son animales adultos, cariñosos, castrados y adaptados a convivir con otros. En la publicación de Zoonosis Escobar, se insiste en la importancia de encontrarles un familia lleno de afecto: “Queremos encontrarles un hogar tan amoroso como el que tuvieron con él. Nos tiene muy tristes pensar en estos perritos que Leandro tanto quería, pero vamos a cumplir nuestra promesa. Si podés abrirles las puertas de tu hogar y de tu corazón, escribinos por WhatsApp al 11 7608-3176”. Este mensaje busca movilizar a quienes estén dispuestos a continuar el legado de Rud en materia de adopción responsable.

Mariana Brey y su hija Juana adoptaron a dos de los perros que Leandro Rud dejó tras su fallecimiento (Instagram)

El compromiso de la organización y de amigos como Brey pone en primer plano el valor de la adopción de animales adultos y el impacto que una figura pública puede tener en la promoción de buenas prácticas. Cada perro rescatado por Rud representa una historia de superación y amor, ahora en busca de un nuevo capítulo.

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En 2014, la salud de Rud se vio amenazada por un diagnóstico inesperado: cáncer de glándulas salivales, con metástasis en los huesos. El empresario decidió cerrar su agencia de modelos y volcarse a la recuperación. La natación en aguas frías, el entorno familiar y el cuidado de sus perros se volvieron parte esencial de su vida cotidiana.

El mensaje que dejó, tanto en sus palabras como en sus acciones, se resume en la convicción de que vale la pena luchar y cuidar de quienes más lo necesitan. La adopción de Chop y Luna por parte de Mariana Brey y el compromiso de Zoonosis Escobar con el resto de los perros de Rud ponen de manifiesto la continuidad de ese legado.

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