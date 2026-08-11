Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Fue a Ahora Caigo y descolocó a Darío Barassi con su confesión sobre el amor: “Nunca sentí nada que me guste”

Calu, una joven fanática del K-Pop, sorprendió al conductor al contar su decepción en las experiencias afectivas

Calu dialogó con el conductor Darío Barassi en el set de Ahora Caigo
Guardar

La participación de Calu, una joven de 29 años, en el programa Ahora Caigo generó uno de los momentos más singulares. Frente al conductor Darío Barassi, la concursante sorprendió al público y al propio anfitrión con una confesión poco habitual: no siente atracción ni por hombres ni por mujeres, ni experimentó nunca ese tipo de interés por otra persona. La naturalidad del intercambio y el tono distendido con el que se desarrolló la charla marcaron un punto de inflexión en la forma en que la televisión argentina aborda la diversidad de experiencias afectivas.

Durante la presentación, Barassi invitó a Calu a compartir detalles sobre su vida. Ella contó que desde los trece años realiza covers, particularmente de K-Pop, y que disfruta interpretar canciones de BTS. El conductor, fiel a su estilo, la animó a cantar en vivo, y ella accedió, aunque visiblemente nerviosa. Tras la breve actuación, el diálogo se encaminó hacia un terreno más personal, cuando el conductor le preguntó si tenía pareja o había sentido interés romántico alguna vez.

PUBLICIDAD

La respuesta de Calu fue directa y abierta: “Nada me gusta”, expresó, ante la consulta sobre si le atraían los chicos, las chicas, ambos o ninguno. Relató que nunca tuvo novio ni novia, y que ni siquiera había experimentado esa sensación de atracción por otra persona. Incluso compartió que, si bien besó a hombres y mujeres para probar, nunca sintió lo que otras personas describen como “eso” que los atrae.

En ese momento, Barassi ahondó en la experiencia de Calu. Le preguntó si alguna vez había sentido en el cuerpo esa emoción que suele asociarse con el enamoramiento o la atracción, a lo que ella respondió: “Nada”. Consultada sobre si los ídolos del K-pop le generaban algún tipo de sentimiento, la concursante aclaró que, en ese instante, lo único que sentía era nerviosismo por estar en el programa: “Ahora estoy sintiendo algo, pero me tiembla la cola de los nervios, en realidad”.

PUBLICIDAD

Mujer joven con cabello oscuro, anteojos, chaqueta negra, micrófono en el cuello. Habla en un set con un objeto azul luminoso y público borroso
Calu, participante de 29 años, interviene en una emisión del programa de televisión Ahora Caigo.

La sinceridad de Calu, sumada a las preguntas de Barassi, permitió que el tema se abordara sin morbo ni connotaciones negativas. El conductor, lejos de incomodarla, acompañó el diálogo con humor y empatía, reforzando el clima distendido que caracteriza al ciclo. El momento fue celebrado en redes sociales y por parte de los televidentes, que destacaron la naturalidad con la que se trató un tema poco frecuente.

Los usuarios del universo digital remarcaron no sólo la importancia de que la televisión dé lugar a voces y experiencias menos representadas, sino por la forma en que la participante graficó la forma en que se sentía en ese momento.

La conversación ilustra cómo los programas de entretenimiento pueden funcionar como espacios de apertura para temas que históricamente han quedado relegados o invisibilizados. El formato dinámico y el tono humorístico de Ahora Caigo permitieron instalar el tema de la asexualidad y la falta de atracción romántica sin solemnidad ni estigmatización.

Una primera cita especial

Darío Barassi el inesperado celestino (Video: Ahora Caigo. El Trece)

Ahora Caigo es una caja de sorpresas. Días atrás, Mauro, uno de los participantes, fue acompañado por Anabella —una chica con quien solo había intercambiado mensajes por una aplicación— para tener su primera cita en vivo. Desde la tribuna, Anabella no tardó en cuestionar al joven: lo llamó “cobarde” por hablar mucho sin animarse a nada y desafió a ver si se atrevía a darle un beso.

Lejos de mantenerse al margen, Barassi los convocó al centro del estudio y ofició de intermediario. Ante las cámaras y el público, la pareja se besó. “Fue muy impactante”, reconoció ella segundos después. El propio Mauro había pedido al conductor que fuera su “padrino celestino” para una segunda cita, y Anabella dejó abierta esa posibilidad: “Si gana, hay una tercera”, dijo con una sonrisa.

Temas Relacionados

Ahora CaigoDarío Barassi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caro Calvagni celebró sus 31 años junto a Nicolás Tagliafico: “Me hacés sentir especial”

La influencer y empresaria compartió el festejo, rodeada de cariño y mensajes emotivos. El futbolista de la Selección le dedicó un sentido posteo

Caro Calvagni celebró sus 31 años junto a Nicolás Tagliafico: “Me hacés sentir especial”

Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

Tras la muerte del empresario, siete de sus mascotas ya fueron ubicadas. Pero uno de ellos, con necesidades especiales, busca una casa que le brinde amor y paciencia

Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

El regalo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en un aniversario muy especial: “Es más de lo que soñé”

A 16 años del inicio de su historia juntos, el productor conmovió a su familia y a sus seguidores con una celebración fuera de lo común

El regalo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en un aniversario muy especial: “Es más de lo que soñé”

Virginia Lago se conmovió al aire con la carta que le envió María Becerra: “Alguien muy hermoso”

En su regreso con Historias del corazón, la conductora compartió el tierno mensaje de la artista, donde recuerda su infancia junto a ella a través de la televisión

Virginia Lago se conmovió al aire con la carta que le envió María Becerra: “Alguien muy hermoso”

Los famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia: una iniciativa solidaria convocada desde el arte

Figuras como Fito Páez, Tini Stoessel y Griselda Siciliani compartieron mensajes de apoyo y campañas de donación entre sus seguidores, sumando visibilidad a la emergencia que atraviesa el país sudamericano

Los famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia: una iniciativa solidaria convocada desde el arte

AMÉRICA

La amenaza global de la falsa observación electoral y la estrategia del Kremlin

La amenaza global de la falsa observación electoral y la estrategia del Kremlin

Un estudio descubre que el COVID-19 grave puede reactivar 11 virus que permanecen en el organismo y afectar la recuperación

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador

Costa Rica realiza este 12 de agosto su octavo simulacro nacional de emergencias multiamenaza

Rusia liberó a Robert Gilman, un ex marine estadounidense que estaba detenido desde 2022: su familia había denunciado torturas

MALDITOS NERDS

Remedy Entertainment confirma que Alan Wake 2 superó los tres millones de copias

Remedy Entertainment confirma que Alan Wake 2 superó los tres millones de copias

Nintendo Switch recibirá ‘Wild Blue Skies’, el shooter inspirado en Star Fox

Blizzard firma su tercer mejor año y supera a Activision y Bethesda en Xbox

Sente, el juego de estrategia argentino que apuesta por los turnos simultáneos, llega a Steam

‘1666: Amsterdam’ llegará primero a PC y tendrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series

DEPORTES

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Un histórico club de Inglaterra cambió su nombre como parte de una campaña publicitaria

Manchester City apunta a Enzo Fernández para romper el mercado en Europa: la millonaria cifra que pagaría por su pase

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo dio detalles sobre la salida de las figuras apartadas: los 6 casos que restan definir

Tras fichar a Mastantuono, Fiorentina encaminó la compra de un goleador que fue una de las sorpresas de Scaloni en la prelista del Mundial