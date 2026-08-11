Fue a Ahora Caigo y descolocó a Darío Barassi con su confesión sobre el amor: “Nunca sentí nada que me guste”

Calu dialogó con el conductor Darío Barassi en el set de Ahora Caigo

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La participación de Calu, una joven de 29 años, en el programa Ahora Caigo generó uno de los momentos más singulares. Frente al conductor Darío Barassi, la concursante sorprendió al público y al propio anfitrión con una confesión poco habitual: no siente atracción ni por hombres ni por mujeres, ni experimentó nunca ese tipo de interés por otra persona. La naturalidad del intercambio y el tono distendido con el que se desarrolló la charla marcaron un punto de inflexión en la forma en que la televisión argentina aborda la diversidad de experiencias afectivas.

Durante la presentación, Barassi invitó a Calu a compartir detalles sobre su vida. Ella contó que desde los trece años realiza covers, particularmente de K-Pop, y que disfruta interpretar canciones de BTS. El conductor, fiel a su estilo, la animó a cantar en vivo, y ella accedió, aunque visiblemente nerviosa. Tras la breve actuación, el diálogo se encaminó hacia un terreno más personal, cuando el conductor le preguntó si tenía pareja o había sentido interés romántico alguna vez.

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La respuesta de Calu fue directa y abierta: “Nada me gusta”, expresó, ante la consulta sobre si le atraían los chicos, las chicas, ambos o ninguno. Relató que nunca tuvo novio ni novia, y que ni siquiera había experimentado esa sensación de atracción por otra persona. Incluso compartió que, si bien besó a hombres y mujeres para probar, nunca sintió lo que otras personas describen como “eso” que los atrae.

En ese momento, Barassi ahondó en la experiencia de Calu. Le preguntó si alguna vez había sentido en el cuerpo esa emoción que suele asociarse con el enamoramiento o la atracción, a lo que ella respondió: “Nada”. Consultada sobre si los ídolos del K-pop le generaban algún tipo de sentimiento, la concursante aclaró que, en ese instante, lo único que sentía era nerviosismo por estar en el programa: “Ahora estoy sintiendo algo, pero me tiembla la cola de los nervios, en realidad”.

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Calu, participante de 29 años, interviene en una emisión del programa de televisión Ahora Caigo.

La sinceridad de Calu, sumada a las preguntas de Barassi, permitió que el tema se abordara sin morbo ni connotaciones negativas. El conductor, lejos de incomodarla, acompañó el diálogo con humor y empatía, reforzando el clima distendido que caracteriza al ciclo. El momento fue celebrado en redes sociales y por parte de los televidentes, que destacaron la naturalidad con la que se trató un tema poco frecuente.

Los usuarios del universo digital remarcaron no sólo la importancia de que la televisión dé lugar a voces y experiencias menos representadas, sino por la forma en que la participante graficó la forma en que se sentía en ese momento.

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La conversación ilustra cómo los programas de entretenimiento pueden funcionar como espacios de apertura para temas que históricamente han quedado relegados o invisibilizados. El formato dinámico y el tono humorístico de Ahora Caigo permitieron instalar el tema de la asexualidad y la falta de atracción romántica sin solemnidad ni estigmatización.

Una primera cita especial

Darío Barassi el inesperado celestino (Video: Ahora Caigo. El Trece)

Ahora Caigo es una caja de sorpresas. Días atrás, Mauro, uno de los participantes, fue acompañado por Anabella —una chica con quien solo había intercambiado mensajes por una aplicación— para tener su primera cita en vivo. Desde la tribuna, Anabella no tardó en cuestionar al joven: lo llamó “cobarde” por hablar mucho sin animarse a nada y desafió a ver si se atrevía a darle un beso.

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Lejos de mantenerse al margen, Barassi los convocó al centro del estudio y ofició de intermediario. Ante las cámaras y el público, la pareja se besó. “Fue muy impactante”, reconoció ella segundos después. El propio Mauro había pedido al conductor que fuera su “padrino celestino” para una segunda cita, y Anabella dejó abierta esa posibilidad: “Si gana, hay una tercera”, dijo con una sonrisa.