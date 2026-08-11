Gustavo Cerati cumpliría 67 años: el recuerdo de su familia y el homenaje que mantiene viva su obra

Este visualizador oficial de Gustavo Cerati para la canción "Cactus" muestra paisajes desérticos con montañas, dunas y cactáceas, mientras el cantante y guitarrista es visto de fondo

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Hay fechas que el calendario pasa sin trascendencia y hay otras que, aunque pasen los años, siguen teniendo música propia. El 11 de agosto es una de ellas para quienes alguna vez encontraron refugio, compañía, deseo, nostalgia o simplemente una canción de Gustavo Cerati. Este martes, el músico, compositor, guitarrista, productor y voz de más de una generación cumpliría 67 años. Y, como sucede cada vez que llega esta fecha, su ausencia vuelve a sentirse de una manera especialmente cercana.

Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959, en Buenos Aires, y murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, después de permanecer más de cuatro años en coma tras el accidente cerebrovascular que sufrió en mayo de 2010, luego de brindar un recital en Caracas.

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Pero hay algo que los números fríos no pueden explicar. Porque Cerati se fue hace casi doce años y, sin embargo, su voz continúa apareciendo en los lugares más inesperados: en un viaje en auto, en una madrugada, en una fiesta, en una separación, en un reencuentro, en una guitarra que intenta reproducir alguna de sus canciones o simplemente en ese momento en que alguien necesita volver a escuchar una melodía que conoce de memoria.

Este 11 de agosto, el recuerdo volvió a comenzar dentro de su propia familia. Benito Cerati fue uno de los primeros en homenajearlo. A través de sus historias de Instagram compartió un video publicado originalmente desde la cuenta oficial de su padre y le agregó un texto que tienen la contundencia de aquello que no necesita demasiadas explicaciones: “Feliz cumple. Te amo y extraño tanto. Qué difícil el camino sin vos. Hoy te escucho todo el día”.

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El recuerdo de Benito Cerati a su padre Gustavo

En pocas palabras, el joven consiguió poner en palabras algo que atraviesa a miles: escuchar a Cerati también es una manera de extrañarlo. De volver a tenerlo cerca. De hacer que su voz ocupe, aunque sea durante unos minutos, ese espacio que dejó vacío.

Y este año hay además una manera especial de acompañar ese recuerdo. Desde el primer minuto de este 11 de agosto, el canal oficial de Gustavo Cerati en YouTube inició una transmisión especial que durante 24 horas repasa videos vinculados con su carrera solista. Una especie de maratón musical que convierte el cumpleaños en una celebración colectiva: canciones, imágenes, conciertos y momentos de una trayectoria que, incluso después de su muerte, continúa descubriendo nuevos oyentes.

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Porque antes de convertirse en una leyenda, Cerati fue un músico inquieto. Un artista que nunca pareció conformarse con repetir una fórmula que ya funcionaba.

En 1982, junto a Héctor “Zeta” Bosio y Charly Alberti, formó Soda Stereo, la banda que transformaría para siempre el rock en español. Los tres comenzaron a construir una historia que primero se desarrolló en Buenos Aires y después cruzó las fronteras argentinas hasta convertirlos en uno de los grupos más importantes de América Latina.

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Después llegarían discos fundamentales como Nada personal, Signos y Canción animal, canciones que atravesaron generaciones y una carrera que terminó convirtiendo a Cerati en mucho más que el cantante de una banda. Fue compositor, guitarrista, productor y explorador de sonidos. También desarrolló una carrera solista que le permitió profundizar búsquedas que ya aparecían en su obra junto a Soda Stereo.

En 1992 publicó junto a Daniel Melero Colores santos, y al año siguiente llegó Amor amarillo, su primer álbum solista. Después vendrían Bocanada, Siempre es hoy, Ahí vamos y Fuerza natural, discos que demostraron que Cerati seguía buscando caminos nuevos incluso cuando ya había alcanzado un lugar privilegiado dentro de la música latinoamericana.

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Y entre esas canciones aparece también Lago en el cielo, una de esas piezas que con el paso del tiempo adquirieron una dimensión todavía más emocional.

Backstage de la grabación de Gustavo Cerati de "Lago en el cielo", material revelado por su hermana Laura en el aniversario de su nacimiento

Su hermana Laura Cerati eligió precisamente esa canción para recordarlo. Compartió un video del backstage de la grabación del tema y escribió: “Hoy 11 de agosto, tu cumpleaños. GUS….un ‘Lago en el cielo’. Te amamos”. No hizo falta mucho más.

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La escena del backstage, la canción, el nombre familiar y ese “te amamos” alcanzan para construir una postal íntima de un artista que, detrás del escenario y de las multitudes, también era simplemente Gus: hermano, padre, hijo y amigo.

“Lago en el cielo pertenece a Ahí vamos, álbum publicado en 2006, y Cerati alguna vez la definió como una canción especialmente querida dentro del disco. En el canal oficial del músico, al presentar el tema, se recuperó aquella explicación en la que hablaba de una canción de amor y de la necesidad de avanzar sin apresurarse, dejando que las cosas sucedieran a su propio ritmo. Fue, además, la última canción que Gustavo tocó en un escenario, aquella noche de Caracas que se volvió trágica.

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Pero probablemente el mensaje más conmovedor de este cumpleaños llegó de la mano de Lisa Cerati. La hija de Gustavo compartió una antigua fotografía en la que aparece junto a su hermano Benito besando a su padre. Una imagen familiar, doméstica, alejada de los escenarios y de las luces, que adquiere otra dimensión cuando se mira desde el presente.

Lisa Cerati ocmpartió una vieja imagen de su padre, Gustavo

Junto a esa fotografía escribió: “Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”. La frase queda flotando.

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Porque quizás allí esté la mejor manera de entender por qué Cerati sigue siendo tan presente. No solamente por las canciones que escribió, por los discos que grabó o por los escenarios que llenó. También por las huellas que dejó en quienes lo conocieron de verdad, en aquellos que compartieron con él la intimidad de una casa, una familia, una conversación, un abrazo.

Lisa también publicó un fragmento de una antigua conversación entre los hermanos y su padre. Otra vez, el músico aparece no como el ídolo inmenso que fue para millones, sino como Gustavo. El papá. El hombre detrás del nombre que se convirtió en leyenda.

Y quizás sea justamente ahí donde este aniversario encuentra su dimensión más humana. Porque para el público, Cerati es De música ligera, Persiana americana, Cuando pase el temblor, Puente, Crimen, Adiós, Lago en el cielo, Cosas imposibles, Verbo carne, Beautiful, Magia y tantas otras canciones que quedaron incorporadas a la memoria colectiva. Para sus hijos, en cambio, es también la voz de papá, una fotografía guardada, una conversación, un recuerdo que vuelve cuando suena una canción.

Lisa y Benito en la intimidad con su papá, Gustavo Cerati

Cerati murió en Buenos Aires el 4 de septiembre de 2014. Antes había quedado marcado por aquel 15 de mayo de 2010, cuando después de ofrecer un concierto en Caracas sufrió un accidente cerebrovascular que interrumpió abruptamente una carrera que todavía parecía tener mucho por delante. Había terminado un show de la gira Fuerza natural. Era su último concierto.

Desde entonces, su historia quedó suspendida en una especie de presente permanente. El tiempo siguió avanzando, pero su música no envejeció de la misma manera.

Soda Stereo ya había demostrado que podía convertirse en un fenómeno continental. Cerati, después, había demostrado que podía reinventarse lejos de aquella banda y construir una obra propia. Y cuando todo parecía indicar que todavía quedaban muchos discos, muchas canciones y muchos escenarios por delante, la vida tomó otro camino.

Hoy, 67 años después de aquel nacimiento en Buenos Aires, son sus hijos quienes vuelven a ponerle voz al recuerdo.

"Lago en el cielo": la última canción que interpretó Gustavo Cerati en vida

Benito dice que lo ama y que lo extraña. Lisa habla del orgullo de tenerlo como padre para siempre. Laura lo recuerda como “Gus” y elige un Lago en el cielo. Y durante 24 horas, miles de personas pueden volver a encontrarse con su música a través de una transmisión que convierte YouTube en una suerte de enorme sala de recuerdos.

Hay algo hermoso y doloroso en todo eso, porque Gustavo Cerati no está, pero su voz sí. Está en las canciones, en los discos, en los videos, en las guitarras, en quienes todavía descubren su obra por primera vez, en quienes crecieron con Soda Stereo, en quienes llegaron después y encontraron en su carrera solista un universo entero por explorar.

Y está, sobre todo, en sus hijos.

Este 11 de agosto, mientras una canción vuelve a sonar y una familia vuelve a nombrarlo, Cerati cumple años de una manera extraña: sin estar físicamente, pero rodeado de aquello que hizo durante toda su vida: Música.

Quizás por eso la frase de Benito sea suficiente para resumir este día: “Hoy te escucho todo el día”. Y quizás esa sea también una de las formas más sinceras de decirle feliz cumpleaños.

Volver a poner play. Una vez más. Como si todavía estuviera acá.