Virginia Lago se conmovió al aire con la carta que le envió María Becerra: “Alguien muy hermoso”

En su regreso a Historias del corazón, la conductora se conmovió al leer el mensaje de la popular artista (Video: X)

Guardar

La tarde se llenó de emoción en la pantalla de Telefe cuando Virginia Lago interrumpió la rutina de su programa para compartir un momento especial. Frente a las cámaras, la actriz sostuvo entre sus manos una carta que acababa de recibir y, con la voz temblorosa y los ojos brillosos, anunció: “Quiero leerles algo que ha mandado alguien, realmente muy particular y muy hermoso que se llama María Becerra. Gracias, María. Muchísimas gracias”. Su tono dulce transmitía la mezcla de orgullo y gratitud que la atravesaba.

Mientras acomodaba el papel, Virginia confesó que el mensaje le había provocado una emoción profunda. Tomó aire y, antes de leer, expresó su deseo de compartirlo con todos los que la acompañaban al otro lado de la pantalla. En ese instante, la sala de Telefe se volvió más pequeña, casi tan cálida como una tarde de merienda familiar. La actriz acercó el mensaje y comenzó: “Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, dice, reina hermosa. Qué nostalgia, qué nostalgia. Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto, tanto a todos los argentinos y argentinas. Recuerdo que allá por el 2012, 13, 14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas y se tomaba su famoso vinito”. Mientras leía, la emoción de Virginia Lago crecía y se notaba en su rostro, en la forma en que apretaba el papel y en el suspiro que escapó apenas terminó.

PUBLICIDAD

Al terminar, sostuvo la carta con cariño y sonrió agradecida. “Gracias. Muchas gracias, María. Hermoso, hermosa esta cartita. Es una cartita preciosa. Te abrazo fuerte, fuerte. Te quiero”, dijo, y sus palabras resonaron con la sinceridad de quien ha recibido un regalo inesperado. Durante unos segundos, el estudio quedó en silencio, como si la emoción de la actriz se hubiera extendido a todos los que presenciaban el momento.

María Becerra le escribió un emotivo mensaje a Virginia Lago por su vuelta con Historias del corazón: "Qué recuerdos más lindos" (Instagram)

La carta de María fue mucho más que un mensaje afectuoso: se transformó en un puente entre generaciones. La cantante recordó sus tardes de infancia frente al televisor junto a su madre y su abuela, así como parte del público también.

PUBLICIDAD

El regreso de la actriz a las tardes de Telefe con Historias del corazón marcó un reencuentro esperado. Luego de once años de ausencia, la actriz volvió a la pantalla con el mismo ciclo que había dejado de emitirse en 2015. Desde el anuncio, el público se sumó con entusiasmo y llenó las redes de mensajes de bienvenida. Muchos jóvenes, que en su niñez compartían la merienda frente al televisor, revivieron esos recuerdos al ver nuevamente a la señora de las masitas y el vinito.

La vuelta del ciclo llegó acompañada por el reestreno de Avenida Brasil, la telenovela brasileña que conquistó a la audiencia en su momento y que ahora suma una nueva generación de seguidores. La elección de esa ficción no fue casual. Según explicó la propia Virginia Lago, “necesitamos un poquito de cariño, necesitamos un poquito el abrazo. Y este programa lo tiene”. La actriz reconoció que el llamado para regresar la tomó por sorpresa. Durante años, quienes la veían en la calle le preguntaban cuándo volvería a la televisión. Siempre respondía con un “algún día voy a volver”. El regreso fue inesperado, pero la alegría de ese reencuentro se notó desde el primer día: “Juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Estoy realmente emocionada. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a compartir pedacitos de vida”.

PUBLICIDAD

En distintas entrevistas, la actriz manifestó su deseo de que la ficción argentina recupere espacio en la televisión abierta. “Hay tantos escritores, directores, actores que estamos esperando hacer ficción. Hagamos ficción porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos”. Defendió, además, el vínculo único que la pantalla de aire genera con el público, frente al avance del streaming. Para ella, la televisión abierta permite un ida y vuelta cariñoso que ninguna plataforma puede igualar.

Virginia Lago volvió con el ciclo de Telefe más esperado por el público de todas las generaciones (VIdeo: Telefe)

La figura de Virginia Lago nunca desapareció del todo durante esos años fuera de la pantalla. Los videos con su invitación a tomar un “matecito, un vinito, un bizcochito” circularon por redes sociales, acercando su imagen a quienes no la habían visto en vivo. Al principio, la viralización la sorprendió, pero pronto la adoptó como algo positivo. “Los chicos se divertían, pero sanamente. No era una cosa agresiva: era una cosa cariñosa y eso a mí me gustó”.

PUBLICIDAD

Más de seis décadas frente a las cámaras avalan a una mujer que debutó en la televisión en los años 60, con participaciones en La familia Falcón y El amor tiene cara de mujer. Historias de Corazón nació en 2013, por iniciativa de Tomás Yankelevich, en un momento en que Telefe buscaba conquistar las tardes. Virginia Lago fue quien dio vida y calidez al formato, convirtiéndolo en un espacio de encuentro y recuerdos para varias generaciones.