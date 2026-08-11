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El regalo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en un aniversario muy especial: “Es más de lo que soñé”

A 16 años del inicio de su historia juntos, el productor conmovió a su familia y a sus seguidores con una celebración fuera de lo común

En un nuevo aniversario juntos, Pedro Alfonso sorprendió a su pareja y a sus seguidores con una tierna canción que compuso para recordar su historia de amor (Instagtam)

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Hubo un momento en el que las vidas de Paula Chaves y Pedro Alfonso se entrecruzaron para siempre. Y a 16 años del inicio de su historia de amor, el productor sorprendió a su esposa con un gesto muy especial: le compuso una canción con ritmo cuartetero, que interpretó rodeado de sus tres hijos y las mascotas familiares. Así, la pareja que nació en los pasillos de ShowMatch volvió a emocionar a sus seguidores, demostrando que el humor y la complicidad siguen siendo la base de su vínculo.

Aunque no suelen realizar festejos grandes, este año Pedro decidió hacerlo de una manera inolvidable. Escribió e interpretó una canción en la que, con mucha gracia, repasó el origen de su historia. “Hoy hace 16 años le hablé a Paula por primera vez en el Luna Park. Le dije: ‘Pau, vos sos chueca’. Ella me miró, yo era productor. No sé qué pensó, pero 16 años después acá estamos. Y ya no es solo Paula chueca, ahora también está Oli la chueca, Balta el chueco y Filipa la chueca”, cantó Pedro mientras Paula lo miraba divertida y sus tres hijos en común, Olivia, Baltazar y Filipa, aparecían en escena, cada uno con una de las mascotas.

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En su dedicatoria, Alfonso también incluyó a los animales de la familia, presentes y ausentes. Entre los versos dedicó unas palabras a sus mascotas actuales y al recuerdo del fallecido Moro: “Una gatita chueca, Morita. Una perrita chueca, Rosita. Y el recuerdo siempre de Morito”. El momento fue captado por la propia Paula, quien lo subió a su cuenta de Instagram y compartió su emoción con sus seguidores.

Pedro Alfonso sorprendió a Paula Chaves en su aniversario con un gesto inesperado: “Manifesté esto”
Pedro Alfonso sorprendió a Paula Chaves en su aniversario con un gesto inesperado en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la publicación, la modelo acompañó el video con una reflexión sobre el significado de ese instante y la vida que construyó: “Yo siento que toda mi vida manifesté esto. Me imaginaba en una casa llena de niños. Perros rescatados. Y alguien que me ame por lo que soy, así tal cual. El Universo me escuchó y me lo cumplió superando todo lo que soñé. El 8/8 cumplimos 16 años de que me habló por primera vez, jajajaja. Nos acordamos porque fue en Un Sol Para los Chicos, no porque festejemos fechas, de hecho no festejamos aniversarios jajaja, y me hizo un tema. Nos ama más que a nada en este”.

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La reacción de los seguidores no se hizo esperar y la sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño y admiración hacia la pareja y su familia. Entre los más de 74 mil “me gusta” que reunió la publicación en pocas horas, sobresalieron comentarios como: “Hermoso, y su corazón más”, “Admiro tu poder de manifestación”, “Son la familia que todo el mundo anhela tener”, “Son todo lo que está bien”, “Sos la preferida de Dios”, “Y pensar que crecí viendo su historia de amor en el Bailando”, “Ojalá nunca se dejen de amar”, “Son lo más” y “Cuando un hombre está enamorado, se nota”.

A 16 años de conocerse por primera vez, la pareja celebró de una manera creativa y divertida el aniversario (Instagram)
A 16 años de conocerse por primera vez, la pareja celebró de una manera creativa y divertida el aniversario (Instagram)

El video de Pedro cantando y bailando junto a sus hijos y las mascotas, con Paula como espectadora privilegiada, emocionó a todos y reflejó la espontaneidad, la complicidad y el humor que caracterizan a la familia. Más allá de los gestos grandilocuentes, el homenaje de Pedro resumió el verdadero secreto de su relación: compartir la cotidianeidad, disfrutar de los pequeños momentos y saber reírse juntos de todo lo que la vida les presenta.

A más de una década de aquel primer cruce de miradas, Paula y Pedro siguen construyendo una familia donde el amor, la risa y la gratitud son protagonistas. Y aunque no festejan aniversarios con grandes celebraciones, cada día juntos parece ser un motivo suficiente para celebrar una historia que, lejos de agotarse, se reinventa con cada gesto, cada ocurrencia y, ahora, también con una canción inolvidable.

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