Paraguay registra 17 femicidios en lo que va del año y hay 33 nuevos huérfanos en el país

Un total de 17 mujeres fueron víctimas de femicidio en Paraguay en lo que va de 2026, según informó el Ministerio Público. Los responsables fueron parejas actuales o anteriores de las víctimas, y estos hechos han dejado 33 huérfanos.
De acuerdo con el programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, entre enero y el 10 de agosto se reportaron también 25 tentativas de femicidio, tres tentativas de homicidio y seis causas por grave agresión a mujeres cometidas por ex parejas.
Entre las víctimas, 13 eran madres y dejaron 33 hijos huérfanos, de los cuales 24 son menores de 18 años.
Las edades de las víctimas iban de 12 a 80 años, mientras que los agresores tienen entre 18 y 80 años.
El informe señaló que siete mujeres fueron agredidas por sus ex parejas, seis por sus parejas, y el resto por un padrastro, un hijo y dos conocidos.
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De las víctimas, 16 eran paraguayas y una de nacionalidad brasileña.
En cuanto al lugar de los hechos, 13 casos ocurrieron en viviendas y cuatro en la vía pública.
Los agresores emplearon principalmente armas blancas (10 casos), armas de fuego (3), además de asfixia (1) y golpes (2).
Hasta el momento, 12 presuntos responsables han sido imputados y cinco se suicidaron.
En 2025, 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay, con un saldo de 69 huérfanos.
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