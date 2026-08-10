Los días de relax de Ailén Cova y Alexis Mac Allister con su hija Alaia en la playa: “Volvimos con nueva integrante”

Ailén Cova y Alexis Mac Allister se abrazan en un primer plano durante su estadía en la playa.

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La publicación de Ailén Cova en sus redes sociales abrió una ventana a la intimidad de su familia durante las recientes vacaciones junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia. Con una serie de imágenes y mensajes, la influencer compartió distintos momentos en la playa, capturando la cotidianidad y el ambiente familiar que los acompañó durante los días de descanso.

La secuencia fotográfica publicada por la diseñadora incluyó desde retratos espontáneos en la orilla del mar hasta escenas de juegos, paseos y atardeceres. En una de las postales más comentadas, ambos adultos aparecen abrazados y sonrientes, rodeados de vegetación y con un fondo que remite a un destino paradisíaco. Esta imagen, en la que la pareja posa a cámara, transmite el clima relajado y la cercanía que caracteriza al núcleo familiar en esta etapa.

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Ailén Cova, pareja del futbolista Alexis Mac Allister, posa con su hija Alaia en brazos al atardecer en una playa.

En otra instantánea, la hija del futbolista y la influencer es protagonista absoluta. Se la ve sentada en la arena, con el mar de fondo, disfrutando del agua y la espuma. La escena se repite en dos ángulos: en ambos, la pequeña, apenas cubierta por un pañal, expresa alegría y curiosidad en contacto con la naturaleza. Estas imágenes refuerzan la idea de unas vacaciones centradas en el disfrute y el vínculo familiar.

Uno de los gestos más simbólicos de la publicación fue la comparación entre unas vacaciones pasadas y las actuales. En la primera foto, tomada tiempo atrás, Cova y Mac Allister aparecen juntos en la playa, en una etapa anterior a la llegada de su hija. En la imagen reciente, los mismos protagonistas posan en el mismo escenario, pero ahora acompañados por la pequeña. La influencer escribió: “Volvimos con una nueva integrante y cambios de look”, subrayando el crecimiento familiar y la transformación personal reflejada en ambos.

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Alexis Mac Allister y Ailén Cova posan en la playa en dos momentos, que ilustran la evolución de su relación familiar con su hija Alaia y sus cambios de imagen.

Como parte de ese recorrido, la influencer recuperó una fotografía compartida en julio de 2024. En ella, dos letras “A” dibujadas con caracoles y arena, rodeando un corazón, simbolizaban la unión de la pareja. En la versión actual, una tercera letra se sumó para representar a su hija, Alaia, y los pies de la niña aparecen en primer plano, integrando visualmente a la familia en el símbolo. Este recurso gráfico, sencillo y emotivo, funcionó como un hilo conductor entre el pasado y el presente.

Durante la estadía en la playa, Cova compartió algunos de los atuendos elegidos para los días de sol y descanso. En una de las imágenes, la influencer lució una microbikini verde oliva, mientras que su hija apareció en diversas tomas con accesorios para protegerse del sol, como sombreros y cremas de protección solar. En otra foto, madre e hija se recuestan sobre una reposera, rodeadas de objetos típicos de una jornada playera: mamaderas, juguetes y un envase de protector solar ocupan un lugar visible en la escena.

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Ailén Cova posa en una playa de aguas turquesas y cielo despejado, junto a una pasarela de madera.

La atención al detalle en la vestimenta y el cuidado de la piel de la pequeña fueron aspectos destacados por la audiencia. Las imágenes muestran a la niña con gorros de ala ancha y prendas ligeras, elementos que reflejan tanto un criterio práctico como una búsqueda estética familiar.

Las vacaciones de la familia incluyeron actividades acuáticas y paseos en el mar. Una de las secuencias muestra al grupo disfrutando de una jornada de paddle surf en aguas cristalinas, con Mac Allister remando, Cova acompañando desde el agua y la niña sentada en la tabla. Las imágenes transmiten dinamismo y complicidad, reforzando la idea de un viaje compartido y activo.

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Ailén Cova y su hija Alaia comparten un momento íntimo en la playa, donde la bebé interactúa con el rostro de su madre mientras varios objetos infantiles se encuentran sobre un camastro.

Otra postal, tomada desde lejos, muestra a los tres sentados en la playa, con el futbolista sosteniendo un mate y la niña acercándose hacia él. La composición de la imagen, con la inmensidad del mar como fondo, sugiere un momento de calma y conexión íntima a pesar del entorno abierto.

En otras escenas, la familia disfruta de la piscina y los jardines de lo que parece ser una residencia vacacional, alternando entre juegos, paseos y momentos de descanso. La naturaleza y los espacios abiertos predominan en casi todas las imágenes, enmarcando la experiencia en un contexto de tranquilidad.

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Ailén Cova y Alexis Mac Allister comparten momentos de ocio con su hija Alaia en las aguas claras de la playa.

La publicación no solo se limitó a la exhibición de imágenes. Ailén Cova acompañó el álbum con el mensaje “Mucho amor en verano”, resaltando el tono afectivo del relato visual. La intención de mostrar la intimidad familiar, el crecimiento de la pareja y la llegada de la hija se manifestó tanto en los textos como en los símbolos elegidos: las letras en la arena, los cambios de look y la repetición de escenarios de años anteriores.