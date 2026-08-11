Manchester City apunta a Enzo Fernández para romper el mercado en Europa: la millonaria cifra que pagaría por su pase

Enzo Fernández sería el nuevo objetivo del Manchester City (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posible salida de Rodri del Manchester City podría generar un impactante traspaso en el fútbol inglés. Mientras Barcelona ya movió ficha con una propuesta cercana a 40 millones de dólares, aunque los Ciudadanos exigen el doble para autorizar la transferencia. En ese tablero es que Enzo Fernández aparece como una de las piezas que buscaría el conjunto de la Premier League, que incorporó a Enzo Maresca como reemplazante de Pep Guardiola, y después del malestar que mostró el volante de la selección argentina y que derivó en una suspensión de dos partidos en abril por críticas públicas a la dirigencia tras la salida del DT.

Según una información de The Athletic, el segmento deportivo de The New York Times, el Chelsea pediría una suma de 140 millones de euros para dejar ir al jugador que anotó el gol del empate para Argentina en el clásico contra Inglaterra por las semifinales de la última Copa del Mundo. En Manchester entienden que el argentino encajaría tanto por convicción del club como por la valoración de Maresca, que lo dirigió en Chelsea y conserva una buena relación con él, pero también asumen que haría falta una sucesión de movimientos en poco tiempo para abrir una negociación real.

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El efecto en cadena no se limita a un nombre. El reporte del medio estadounidense informó que City ya se preparó para un escenario sin Rodri con el fichaje de Elliot Anderson, de 23 años, y que además pretende incorporar al menos a dos volantes de primer nivel este verano si se concreta la baja del español y se suma otra salida en esa zona del campo.

Por otra parte, la posición del club de Londres no cambió en lo esencial del proyecto. Citado por The Athletic, Chelsea entiende que Fernández forma parte del proyecto de Xabi Alonso y que, a esta altura del mercado, no quiere alterar el plantel una vez iniciado el calendario competitivo. Hay otra señal que el club interpreta como una señal positiva: el ex River Plate pasó el lunes por el centro de entrenamiento a pesar que tenía programada su primera práctica para este miércoles luego de sus vacaciones post Mundial. Desde Stamford Bridge creen que su permanencia está hoy mejor encaminada que una posible salida.

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Es más, la información del medio apunta a que el foco de Chelsea está puesto en las bajas. Trevoh Chalobah fue transferido a Como por £25 millones iniciales más otros £5 millones en variables. La depuración del plantel alcanza a varias líneas. Axel Disasi, Benoit Badiashile y Marc Guiu ya recibieron el mensaje de que no están en los planes tras quedar fuera de la gira de pretemporada por Australia y Asia, y el técnico español quiere trabajar solo con cuatro o cinco zagueros centrales, cuando actualmente dispone de casi el doble.

Maresca junto a Enzo Fernández en su tiempo juntos en Chelsea (REUTERS/Hannah Mckay)

La lista de posibles salidas es extensa. Pedro Neto interesa a cuatro clubes de la Premier League; Mykhailo Mudryk recibió consultas para salir cedido; Filip Jorgensen ya pasó a préstamo al Strasbourg; Liam Delap, Nicolas Jackson y Guiu están disponibles; y además el club londinense pide más de 50 millones de euros por Delap, otros 65 millones por Jackson y 25 millones por Guiu.

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Hay que recordar que durante el mes de abril, Fernández fue protagonista de una crisis con el club luego de unas declaraciones que no cayeron bien en la interna de la institución. En diálogo con el streamer Marcos Giles, Fernández expresó: “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Esta frase, interpretada como un guiño al Real Madrid, generó malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico que por entonces lideraba Liam Rosenior. Después de eso, durante una nota en Nadie dice Nada, programa que se emite por Luzu TV, volvió a expresar que le gustaría vivir en un futuro en la capital española.

“Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos”, explicó Rosenior.

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A principios de año, cuando se produjo la salida de Manresa, entrenador con el que Chelsea se consagró campeón del Mundial de Clubes a mediados del 2025 tras vencer en la final al PSG, Fernández expresó su pesar por la partida del DT. “Mister, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y tu cuerpo técnico, Willy, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo”, escribió.

¿Se volverán a encontrar los dos Enzo en la ciudad de Manchester? Hay tiempo hasta fines de agosto para que termine el mercado de pases en Europa.

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