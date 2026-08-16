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Cande Molfese contó cómo transita su embarazo y habló de sus primeros antojos: “Lo único que quería era dormir”

La actriz está atravesando los primeros meses de gestasión y en un extenso video habló de cómo se entero de la noticia, cómo fueron los primeros meses, sus antojos y malestares

Una pareja sonríe y se abraza, la mujer sostiene un test de embarazo blanco con una línea rosa, un perro aparece parcialmente
Cande Molfese y su pareja abrazados muestran un test de embarazo con resultado positivo que indica su futura paternidad.
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Cande Molfese está esperando su primer hijo junto a su novio Joaquín. La actriz lo confirmó a través de un video que compartió con su comunidad de TikTok, donde relató con detalle el momento exacto en que descubrió que estaba embarazada, cómo transitó los primeros meses y qué cambió en su vida desde entonces. El video, filmado en un tono cercano y sin filtros, recorrió desde el instante del descubrimiento hasta el estado actual del embarazo.

Todo empezó durante un viaje a España que Cande hizo junto a su mamá y su hermana. Allí tuvo un atraso que la puso en alerta. El viaje continuó, pero la duda quedó instalada. La confirmación llegó de vuelta en Buenos Aires, donde Joaquín la esperaba con la cajita del test en la mano.

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“Efectivamente, cuando llegué a Buenos Aires estaba mi novio esperándome con la cajita del test”, contó la actriz. Un domingo se lo hicieron juntos y el resultado fue positivo. “A partir de ahí mi vida se puso un poco patas para arriba”, resumió.

Mujer de cabello largo castaño se toma una selfie en el espejo con celular, vistiendo un suéter corto color crema y pantalón gris de punto
Cande Molfese se toma una selfie en el espejo y exhibe su vientre tras anunciar su embarazo.

El arranque del embarazo no fue sencillo. Cande no ocultó los síntomas ni los suavizó. “Honestamente, no me sentí demasiado bien al principio”, admitió. Precisó que durante los primeros tres meses “lo único que quería era dormir”. A ese cansancio constante se sumaron antojos y otras sensaciones del cuerpo que definió como “tremendas”, sin entrar en más detalles pero dejando en claro que el primer trimestre la atravesó con fuerza.

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La actriz contó que ese período ya quedó atrás. “Ya siento que estoy saliendo hacia arriba”, dijo, con un tono que marca el contraste entre el arranque difícil y el momento actual. La frase funcionó como bisagra en el relato: de los meses más duros a una etapa donde empieza a recuperar energía y bienestar.

Pese a los síntomas, Cande remarcó que atraviesa el embarazo con gratitud. “Sé la bendición que es traer un bebé, sé también que a veces la búsqueda de embarazos no es fácil. Se me dio bastante rápido y fácil, y también eso me da mucha gratitud y felicidad”, explicó en el video. La referencia a las dificultades que enfrentan otras personas en la búsqueda de un embarazo apareció como un reconocimiento explícito de su propia suerte.

Su familia y sus amigas más cercanas ya sabían que estaba en la búsqueda de un bebé, por lo que la noticia no tomó a nadie por sorpresa. Cuando el test dio positivo, la recibieron con alegría. Ese contexto de apoyo previo, según contó, hizo que el anuncio dentro de su círculo íntimo fuera más liviano.

Cande Molfese contó que ya eligió el nombre de su bebé

Uno de los temas que mencionó en el video fue la sobrecarga de información sobre embarazos que circula en las redes sociales. “Estoy tratando de que mi algoritmo me respete y no me la proporcione”, dijo. Y reconoció que esquivar ese contenido no resulta sencillo: “Es difícil, porque además tengo amigas embarazadas también en este momento”. El tema de los algoritmos y la cantidad de contenido orientado a embarazadas que aparece de forma automática fue uno de los puntos que generó más identificación entre quienes siguieron el video.

Pese a los cambios físicos de estos primeros meses, Cande aseguró que mantiene su rutina habitual. Sigue trabajando y entrenando con normalidad, dos actividades que, según dejó entrever, la ayudan a sostener el ritmo cotidiano en medio de una etapa de tantas transformaciones.

Uno de los datos que mencionó al pasar fue que vivió el Mundial 2026 ya estando embarazada. “Mi vida pasó por todos lados: al Mundial fui embarazada”, contó. Lo vivió junto a su hermana, en una experiencia que quedó marcada por la doble dimensión de festejar un evento de esa magnitud mientras transitaba en silencio las primeras semanas de gestación.

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