12 frases de Arruabarrena tras el empate de Boca: por qué salió Paredes y cuándo convocará a Enner Valencia

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, analizó lo que dejó el empate ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize mantuvo gran parte de la base porque solo hizo dos cambios de un partido a otro, a pesar de que este martes se medirá a Recoleta en Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana con ventaja 3-1 para el cuadro argentino.

Una de las preguntas que más resonaron en la conferencia fue sobre si el planteo rival lo sorprendió y el Vasco dejó una respuesta que provocó las risas de los periodistas: “Mirá, yo hablé con Cagna (ayudante de campo del Titán). Palermo no lo sabe. Le di el equipo. Lo que pasa es que el equipo que le di empezaba con Córdoba, Ibarra... Ja. Me dijo que con ese equipo capaz les ganábamos, pero le dije que había algunos con sobrepeso. Nos conocemos. Platense tiene un partido importante dentro de unos días (Coquimbo Unido por los octavos de la Libertadores) y les deseo lo mejor. Es gente amiga, que quiero mucho. Ha sido un partido entretenido y ojalá que les vaya bien. Ya nos juntaremos a comer, que paguen ellos... Ya nos sentaremos a cenar con la familia. Me pone contento que Martín esté otra vez en la liga”.

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Por otro lado, se refirió a la situación física de Leandro Paredes, quien salió reemplazado en el entretiempo: “Sintió una molestia, después haremos los estudios. Pero la molestia la sintió en los primeros minutos, y después hizo un par de cambios de frente y pateó al arco. Es verdad que no fue a los córners. Es inteligente, se cuida y pidió el cambio. No creo que sea nada grave, pero veré que me dicen los médicos. Jugamos cada tres o cuatro días, es lo que hay y pongo lo mejor que tengo. Y si se cae, vendrán otros que tienen ganas de entrar. Así se sale de estas situaciones”.

En este sentido, se refirió a las salidas de Marco Pellegrino y Leandro Lozano, también por molestias físicas: “¿Marco? Hay que ver los estudios. En principio, tuvo una sobrecarga. Vamos a ver durante estos días, lo mismo que Lozano”.

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*El Vasco respondió sobre cómo está Leandro Paredes

Además, confirmó que Enner Valencia estará citado al encuentro de este martes contra Recoleta: “Está trabajando, lo hace con el grupo, hace trabajo específico. Trabajó a la mañana con el Tanque Giménez y (Williams) Alarcón, lo vamos llevando. Veremos la lista que llevaremos, aunque ya te digo que vamos a ir todos. No habrá mucha lista, pero está bien. Hay momentos que, por características podemos jugar con un falso 9, como lo hicimos hoy, pensando en tratar de desbordar por los costados. Pero a mí siempre me gusta jugar con una referencia, sea Migue (Merentiel), el Tanque o Valencia”.

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La agenda de Boca Juniors marca que el martes desde las 19:00 buscará la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana ante Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Su próximo partido será el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, que se jugará este domingo a partir de las 21:30. A continuación, recibirá a Lanús y el miércoles 2 de septiembre se volverá a cruzar con Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.

MÁS DECLARACIONES DEL VASCO ARRUABARRENA

El equipo se repuso al gol de Nicolás Retamar: “Platense se puso en ventaja y ahí se vio nuestro mejor fútbol. Tuvimos la personalidad y el carácter de tener la tranquilidad para buscar y ahí generamos lo que estamos acostumbrados. Empatamos y, a lo último, tuvimos 3 o 4 jugadas, pero el empate es lo más justo”.

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¿Por qué eligió a Tomás Aranda como falso 9 en lugar de jugar con Merentiel? “Buscamos tratar de no darle referencias a sus centrales, buscar la velocidad por banda con Sebastián (Villa) y con Leo (Flores), tratar de tener la pelota, generar superioridad en el medio y llegar rápido a los costados para poder desbordar. Por características, el Ruso (Asacíbar) entraría, Tomi (Aranda), del otro lado el extremo que no desborde... Nos faltó más finalización y llegadas en el primer tiempo”.

*El resumen del partido

Las modificaciones en el segundo tiempo: “Cambiamos por el tema de estas molestias, sobrecargas y pusimos a Miguel (Merentiel). No hay ningún secreto. Felicito a mis jugadores porque volvimos a tener carácter”.

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El pedido al equipo: “Tenemos que tratar de trabajar y siempre tenemos que tratar de empezar ganando nosotros. Pero bueno, era un momento complicado y nosotros nos animamos a jugar en el peor momento. Eso es una muestra de carácter. Los chicos que entraron lo hicieron en un partido avanzado y respondieron. Dentro de tres días, jugamos la Sudamericana. No hay excusas”.

Su análisis del partido: “En los primeros 45 minutos no hubo muchas situaciones en los arcos. Y el gol lo tengo que ver, es una pelota larga, hay un poco de mala fortuna porque se la lleva (Leandro) Lozano y se la deja justo al delantero de ellos”

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¿Boca ganó un punto o perdió dos? “Después del gol de ellos, se vio nuestro mejor fútbol. Por eso recalco el carácter y la personalidad de los chicos. El primer tiempo fue mediocre porque eran dos equipos que se iban estudiando. Tuvimos más posesión de pelota, pero tampoco llegamos profundo y ellos tuvieron una que tapa Álvaro (Montero). Si vas a Martín (Palermo), dirá que perdió dos puntos. Yo digo que tuvimos chances más claras en los últimos 30 minutos”.

El rendimiento de Sebastián Villa: “Veo que va creciendo, hoy hizo un buen partido, hubo momentos que lo buscamos y otros que no, pero llevará un mes... Hay una adaptación al grupo más allá de que haya jugado antes en el club, pero repito que me gustó cómo jugó. No ha hecho la pretemporada con nosotros, pero estoy satisfecho con lo que hizo y estoy seguro que nos dará muchas alegrías”.

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Su respaldo a Álvaro Montero y Miguel Merentiel: “Ellos saben que tienen mi total confianza, tanto Álvaro como Miguel. Álvaro hizo un gran partido porque tapó la que tenía que tapar. Después, Miguel convirtió, le viene bien, tuvo alguna que otra situación. Estoy contento con todo el grupo. Y todos tendrán oportunidades”.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual