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¡Insólito! Enjambre abejas interrumpe partido de la liga de fútbol hondureña

La irrupción de los insectos se registró en el minuto 45 del duelo entre Lobos de la UPNFM y Estrella Roja en el Estadio Emilio Williams, lo que detuvo el juego por varios minutos

Un enjambre de abejas interrumpió el partido entre Lobos de la UPNFM y Estrella Roja en el Estadio Emilio Williams de Choluteca, Honduras.(Cortesía: Deportes TVC)
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Durante un partido de la liga hondureña de fútbol, correspondiente a la tercera fecha del Apertura 2026, se registró un incidente poco habitual. Un enjambre de abejas interrumpió el desarrollo del encuentro entre Lobos de la UPNFM vs. Estrella Roja, celebrado este sábado en el Estadio Emilio Williams, ubicado en Choluteca.

En los minutos finales de la primera parte, la situación generó momentos de alarma y obligó tanto a jugadores como a árbitros y personal de transmisión a buscar resguardo en el césped.

De acuerdo con la trasmisión del medio Deportes TVC, el suceso tuvo lugar cuando el cronómetro marcaba el minuto 45 del primer tiempo y el árbitro central, Johnny Sánchez, se preparaba para añadir dos minutos de reposición.

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De forma repentina, el enjambre se desplazó sobre el terreno de juego y forzó a todos los presentes a recostarse en el campo para evitar el contacto con los insectos. Según detalló el medio, la mesa de transmisión y el cuerpo técnico también mostraron preocupación ante lo inesperado del suceso.

La irrupción del enjambre de abejas ocurrió en el minuto 45, cuando el árbitro Johnny Sánchez se disponía a añadir el tiempo de reposición. (Cortesía: Deportes TVC)
La irrupción del enjambre de abejas ocurrió en el minuto 45, cuando el árbitro Johnny Sánchez se disponía a añadir el tiempo de reposición. (Cortesía: Deportes TVC)

Jugadores de ambos equipos, así como los árbitros asistentes, optaron por acostarse sobre el césped, buscando minimizar el riesgo de picaduras y confiando en que los insectos siguieran su trayecto fuera de la cancha.

Revisión médica al portero

Víctor Moreira, portero del Estrella Roja, resultó especialmente afectado, ya que el enjambre se concentró en su área. Fue el último en reincorporarse después del incidente, permaneciendo varios segundos en el suelo mientras los insectos rodeaban su posición.

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La intervención médica fue inmediata. El personal sanitario revisó la condición de Moreira para confirmar que había recibido una picadura en el rostro. El arquero pudo ser atendido sin que la situación pasara a mayores, lo que permitió retomar las acciones en el rectángulo de juego tras unos minutos de incertidumbre.

El personal médico asistió a Víctor Moreira en el campo. (Cortesía: Deportes TVC)
El personal médico asistió a Víctor Moreira en el campo. (Cortesía: Deportes TVC)

Posterior al paso de los insectos, todos los jugadores pudieron continuar el partido. El susto quedó evidenciado en la expresión de los futbolistas.

El suceso ha sido ampliamente difundido en redes sociales y plataformas deportivas, generando debate sobre la seguridad en los recintos deportivos ante fenómenos naturales inesperados. La rápida intervención del personal permitió que el evento concluyera sin consecuencias graves para los protagonistas ni para la afición.

Jugadores, árbitros y cuerpos técnicos se tiraron al césped para evitar picaduras durante la emergencia en el estadio. (Cortesía: Deportes TVC)
Jugadores, árbitros y cuerpos técnicos se tiraron al césped para evitar picaduras durante la emergencia en el estadio. (Cortesía: Deportes TVC)

El estadio Emilio Williams ha sido escenario de múltiples encuentros deportivos, pero raramente afronta episodios relacionados con la fauna local. La situación puso a prueba los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de los equipos médicos y organizadores, que actuaron con celeridad para proteger la integridad de los presentes.

Finalmente, el juego acabó con un empate 2-2 tras el termino del compromiso y los equipos se repartieron un punto en el retorno del campeonato hondureño.

Consejos básicos de seguridad

Cuando se presenta un enjambre de abejas, es fundamental mantener la calma y alejarse sin movimientos bruscos. No se deben agitar los brazos ni intentar espantarlas, ya que esto puede provocar que se tornen agresivas. Lo recomendable es caminar en línea recta y proteger el rostro, en especial los ojos, la nariz y la boca, utilizando la ropa o las manos.

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