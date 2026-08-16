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La lupa sobre el gol que le anularon a Platense contra Boca: por qué el VAR no llamó a Baliño por la mano de Gorosito

En Vicente López se produjo una jugada que generó polémicas luego del tanto convertido por Luciano Giménez en el segundo tiempo

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Boca Juniors y Platense empataron 1-1 en Vicente López por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura y en el segundo tiempo, con el marcador en favor del conjunto local, se produjo una acción invalidada por el árbitro Jorge Baliño que fue reclamada por los jugadores del Calamar y el cuerpo técnico encabezado por Martín Palermo.

La jugada en cuestión ocurrió a los 73 minutos, cuando el delantero local Luciano Giménez marcó el segundo gol para su equipo. Tras unos instantes, Baliño terminó invalidando la conquista. En la acción previa al tanto de Platense se produjeron dos contactos del balón con la mano, pero con consecuencias reglamentarias diferentes.

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En primer término, cuando Dylan Gorosito intentó bloquear el avance del delantero de Platense, el balón impactó accidentalmente en su mano izquierda. No se observó un movimiento deliberado hacia el balón ni una posición del brazo que haya ampliado de manera antinatural el espacio corporal, sino que acompañó el movimiento natural de éste. Por ese motivo, el árbitro interpretó correctamente que el contacto del defensor de Boca no configuró una infracción de mano y permitió la continuidad del juego.

La mano de Dylan Gorosito que reclamó Platense antes del gol anulado a Luciano Giménez (captura video)
La mano de Dylan Gorosito que reclamó Platense antes del gol anulado a Luciano Giménez (captura video)

Posteriormente, Giménez controló y acomodó el balón con su mano izquierda antes de convertir el gol. Aunque el contacto no fue deliberado, existió inmediatez entre la mano y la obtención del tanto por parte del mismo jugador. La Regla 12 establece que un gol no puede concederse cuando el autor marca inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano o brazo, incluso de manera accidental.

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El VAR, a cargo de Lucas Novelli, revisó la secuencia completa mediante diferentes cámaras, ángulos y velocidades. Primero, confirmó que la mano de Gorosito no era sancionable y acompañó la decisión inicial del árbitro Baliño. Luego, identificó el contacto factual de Giménez y su relación inmediata con la conquista.

Por lo tanto, la resolución es técnicamente correcta: se desestimó la mano accidental del defensor de Boca y se anuló el gol de Platense por la mano inmediata del propio goleador. Cabe aclarar que no se sancionan todas las manos, sino únicamente aquellas que reúnen las condiciones establecidas por la Regla.

En cuanto al partido, Boca Juniors rescató un punto de su visita a Vicente López y quedó en el 11° lugar de la Zona A, sumado a que bajó al quinto escalón de la Tabla Anual, en posición de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El Calamar tuvo las ocasiones más claras en el primer tiempo, pero recién logró abrir el cero durante el complemento. Nicolás Retamar aprovechó un error de Leandro Lozano en la medialuna propia, le sacó la pelota para quedar mano a mano contra Álvaro Montero y convirtió el 1-0 a los 52 minutos.

El Xeneize estuvo muy cerca de irse con las manos vacías porque Luciano Giménez marcó el segundo gol del partido, pero el árbitro Jorge Baliño lo anuló a instancias del VAR por una mano previa del atacante. Esta acción terminó de despertar a la visita, que alcanzó la igualdad a los 79 minutos gracias a una buena definición de Miguel Merentiel.

En la próxima fecha, Boca Juniors se medirá el próximo domingo ante Racing desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha, pero antes tiene una visita obligada a Paraguay para enfrentar a Recoleta este martes a partir de las 19:00 por la revancha de los octavos de la Copa Sudamericana.

En la vereda opuesta, Platense deberá visitar Chile este miércoles desde las 19:00 para medirse a Coquimbo Unido en busca de abrochar su boleto a los cuartos de final de la Libertadores y el próximo domingo chocará con Barracas Central como visitante (14:45) por el Torneo Clausura.

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