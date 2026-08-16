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Fuerza Naval de Honduras rescata a 10 náufragos en la Laguna de Caratasca, Gracias a Dios

Diez personas fueron rescatadas sanas y salvas por la Fuerza Naval luego de quedar a la deriva durante varias horas en la Laguna de Caratasca, Gracias a Dios, debido a desperfectos en el motor de la embarcación en la que viajaban.

Equipos de reacción de la Fuerza Naval se movilizaron tras recibir la alerta sobre la emergencia. (Foto: Fuerza Naval)
Equipos de reacción de la Fuerza Naval se movilizaron tras recibir la alerta sobre la emergencia. (Foto: Fuerza Naval)
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La Fuerza Naval de Honduras ejecutó una operación de rescate en la Laguna de Caratasca, departamento de Gracias a Dios, luego de recibir una alerta sobre una embarcación menor que se encontraba a la deriva con 10 personas a bordo.

El capitán Mario Rivera informó que el incidente ocurrió específicamente en Yaurabila, Laguna de Caratasca, donde la embarcación presentó problemas mecánicos que impidieron a sus ocupantes continuar con normalidad su recorrido.

De acuerdo con el reporte preliminar, una falla en el motor provocó que la embarcación quedara sin capacidad de desplazamiento y que las personas permanecieran durante varias horas en el agua, a la espera de ayuda.

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Tras recibir la alerta, equipos de reacción de la Fuerza Naval fueron activados de inmediato y se desplazaron hacia el punto señalado para iniciar las labores de búsqueda y localización de la embarcación.

Los elementos navales lograron ubicar la embarcación y procedieron con el rescate de las 10 personas, quienes fueron encontradas con vida y trasladadas posteriormente hasta el muelle de la comunidad de Yaurabila.

Los ocupantes permanecieron varias horas a la deriva antes de ser localizados por los equipos de rescate. (Foto: Fuerza Naval)
Los ocupantes permanecieron varias horas a la deriva antes de ser localizados por los equipos de rescate. (Foto: Fuerza Naval)

Según las autoridades, todas las personas fueron rescatadas sanas y salvas, sin que se reportaran preliminarmente víctimas mortales como consecuencia del incidente.

El capitán Rivera explicó que la respuesta rápida de los equipos permitió evitar que la situación se agravara, especialmente debido al tiempo que los ocupantes permanecieron a la deriva después de la avería mecánica.

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La operación se desarrolló como parte de las labores permanentes de búsqueda y salvamento que realiza la Fuerza Naval en las zonas bajo su responsabilidad, particularmente en áreas marítimas, costeras y cuerpos de agua donde existe tránsito de embarcaciones.

La alerta recibida por las autoridades permitió poner en marcha rápidamente los equipos de reacción, que se trasladaron hasta la zona indicada para localizar a los ocupantes de la embarcación.

“Al recibir la alerta inmediatamente se activan equipos de reacción de la Fuerza Naval, quienes llegaron de inmediato a la zona señalada”, explicó Rivera al referirse al procedimiento utilizado durante la emergencia.

La emergencia ocurrió en Yaurabila, Gracias a Dios, luego de que una embarcación presentara desperfectos. (Foto: Fuerza Naval)
La emergencia ocurrió en Yaurabila, Gracias a Dios, luego de que una embarcación presentara desperfectos. (Foto: Fuerza Naval)

Una vez localizada la embarcación, los elementos navales procedieron a auxiliar a sus ocupantes y garantizar su traslado seguro hacia el muelle de Yaurabila.

El incidente se habría originado exclusivamente por los desperfectos mecánicos registrados en el motor de la embarcación, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.

Aunque las personas permanecieron varias horas a la deriva, la intervención de los equipos navales permitió que fueran encontradas antes de que la emergencia derivara en consecuencias mayores.

Rivera destacó que la Fuerza Naval mantiene patrullajes constantes en las áreas de responsabilidad del país con el propósito de brindar seguridad y responder ante emergencias que involucren a personas que se movilizan por las vías acuáticas.

Diez personas fueron rescatadas por la Fuerza Naval tras quedar a la deriva en la Laguna de Caratasca. (Foto: Fuerza Naval)
Diez personas fueron rescatadas por la Fuerza Naval tras quedar a la deriva en la Laguna de Caratasca. (Foto: Fuerza Naval)

El funcionario señaló que, ante cualquier alerta relacionada con embarcaciones en problemas, se activan los mecanismos de búsqueda, rescate y salvamento para atender a la población.

“Nos mantenemos siempre en alerta para apoyar a la población”, afirmó Rivera, al destacar la importancia de mantener una respuesta inmediata ante este tipo de situaciones.

El rescate de las 10 personas en la Laguna de Caratasca concluyó con su traslado al muelle de la comunidad de Yaurabila, donde quedaron a salvo después de varias horas de permanecer a la deriva.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar oportunamente cualquier emergencia en las zonas marítimas y fluviales, ya que una alerta temprana permite movilizar con mayor rapidez los recursos destinados a las labores de salvamento.

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