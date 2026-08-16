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Costa Rica registra más de 1.5 millones de madres hasta el segundo trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó 1.563.467 madres registradas hasta el segundo trimestre del año

Un mapa de Costa Rica, un bebé gateando, tres adultos, una anciana, dos niños pequeños y un joven. Hay libros, una balanza, monedas y una casa.
Costa Rica registró 1.563.467 madres hasta el segundo trimestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el marco del Día de la Madre en Costa Rica, que se celebra cada 15 de agosto, resulta fundamental analizar la realidad de las mujeres que ejercen la maternidad en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta el segundo trimestre de 2026 se registraron un total de 1.563,467

Esto significa que el 58.3% de las mujeres costarricenses de 15 años o más son madres, una cifra a la baja respecto a 2021, cuando era de 59.4%. Por su parte en el año 2021 fue del 58.3%.

El retrato de la maternidad en Costa Rica incluye dimensiones sociales, económicas y laborales. Según la data de INEC, hasta 2025, la edad promedio para convertirse en madre por primera vez se ubica actualmente en 25.6 años, un aumento respecto a la década anterior, cuando la media era de 23.3 años.

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En el ámbito educativo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2025, el nivel más frecuente entre las madres corresponde a la primaria completa (26.9%), mientras que solo el 7.5% reporta dominio de un segundo idioma. Respecto al estado civil, el 42.4% de las madres está casada. El análisis territorial destaca que la región Huetar Norte concentra el mayor porcentaje de madres, con un 48.6% respecto al total de mujeres de 15 años y más en esa zona.

Una mujer sentada en un banco de madera, con una camisa azul abierta, amamanta a un bebé envuelto en una manta celeste. Hay un árbol y edificios al fondo.
La edad promedio para tener el primer hijo en Costa Rica subió de 23.3 a 25.6 años en la última decada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos laborales, brecha salarial y vulnerabilidad de las madres en Costa Rica

Mientras que, en el mercado laboral, las madres enfrentan retos particulares. Hasta el segundo trimestre de 2026, 60% de las mujeres con hijos no participa en la fuerza laboral. Mientras que 37.4% de las madres tiene empleo, y la tasa de desempleo registrada entre ellas es del 6.5%. Entre las madres ocupadas, el 78.2% son asalariadas y el 20.9% se desempeña de manera independiente. El empleo informal afecta al 40.5% de las madres trabajadoras, lo que evidencia una alta vulnerabilidad económica.

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El tiempo dedicado al trabajo también presenta cifras relevantes: el promedio semanal de horas efectivas trabajadas por las madres es de 37.4. El teletrabajo representa el 7.8% de las madres asalariadas, fenómeno que, aunque aún minoritario, refleja cambios en la dinámica laboral pospandemia. Al analizar los principales grupos ocupacionales, el INEC identifica que el 33% de las madres se desempeñan en servicios y ventas, mientras que el 25% ocupa posiciones elementales y el 18.1% pertenece al segmento profesional, científico o intelectual.

Mujer rubia sentada en el suelo con laptop y cuaderno. Un niño construye con bloques y una niña juega con un camión de juguete detrás de ella.
El 60% de las madres en Costa Rica no participó en la fuerza laboral, mientras solo el 37.4% tenía empleo y el desempleo llegó a 6.5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos hasta el segundo trimestre del presente año, el ingreso bruto promedio de una madre equivale al 79.4% del que perciben las mujeres sin hijos. Esta diferencia salarial incide directamente en el bienestar y las oportunidades de desarrollo de las familias lideradas por mujeres.

El informe también aborda la jefatura de hogar. Hasta 2025, en Costa Rica, el 45.8% de las madres son jefas de hogar, de las cuales el 14.2% vive en condición de pobreza y el 6,3% en pobreza extrema. Estos datos, provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares, revelan la magnitud del desafío social que enfrentan muchas familias sostenidas por madres.

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