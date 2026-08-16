Gobierno de Guatemala inicia formación policial de la promoción 59 con más de dos mil policías alumnos

La Policía Nacional Civil de Guatemala inició la promoción 59 del Curso Básico para Agentes, una formación de 10 meses que se adelantó de septiembre a mayo. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil de Guatemala inició este sábado el curso de formación de la promoción 59, un proceso de 10 meses con el que incorporó a nuevos aspirantes mientras acelera su plan de ampliar el número de agentes y se prepara para graduar a más de 3 mil policías en agosto.

El inicio del curso se adelantó frente a la planificación inicial, que preveía comenzar en septiembre. La apertura en mayo se produjo después de que la Subdirección General de Estudios y Doctrina evaluara a 19 mil 500 aspirantes interesados en ingresar a la institución.

En el acto de bienvenida, las autoridades informaron que la promoción está integrada por 1.931 hombres y 628 mujeres. El director de la PNC, David Custodio Botéo, afirmó además que los seleccionados fueron elegidos entre más de 18 mil personas que aspiraron a ingresar.

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Los alumnos recibirán durante 10 meses formación policial y académica, además de entrenamiento para desempeñar sus futuras funciones dentro de la institución. Como parte de la beca de estudio, contarán con alojamiento, alimentación servida y servicios médicos básicos.

La Policía Nacional Civil de Guatemala inició la promoción 59 del Curso Básico para Agentes, una formación de 10 meses que se adelantó de septiembre a mayo. (PNCdeGuatemala)

La promoción 59 se incorpora mientras avanza la meta de sumar 12 mil agentes

La entrada de esta nueva promoción coincide con otra fase de expansión de la fuerza policial. Las autoridades prevén graduar en agosto a más de 3 mil nuevos agentes, en una ceremonia anunciada previamente por la institución.

Durante la actual administración, la Policía Nacional Civil ha graduado 6.223 agentes en tres promociones recientes: la 55, con 2.431 elementos; la 56, con 563; y la 57, con 3.229 nuevos policías. Esa incorporación forma parte de la meta fijada por el presidente Bernardo Arévalo, que contempla sumar 12 mil agentes a las filas de la PNC.

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El ingreso de los aspirantes fue supervisado por personal de la Inspectoría General, encabezado por el inspector general Alexander Pérez Cano, que verificó el orden y el cumplimiento de las normas durante el proceso. La institución señaló que esta etapa busca fortalecer conocimientos, capacidades y compromiso con el servicio a la ciudadanía.

El subdirector general de Estudios y Doctrina, Ronald Emmanuel Revolorio Linares, definió el arranque del curso como el inicio de una promesa de servicio público. “Hoy no solo inicia un curso más en la Academia de la Policía Nacional Civil. Hoy inicia la promesa más grande que un guatemalteco le puede hacer a sus compatriotas: formarse para proteger la vida de otros”.

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La Policía Nacional Civil de Guatemala inició la promoción 59 del Curso Básico para Agentes, una formación de 10 meses que se adelantó de septiembre a mayo. (PNCdeGuatemala)

Las autoridades anunciaron la próxima convocatoria para la promoción 60

Botéo sostuvo que la incorporación de más de 2.500 hombres y mujeres apunta a ampliar la presencia territorial de la policía y reforzar sus capacidades preventivas y operativas. También dijo que el objetivo es consolidar una institución “profesional, preparada, cercana a las comunidades y firme frente al crimen”, dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

En su intervención, el director de la Policía Nacional Civil anunció que la próxima semana será habilitado oficialmente el enlace para comenzar la convocatoria y selección de aspirantes que integrarán la promoción 60 del Curso Básico de Formación de Agentes de Policía. La invitación, dijo, está dirigida a mujeres y hombres guatemaltecos con vocación de servicio, disciplina e integridad.

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Durante la ceremonia, Botéo remarcó el nivel de exigencia del proceso de preparación. “Los meses que vienen serán exigentes. Habrá jornadas intensas, cansancio y dificultades propias de una formación policial rigurosa”, dijo ante los alumnos y sus familias.

Otro de los mensajes centrales del acto estuvo dirigido al tipo de conducta que la institución espera de los futuros agentes durante la formación. “La primera autoridad que un policía debe aprender a ejercer es sobre sí mismo”, señaló una de las intervenciones oficiales, que planteó a los aspirantes una pregunta para acompañar toda la etapa de estudios: “¿En qué clase de policía me estoy convirtiendo?”.

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La jornada también incluyó una demostración de maniobras a cargo de unidades especializadas de la PNC: el Comando de Operaciones Antinarcóticas, el Grupo de Reacción Inmediata Lobos Grill y el Grupo de Acción Rápida.