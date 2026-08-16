Mirtha Legrand recordó a Jorge Messi y contó cómo fue su última charla con él: "Qué lindo hablar con vos"

La conductora habló sobre el fallecimiento del papá de Lionel Messi y compartió detalles de una emotiva conversación que mantuvo con él

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En una de las escenas más sensibles de la noche, Mirtha Legrand recordó la última conversación que mantuvo con Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, y generó un clima de profunda emoción en la mesa de La noche de Mirtha (Eltrece). Con la serenidad que la caracteriza, la conductora compartió al aire un recuerdo íntimo que cobró otro valor tras la muerte del padre del capitán argentino.

El tema surgió mientras en el programa hablaban sobre el duro momento personal que atraviesa Lionel Messi. Fue entonces cuando Mirtha decidió contar que, desde hace años, mantiene contacto telefónico con Celia, la madre del futbolista, y que hacía apenas dos meses había querido comunicarse para saber cómo estaba la familia y la situación que atravesaban previo al Mundial 2026.

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“Yo hablo por teléfono con Celia, la mamá de Lionel Messi, y hace dos meses la llamé para ver cómo estaba”, relató la conductora, con tono sereno, antes de hacer una pausa y revelar el instante que más conmovió a todos los presentes en el estudio. Según contó la diva, en medio de esa conversación, Celia le dijo que Jorge también quería saludarla.

La respuesta de Jorge Messi, breve y afectuosa, quedó grabada en la memoria de Mirtha. “Esperá que te va a saludar Jorge”, le dijo Celia. Y enseguida llegó la voz de él: “Hola, chiquita, ¿cómo estás? ¡Qué lindo hablar con vos! Adiós, adiós”. Con esas palabras simples, cargadas de cercanía y ternura, Mirtha reconstruyó al aire una despedida que, con el paso del tiempo, terminó adquiriendo un peso mucho más profundo.

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Mirtha Legrand recordó en La noche de Mirtha la última conversación que mantuvo con Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El relato generó un silencio inmediato en la mesa. No fue un recuerdo más. Fue la evocación de un momento mínimo, casi cotidiano, que tras una pérdida se transforma en algo enorme. En ese intercambio breve, Mirtha dejó ver no solo el afecto que existía, sino también la huella que dejan ciertas conversaciones cuando se convierten, sin que nadie lo sepa en ese instante, en las últimas.

A partir de esa confesión, la conductora abrió una pregunta que tocó una fibra muy sensible: cómo impacta una pérdida de esa magnitud en la vida y en la carrera de un deportista de élite como Messi. Entonces dirigió la palabra a Gastón Edul, quien se refirió a la carta que el futbolista había publicado para despedir a su padre.

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“El otro día Leo publicó una carta a su papá y se nota que la escribió con el corazón en la mano. Es una carta de un niño a su papá”, expresó el periodista, al describir el tono profundamente personal del mensaje.

El recuerdo de Mirtha Legrand abrió en el programa una reflexión sobre el impacto de la muerte del padre de Lionel Messi (Instagram)

Edul también remarcó cuál fue, para él, uno de los pasajes más fuertes de ese texto. Según explicó, Messi contaba allí que durante el Mundial esperaba, como siempre, el mensaje de su padre, pero esta vez ese mensaje no llegaba. También relató que en un momento había querido viajar para acompañarlo, en medio de una situación atravesada por la preocupación, la distancia y la necesidad de tomar decisiones difíciles.

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“Lo más fuerte de la carta es cuando dice que durante el Mundial esperaba su mensaje como siempre y no llegaba, y él quería viajar para estar con él. Hubo un punto en el que se tomó una decisión, pero el otro día volvió a jugar. Su amor por el fútbol es enorme”, señaló Edul.

En ese contexto, el periodista subrayó además la dimensión humana de la figura de Messi, muchas veces observada solo desde lo deportivo. “Esta carta agiganta su figura. Él resignó acompañar a su papá en los últimos dos meses de vida para estar en el Mundial”, sostuvo.

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