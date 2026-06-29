La Justicia peritará el iPhone de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente

Video: el accidente que mató a Ernestina Pais

La Justicia avanza con pericias clave para esclarecer la muerte de Ernestina Pais, arrollada por una formación del Tren de la Costa en Martínez el viernes pasado por la noche. Entre estas pericias se encuentra el análisis al iPhone de la periodista y conductora, encontrado dentro de su Honda City. El motivo del análisis al aparato, que fue incautado por la Policía Bonaerense, es determinar si Pais lo usaba al momento de cruzar las vías del tren a las 19:24 del viernes.

El expediente, por otra parte, cambió de fiscal en las últimas horas tras el velatorio de la conductora. María Paula Hertrig, que investigó el caso durante las primeras 48 horas, entregó la causa a su colega Carolina Asprella, a la que cubrió en el turno del fin de semana.

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La pericia al iPhone, que será realizada en un laboratorio de la Procuración bonaerense, podrá ser particularmente difícil. Ciertos modelos son resistentes al software forense. La Justicia tiene la esperanza de que algún familiar conozca la clave.

Hertrig, entre otras medidas, ordenó la autopsia al cuerpo de Pais -que reveló que falleció por un fuerte traumatismo de cráneo- y la pericia accidentológica al Honda City, que continúa en el el playón de la Comisaría 2° de San Isidro. La pericia accidentológica podrá determinar si el auto sufrió una falla mecánica al momento del cruce, entre otros puntos.

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La conductora en una sesión de fotos realizada meses antes de su muerte (Gustavo Gavotti)

Cómo se encontró el iPhone de Ernestina Pais

El Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía Bonaerense arribó al cruce de Sáenz Peña y El Cano en San Isidro minutos después del accidente. La patente del auto correspondía con la titularidad de la conductora, pero las extensas lesiones que la víctima sufrió en el rostro impidieron a Policía Científica reconocer de inmediato a Pais.

Así, se envió un móvil a la casa de la conductora. Los llamados de su familia llevaron a que el aparato sonara en el Honda City.

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En simultáneo, el área de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro entregaba el video del momento del accidente a la fiscalía. La filmación mostró claramente cómo Pais cruzó las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas, una maniobra que otro conductor intentó segundos antes.

El auto de Ernestina Pais tras el accidente

La Justicia también aguarda los resultados de los estudios toxicológicos realizados a muestras tomadas del cuerpo y de la víctima. No se encontraron bebidas alcohólicas dentro del Honda City, confirmaron fuentes ofiuciales.

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Pais, por su parte, circulaba con el registro de conducir inhabilitado desde abril último, luego de que se negara a someterse a un control de alcoholemia en marzo tras impactar a un Alfa Romeo en Vicente López.