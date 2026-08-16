El Polaco y Valeria Aquino celebraron el cumpleaños de su hija Alma: “Nos haces la vida más hermosa”

La expareja de El Polaco festejó los 13 años de su hija (Video: Instagram)

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Alma Cwirkaluk cumplió 13 años y su familia la celebró desde tres frentes distintos. Valeria Aquino lo hizo en persona, en Brasil, donde ambas se encontraban. El Polaco y Barby Silenzi se sumaron a la distancia, desde sus propias cuentas, con fotos y mensajes que se publicaron casi en simultáneo. El resultado fue un festejo repartido en pantallas pero unánime en el tono.

El registro del cumpleaños lo abrió Valeria con una imagen nocturna tomada en el balcón de un hotel con vista al mar. Alma está sentada frente a una mesa redonda, con una porción de torta y una vela con el número 3 —parte del 13— que acaba de encender. El mar brasileño aparece oscuro al fondo, con algunas luces dispersas en la costa. La escena es íntima: sin globos, sin salón, sin más compañía visible que la de su madre detrás de la cámara.

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Sobre esa imagen, Valeria escribió: “Feliz vida, feliz todo, sos la más hermosa del mundo entero”. La frase encabezó un posteo más largo, que arrancó con “Te amamos Almita” y recorrió distintas etapas de la vida de su hija a través de fotos de archivo.

"Nos haces la vida más hermosa"; escribió Valeria en una de las historias que subió

"Acá juraba ser bailarina", bromeo Aquino

Valeria recordó las epocas en las que Alma era pequeña

El álbum que armó Valeria para los 13 años de Alma funciona como un repaso cronológico. Las primeras imágenes la muestran recién nacida, con los ojos apenas abiertos y envuelta en una manta a rayas. Le siguen fotos de cuando era bebé: en un andador lila con un juguete de colores, con la mirada fija en la cámara. En otra toma de esa misma época aparece junto a Valeria, las dos apoyando la mejilla, con la misma expresión seria.

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Una de las fotos lleva el texto “En esa etapa eras pegajosa con mamá” y muestra a las dos paradas sobre el sillón, abrazadas, con pijamas estampados con personajes de Los Simpsons. Alma, más pequeña, tiene el cabello con trenzas y se aferra a su madre. La imagen tiene la textura de una foto tomada en casa, sin producción, en medio de una tarde cualquiera.

El repaso continuó con una foto de Alma vestida de bailarina: maillot y tutú rosa, medias del mismo color, un rodete con una redecilla tejida y aritos rosados. Está de frente, con una sonrisa leve y una postura que imita la de una bailarina clásica. Valeria escribió sobre esa imagen: “Acá jurabas ser bailarina.”

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La reacción del cantante al video que subió Valeria

El Polaco compartió una foto de la adolescente de pequeña

Barby Silenzi, la pareja de El Polaco, también su subió a la ola de mensajes (Instagram)

Otra etapa del álbum la muestra con una campera de jean sobre una remera a rayas, con el cabello recogido en una coleta alta y fondo violeta. Hace un corazón con las manos frente a su cara y mira a la cámara con una expresión segura. El texto de Valeria: “En esta etapa eras modelito.”

La última foto del repaso la muestra en una peluquería, sonriendo a cámara con los dientes de leche ya ausentes y el cabello largo y lacio. Lleva una remera blanca con la ilustración de Wonder Woman y su nombre —Alma— estampado debajo. Valeria escribió: “Siempre en la pelu con mamá.”

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El saludo de El Polaco llegó por dos vías. Primero reposteó el video de Valeria con Alma soplando las velas y agregó su propio mensaje: “Mi amor feliz cumpleeeee”, acompañado de corazones azules. Además publicó de forma independiente una foto de Alma de pequeña —de perfil, con el cabello recogido en una colita y una campera rosa con flores— con el texto: “Feliz cumple mi amor te amoo.”

Barby Silenzi, pareja del cantante, también se sumó al festejo con una imagen que contrasta con el tono nocturno del resto del álbum. La foto muestra a Alma en pleno día, en el mar, con el agua turquesa hasta la cintura, el cabello mojado con trenzas y una sonrisa abierta. El cielo es completamente azul. Barby escribió sobre la imagen: “Feliz cumple Almita hermosa. Te amo.”

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