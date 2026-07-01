Dos días después de la eliminación ante Paraguay, la Policía investiga la sede de la Federación de Fútbol de Alemania

Investigan la Federación de Fútbol Alemana

Investigadores alemanes iniciaron el miércoles registros en todo el país, incluyendo las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la venta de entradas y servicios de hospitalidad para la Eurocopa 2024, según informó el diario Bild.

Los registros se originaron a raíz de investigaciones contra un ciudadano alemán y un ciudadano francés, entre otros, añadió Bild.

Un comunicado conjunto de la fiscalía de Bochum y la oficina penal del estado de Renania del Norte-Westfalia indicó que se estaban realizando registros en varios lugares de Alemania, sin mencionar a la DFB.

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El caso involucra invitaciones a hoteles y varios miles de entradas que podrían haber sido asignadas ilegalmente a invitados preferenciales antes de la Eurocopa 2024, que se celebró en 10 ciudades alemanas, según Bild.

El ciudadano alemán, un empleado municipal de Gelsenkirchen, una de las ciudades sede, era sospechoso de haber recibido entradas, viajes y beneficios de hotel por un valor de 2.400 € (2.736 dólares), informó Bild.

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El comunicado también indicaba que la investigación se refería a “ventajas no autorizadas, incluyendo una visita a un partido de fútbol internacional”.

La sede de la federación alemana de fútbol (DFB) estuvo entre los inmuebles registrados, informó el tabloide Bild, y señaló que se estaba investigando al organismo organizador del torneo, Euro 2024 GmbH, una empresa conjunta entre la DFB y la UEFA.

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Un policía frente a la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán) mientras las autoridades fiscales germanas registran las oficinas. Fráncfort, Alemania. REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Las investigaciones se refieren a presuntos favores no autorizados, entre ellos la asistencia a un partido de fútbol, que se dice que una persona acusada, que en ese momento trabajaba para una ciudad sede, recibió de funcionarios de la entidad organizadora”, indicaron en un comunicado conjunto la Fiscalía de Bochum y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia (LKA NRW).

“Funcionarios de la entidad organizadora aparentemente ofrecieron a las ciudades sede derechos exclusivos de primera opción para adquirir entradas. Las ciudades sede ejercieron algunos de esos derechos y utilizaron las entradas de diversas maneras”, añadió el comunicado.

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Bild informó que las redadas matutinas, en las que participaron más de 150 agentes, derivan de investigaciones por presunto soborno contra un ciudadano alemán de 66 años y un ciudadano francés de 46 años, y que “varios miles de entradas podrían haber sido asignadas ilegalmente de manera interna a invitados preferentes” en la Euro 2024.

También se estaban inspeccionando ayuntamientos y administraciones municipales en las ciudades sede, reportó Bild.

“Los acusados aún no han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las acusaciones. Se aplica la presunción de inocencia”, señalaron los fiscales.

(Con información de Reuters y AP)