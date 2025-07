Marixa Balli recibió un regalo de Ángel de Brito y sus angelitas luego de la polémica: “Casi lloro de alegría”

El regalo de Ángel de Brito a Marixa Balli

“Casi lloro de alegría”, confesó Marixa Balli al recibir un obsequio inesperado de Ángel de Brito y las Angelitas. La emoción de la artista se desbordó cuando abrió el paquete y descubrió un puzzle personalizado con la imagen de una flor en su vestido, un detalle que, aunque sencillo, la conmovió profundamente. La noticia principal gira en torno al gesto del conductor y su panel, quienes eligieron un regalo creativo y hecho con esmero para Marixa Balli. La destinataria no dudó en manifestar su gratitud y entusiasmo, subrayando el valor sentimental del presente por encima de su precio. “Fue un regalo creativo y hecho con cariño”, destacó la artista, quien remarcó la dedicación invertida en la confección del rompecabezas.

El obsequio, lejos de ser costoso, se transformó en un símbolo de afecto y aprecio. La Cachaca expresó su agradecimiento por la atención y el cariño recibidos, enfatizando la importancia de los detalles personales y los gestos sencillos por sobre los gestos grandilocuentes. Y más después de unos día complicados en el trabajo.

El enojo de Marixa Balli

“Marixa es panelista y tiene que aceptar lo que decido yo. Lo único que me falta es tener que hacer una votación a ver a quién le toca”. Con esta frase, Ángel de Brito dejó en evidencia el trasfondo de la disputa interna que sacude a LAM tras su decisión de designar a Pepe Ochoa como conductor interino. El conductor, en diálogo con Infama, subrayó que la elección de Ochoa fue una determinación personal y de la producción, y criticó abiertamente la reacción de Marixa Balli ante el reemplazo.

El conflicto se originó fuera de cámara, pero se hizo visible durante una emisión de LAM del viernes, cuando Balli y Yanina Latorre protagonizaron un tenso intercambio. La raíz del problema fue la lesión muscular que sufrió De Brito durante un partido de pádel, lo que lo obligó a ausentarse del programa. Frente a esta situación, la producción optó porque Ochoa asumiera la conducción, una decisión que generó malestar entre las panelistas y desencadenó comentarios y enfrentamientos en vivo.

El tenso cruce de Yanina Latorre y Marixa Balli

Balli, quien en ocasiones anteriores había ocupado el rol de conductora suplente, manifestó su descontento en el ciclo Bondi Live, conducido por De Brito en streaming. Allí, expresó de manera directa que no deseaba continuar en la lista de reemplazos para la conducción. Como gesto adicional, abandonó el grupo de WhatsApp que comparten las panelistas de LAM, marcando así su distanciamiento del equipo, una tensión que escaló en medio del programa cuando se cruzaron al aire.

Latorre le preguntó si realmente estaba enojada, a lo que Balli respondió que no sentía un “enojo terrible”, aunque sí había expresado su sentir. La insistencia de Latorre en remarcar el malhumor de su compañera intensificó la incomodidad. “Se te ve enojada, no se te ve relajada”, insistió Latorre, mientras Balli replicó: “No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que estoy enojada con el universo, porque no es así”.

La discusión se tornó más personal cuando la bailarina recordó un episodio previo: según Balli, Latorre habría afirmado que no participaría como panelista si no conducía “una figura”. Yanina respondió que había acordado con la producción no estar en el ciclo cuando el conductor titular no estuviera presente. “Me parecía que empezaba a encontrar un lugar como conductora y no panelearle a todo el mundo. Ni hablando de vos ni de nadie”, aclaró.

La segunda parte del enfrentamiento de Yanina Latorre y Marixa Balli

De Brito, en declaraciones a Intrusos, confirmó que el malestar de Balli se había acumulado durante un tiempo. “A Marixa le había molestado algo que le había dicho Yanina. No lo hablaron en ese momento, fue acumulando el enojo hasta que explotó”. Y explicó los motivos detrás de la elección: “Era un día muy picante, con todos los temas de la semana de Benjamín y todas esas cosas, y Pepe como está en la producción, tenía muy en mente el programa. Marixa llega ocho menos cinco y no le podían explicar todo lo que había pasado en un día”. Además, criticó la actitud de Balli durante los días posteriores a la designación de Ochoa: “No me parece bien que si conduce otro se quede callada con cara de orto, como estuvo dos días. Eso a mí no me gusta”.

De Brito remarcó que la conducción del programa es una decisión que le corresponde a él y a la producción, y que no está dispuesto a someterla a votación. “En algún momento la elegí a ella, en otro a Nazarena, en otro a Yanina, en otro a Feudale. Me gusta que el programa vaya variando”, afirmó.