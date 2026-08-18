‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Percy Jackson y Los Dioses Del Olimpo presenta un nuevo tráiler.

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Disney+ presentó el primer tráiler de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que se estrenará el 20 de noviembre de 2026 con ocho episodios. La entrega adaptará La maldición del titán, tercer libro de la saga de Rick Riordan, e incorporará personajes como Nico y Bianca di Angelo, las Cazadoras de Artemisa y el titán Atlas.

La maldición del titán lleva la historia hacia un conflicto mayor

La temporada comenzará cuando Grover descubre a dos jóvenes semidioses en una academia militar. La misión para encontrarlos se complica después de un enfrentamiento que termina con la desaparición de Annabeth Chase y el secuestro de la diosa Artemisa.

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Ante las dos ausencias, Percy Jackson deberá colaborar con las Cazadoras de Artemisa, un grupo directamente ligado a la deidad. La expedición también incluirá a Grover y Thalia Grace, quienes recorrerán Estados Unidos para intentar resolver la crisis antes del solsticio de invierno.

La búsqueda enfrentará al grupo con Atlas y con las fuerzas vinculadas al ejército de Cronos. El plazo tiene una razón concreta: durante el solsticio se reunirá el Consejo de los Dioses, encargado de tomar decisiones que afectarán el futuro del Olimpo. La historia también avanzará sobre la Gran Profecía, uno de los ejes centrales del conflicto planteado en los libros.

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El cambio de tono responde al material elegido. La tercera novela introduce amenazas más directas, separa temporalmente a varios de los protagonistas y amplía el peso de los titanes dentro de la trama. Tras adaptar dos libros en sus temporadas anteriores, la serie seguirá el orden de publicación de la obra de Riordan.

El tráiler anticipa nuevos escenarios y ocho episodios

Las primeras imágenes presentan personajes y locaciones que todavía no habían aparecido en la adaptación. Disney+ difundió el avance después de revelar la fecha durante un panel dedicado a la serie en la San Diego Comic-Con. El material más amplio fue reservado para la D23, el evento en el que Disney muestra novedades de sus principales producciones.

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La tercera temporada conservará la estructura de ocho episodios utilizada por la serie. La renovación anticipada permitió que la filmación comenzara en agosto de 2025, más de un año antes del estreno previsto. Esa decisión buscó reducir el intervalo entre entregas y avanzar con una historia que requiere más personajes y escenarios que las anteriores.

El tráiler también muestra el tono más oscuro asociado con La maldición del titán. La amenaza deja de concentrarse únicamente en las misiones de Percy y alcanza a Artemisa, al Consejo de los Dioses y a los grupos que participan en la guerra contra Cronos. Esa escala será clave para conectar la temporada con los acontecimientos posteriores de la saga literaria.

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Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Captura de tráiler oficial)

Walker Scobell encabeza un reparto con nuevas incorporaciones

Walker Scobell volverá como Percy, acompañado por Leah Sava Jeffries en el papel de Annabeth y Aryan Simhadri como Grover. Los tres actores seguirán al frente del elenco después de protagonizar las dos primeras adaptaciones de los libros.

Tamara Smart asumirá un papel central como Thalia Grace. El personaje tendrá participación directa en la expedición para localizar a Annabeth y rescatar a Artemisa, después de haber ganado importancia dentro de la historia de los semidioses.

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Entre las principales incorporaciones aparecen Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, quienes interpretarán a Nico di Angelo y Bianca di Angelo, respectivamente. Los hermanos son hijos de Hades y tendrán consecuencias importantes para los siguientes capítulos de la historia, tanto por su origen como por su relación con la profecía.

El reparto también incluye a Charlie Bushnell, Dior Goodjohn y Daniel Diemer. Con el rodaje iniciado desde agosto de 2025 y la fecha ya anunciada, los ocho episodios de Percy Jackson y los dioses del Olimpo llegarán a Disney+ el 20 de noviembre de 2026.

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