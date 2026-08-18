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El particular elogio de Rodri a Julián Álvarez tras su llegada al Barcelona: el guiño del argentino en las redes sociales

El mediocampista español es nuevo refuerzo del equipo de Hansi Flick, que también busca contratar al delantero del Atlético de Madrid

El futbolista español, que fue presentado en Barcelona, habló maravillas del delantero del Atlético de Madrid
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La novela entre Atlético de Madrid, Barcelona y Julián Álvarez parece no terminar y en medio del mercado de pases europeo, el destino del delantero argentino permanece incierto pese a que Diego Simeone sentenció que la Araña continuará en el equipo por decisión de los directivos del club.

Ante esta situación que genera incertidumbre, el Barcelona presentó este martes oficialmente a Rodri como nuevo refuerzo. El mediocampista campeón del mundo con España llegó desde Manchester City y fue compañero de Julián durante un tiempo, por lo que fue consultado acerca de la posibilidad de volver a jugar junto al atacante de Calchín.

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“Suelo ser bastante prudente con los jugadores que, que no pertenecen a un club. Respeto tremendamente al Atlético de Madrid y él es jugador del Atlético de Madrid. Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es: uno de los mejores delanteros. Así que solo puedo decir eso y bueno, estoy contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que Deco (director deportivo del FC Barcelona) y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla, así que eso le corresponde a ellos”, expresó Rodri en su presentación con el cuadro culé.

El mediocampista español llega desde Manchester City y viene de ser elegido como el MVP del Mundial 2026

El culebrón del verano europeo que mantiene en vilo a La Liga es el posible traspaso de Julián Álvarez al Barcelona de Hansi Flick. De todas maneras, el Colchonero no parece tener intenciones de venderlo, pese a que el delantero de 26 años ha manifestado sus ganas de emigrar. Este martes, Simeone respondió ante la prensa la consulta sobre el destino del cordobés.

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Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, expresó el Cholo, quien no lo convocó para el encuentro de mañana frente a Málaga.

En medio de estas declaraciones, Julián Álvarez celebró la llegada de Rodri al Barcelona y le dio un “me gusta” a una publicación del Manchester City que hacía referencia a la salida del histórico mediocampista español. Además, del like de la Araña, el Kun Agüero, leyenda del club inglés, también le regaló un corazón al posteo que mostraba un video con la despedida del jugador.

El like de Julián Álvarez al posteo del Manchester City anunciando la salida de Rodri al Barcelona
El like de Julián Álvarez al posteo del Manchester City anunciando la salida de Rodri al Barcelona

La postura de Barcelona es clara: la prioridad sigue siendo Julián Álvarez, pero el tiempo apremia y la dirigencia no descarta avanzar por el sueco Victor Gyökeres si no consigue destrabar la negociación con Atlético de Madrid. El desenlace de esta situación podría producirse en cuestión de días, cuando termine la ronda de conversaciones entre el futbolista y la cúpula directiva rojiblanca.

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