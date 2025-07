El tenso cruce entre Yanina Latorre y Marixa Balli que reveló las internas en LAM

El tenso cruce de Yanina Latorre y Marixa Balli (Video: América TV/LAM)

Durante la semana, Ángel de Brito se lesionó jugando al pádel por lo que el miércoles se tuvo que alejar de la conducción de LAM y el lugar quedó en manos de Pepe Ochoa. El día viernes, Marixa Balli habló en Bondi Live del malestar que toda esta situación le generó, demostró todo su enojo con la producción, se fue del grupo de WhatsApp de las angelitas y luego protagonizó un tenso cruce con Yanina Latorre.

En su descargo inicial, Marixa aseguró que no está interesada en volver a ocupar el cargo de conducción en caso de que Ángel se vaya de vacaciones o se enferme. Esto no paso desapercibido, Yanina trató el tema en su programa Sálvese quien pueda y luego se cruzaron al aire de LAM (América TV). “No sabía que estabas tan enojada. No sabía de tu enojo en serio, pensé que era una broma que te ibas del grupo de WhatsApp, no sabía de todo este entuerto. Me enteré de todo hoy cuando te vi hablar y descargar”, comenzó diciendo Latorre cuando llegó al programa.

Esto generó la risa de Balli, quien se mostró estoica en todo momento. “Tampoco es un enojo terrible. Dije lo que sentía”, la respondió la exvedette a lo que la conductora de SQP respondió: “Pero se te ve enojada, no se te ve relajada”. Fue esta frase de Yanina la que dio inicio al conflicto. “No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que esté enojado con el universo porque no es así”, le dijo tajante la Cachaca.

Según ella contó, la furia de la expareja de Rodrigo es con la producción del programa, no con sus compañeros de trabajo: “Yo no quiero ser conductora de un programa de chimentos porque quiero ser panelista de un programa de chimentos. Soy frontal”, expresó. Yanina lejos de retroceder, le recordó sus declaraciones: “Dijiste que no hablabas porque había alguien que era cínico, dijiste que no hablabas porque no iba a terminar más y se te vio enojada”.

En este momento la tensión en el estudio era total y los suricatas, como llaman a Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, no pudieron ocultar sus caras de incomodidad ante la situación. “Me pareció que no estuvo bueno el día que condujo Pepe no remarle las cosas, que estabas enojada y no hablabas”, continuó la contadora pública y la cantante la frenó en seco: “Disculpa porque yo le remé, hay momento que hablo y momento que no hablo. Pero remé y hablé, dije lo que quise decir”.

La segunda parte del enfrentamiento de Yanina Latorre y Marixa Balli

Esto no quedó allí, luego de abordar otras temáticas las mujeres volvieron a cruzarse. Mientras la empresaria contaba por qué había tomado la decisión de dejar de conducir el programa en los momentos de ausencia, apuntó directamente contra Latorre: “Un día pasó algo puntual, yo estaba sentada, dos días antes de que venga Mariana Fabbiani. Vos (Pepe) le estabas sacando fotos a Yanina y Pepe dice ‘Que bien, viene una figura, una número uno’ y vos le decís ‘Obviamente viene una figura porque yo dije que no me siento en esta silla si no conduce una figura’”.

En un tono serio, Latorre contó la conversación que tuvo tiempo atrás con la producción: “Cuando este año logré mi primer programa como conductora, charlé con Lucas González que iba a seguir siendo por un tiempo panelista de LAM porque cuando uno llega a conducir después no baja a ser panelista y me parece una cuestión de fidelidad y agradecimiento a Ángel porque todo lo que tengo lo logré gracias a este programa“.

Y siguió: “Hablé que cada vez que Ángel faltara yo no iba a venir. Me parecía que empezaba a encontrar un lugar como conductora y no panelearle a todo el mundo, ni hablando de vos ni de nadie”. A diez días de comenzar su propio programa, De Brito se enfermó y se comenzó a implementar esta ausencia de Yanina y justo coincidió que Marixa fue la encargada de llevar adelante la conducción del ciclo de espectáculos.

“Vos te enojaste porque la pusieron a Mariana Fabbiani y no viniste ni de panelista y elegiste no conducir. La pusieron a conducir a la enana Feudale y yo estuve acá sentada cada vez, como lo voy a hacer hasta fin de año”, cerró, poniendo un punto en la discusión que el tiempo dirá si es el definitivo.