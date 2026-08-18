S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

Phantom blade zero - Summer Game Fest 2024

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S-GAME y PlayStation mostraron durante un State of Play de 20 minutos nuevos detalles de Phantom Blade Zero, que se estrenará el 29 de octubre de 2026 en PlayStation 5 y PC. La presentación recorrió el mundo interconectado de Wulin, explicó sus tres dificultades y confirmó un arsenal compuesto por más de 30 armas principales y 25 secundarias.

Wulin, las misiones secundarias y los 66 días de Soul

La aventura transcurre en Wulin, un territorio marcado por conflictos, conspiraciones y traiciones. Su ambientación toma elementos del wuxia, género chino centrado en guerreros, códigos de honor y combates de artes marciales. En este escenario, los jugadores controlarán a Soul, un espadachín temido al que le quedan 66 días de vida y que emprende un viaje para encontrar una cura.

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S-GAME describió el mapa como un espacio interconectado, con rutas que se abren mediante la exploración y las decisiones. Soul encontrará ciudadanos en problemas y podrá completar misiones secundarias para acceder a nuevos caminos narrativos. Esos encargos también aportarán información sobre los acontecimientos que desencadenan la historia y los secretos escondidos en Wulin.

La estructura tendrá tres opciones de dificultad. Viajero está dirigido a quienes prefieran seguir la trama y combatir sin dominar los sistemas más complejos. Caminante del Infierno introduce enemigos capaces de reaccionar a los movimientos del jugador, castigar errores y modificar su conducta, en lugar de limitarse a repetir patrones fijos.

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La tercera alternativa, Sesenta y seis días, utiliza Caminante del Infierno como base, pero transforma la esperanza de vida de Soul en una mecánica jugable. Cada derrota consume parte del tiempo disponible y, si el contador llega a cero, el protagonista muere de forma permanente. Los enemigos no reciben un aumento directo de poder: la presión surge de tener que decidir cuánto riesgo asumir al explorar rutas opcionales o afrontar nuevos enfrentamientos.

Más de 55 armas y un sistema para recuperar materiales

El arsenal estará formado por más de 30 armas principales y 25 secundarias, denominadas filos fantasmales. Cada una tendrá mecánicas y estilos propios, por lo que cambiar de equipo según el enemigo, la zona o el jefe será una parte central del combate. S-GAME señaló que depender siempre de una misma herramienta puede complicar ciertos enfrentamientos.

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Entre los ejemplos presentados aparece el estilo de espada del borracho. Esta técnica hace que Soul se tambalee durante sus movimientos, pero le concede energía y mejora su capacidad para esquivar ataques. La intención es trasladar al control distintas formas de lucha asociadas con el cine y las tradiciones del kung fu, en vez de reducir las diferencias entre armas a sus estadísticas de daño.

Las armas podrán mejorarse y combinarse con accesorios. Phantom Blade Zero también incluirá una función de reforja que permite recuperar los materiales invertidos en una pieza para utilizarlos en otra. Así, probar un arma y desarrollarla no obliga al jugador a perder todos sus recursos si después encuentra una opción más adecuada para su estilo o para un combate específico.

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El sistema busca dar margen para experimentar con el catálogo completo. La variedad incluye armas con ritmos, alcances y recursos diferentes, mientras que los filos fantasmales funcionan como opciones secundarias dentro del repertorio. La presentación no detalló cuántas combinaciones serán posibles ni el costo de las mejoras, pero confirmó que los materiales podrán redistribuirse mediante la reforja.

Phantom blade zero - Summer Game Fest 2024

Donnie Yen, el lanzamiento y la edición física

Donnie Yen, conocido por películas como Ip Man, John Wick 4 y Blade 2, participó como asesor creativo durante el desarrollo. También prestó su rostro y sus movimientos a Mó Yuan, el padre de Soul. Según S-GAME, su trabajo ayudó a trasladar al videojuego el lenguaje corporal, los ritmos y el espíritu de las películas de kung fu.

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La captura de movimiento registra las acciones de un intérprete para reproducirlas en un personaje digital. En este caso, Yen sirvió como modelo para las animaciones de Mó Yuan y colaboró en las decisiones relacionadas con las artes marciales. Su participación abarca así la interpretación física y la asesoría sobre cómo representar los combates.

Phantom Blade Zero llegará cerca de otros lanzamientos importantes, entre ellos GTA 6, pero ya tiene fijada su fecha para el 29 de octubre de 2026. La distribución física todavía no cuenta con confirmación oficial de S-GAME, aunque un minorista asiático indicó que el juego tendría ediciones en disco y digital. Parte de los comentarios del State of Play pidió una versión física antes de reservarlo.

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También circularon rumores sobre una demo posterior a la presentación o vinculada con Gamescom. PlayStation y S-GAME no anunciaron esa versión de prueba durante el evento, por lo que su posible publicación continúa sin fecha ni confirmación.