Marcelo Polino arremetió contra Lali Espósito por su actitud en la serie de Moria: “No se quiso juntar”

Tras el estreno de la serie de Netflix sobre La One, el conductor la reemplazó en La mañana con Moria y volvió a cuestionar a la cantante (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

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La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de la serie sobre Moria Casán en Netflix encendió especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas figuras. El evento, celebrado en el teatro Lola Membrives, reunió a gran parte del mundo del espectáculo, pero llamó la atención que la propia Lali —quien participa en la biopic— no estuviera presente.

Las dudas sobre un conflicto crecieron cuando algunos recordaron viejas declaraciones de Moria Casán sobre la boda de Lali con Pedro Rosemblat. Sin embargo, la conductora de La Mañana con Moria (Eltrece) aclaró que no hay pelea, y explicó: solo invitó a su círculo más íntimo y no controló a quiénes sumó la plataforma.

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La escena de Lali Espósito en la serie de Moria Casán (Netflix)

En medio de la polémica, Marcelo Polino aprovechó su reemplazo temporal de Casán en la televisión para revelar detalles desconocidos del vínculo entre las artistas. “En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, relató Polino y precisó: “Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”.

El periodista no dejó lugar a dudas al identificar a la cantante: “Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro”. Asumiendo la responsabilidad, Polino agregó: “Conmigo tiene pica, no sé si con alguien más”.

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La situación que involucra a Lali Espósito y Moria Casán surgió tras el estreno de la serie biográfica de la diva en Netflix. Lali, pese a formar parte del elenco, se ausentó del evento central, lo que generó rumores de conflicto y versiones cruzadas sobre la relación real entre ambas. La propia Moria negó cualquier pelea, mientras Polino sumó su versión sobre malestares personales y desencuentros recientes.

La Negra Vernaci, Marcelo Polino y La Barby en la serie de Netflix sobre la diva

El vínculo entre Espósito y Polino parece haber sufrido un quiebre. “Yo era el padrino del fandom de Lali durante 10 años cuando comenzó pero se subió al pony e hizo cosas que no me gustaron”, confesó el periodista, quien reveló que le expresó cara a cara su malestar y recibió disculpas, aunque “se cortó la relación”.

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Marcelo Polino rememoró también otro episodio durante su etapa como embajador de La Voz Argentina en Telefe: “Tenía un programa que iba a continuación de la gala y ella nunca tuvo 10 minutos para pasar. Pasaron todos, los Montaner, La Sole... Yo me hinché las bolas”.

Sobre la presencia de Casán en los shows de Lali, Polino compartió un dato desconocido: “Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario y ni siquiera fue a saludarla al camarín. Tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí. Sí le dejó un ramo de flores y fue atendida como una reina”.

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Marcelo Polini volvió contra Lali Espósito luego de 10 años de un vínculo cercano

La distancia entre Lali Espósito y Marcelo Polino sumó incluso un matiz político luego del cruce público entre la cantante y el presidente Javier Milei, motivado por un tweet que Lali publicó tras las elecciones, en las PASO de 2023. En ese contexto, lejos de defenderla, el periodista se mostró abiertamente crítico con la actitud de la artista.

“El pueblo está votando y salir a decir eso, obviamente que te van a salir a matar. La que tira la primera piedra en esta situación es ella”, aseguró desde un programa en el canal de streaming Fipo TV. Con esa frase, Polino responsabilizó a Lali del enfrentamiento que se generó con el oficialismo, sugiriendo que sus declaraciones fueron el detonante del conflicto.

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“Ella se portó mal conmigo y yo tomé distancia. No me relacioné más con ella”, aseguró, sobre el quiebre de su vínculo.