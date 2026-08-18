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Riestra-Gimnasia (LP) y Banfield-Midland se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina

El Malevo jugará contra el Lobo en Florencio Varela desde las 17, mientras que el Taladro se medirá con el Funebrero a las 21:15. Los ganadores se cruzarán en cuartos

Previas Copa Argentina
La jornada del martes se definirán dos llaves de los octavos de final de la Copa Argentina
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Los octavos de final de la Copa Argentina se abrieron con la impactante goleada por 4-0 de Atlético Tucumán sobre Independiente y la jornada del martes contará con dos llaves de la misma instancia. Deportivo Riestra y Gimnasia La Plata se enfrentarán a partir de las 17:00 en el Estadio Norberto Tomaghello (cancha de Defensa y Justicia). Más tarde, desde las 21:15, Banfield chocará con Midland en el Estadio Nuevo Francisco Urbano (cancha de Deportivo Morón). Los vencedores del día se cruzarán en los cuartos de final.

DEPORTIVO RIESTRA VS. GIMNASIA LA PLATA

Previas Copa Argentina
Riestra se mide contra Gimnasia La Plata en Florencio Varela
                                                 

El día de la Copa Argentina se abrirá a las 17:00 con el choque entre Deportivo Riestra y Gimnasia La Plata en el Estadio Norberto Tomaghello (cancha de Defensa y Justicia). En un duelo que llega con ambos equipos golpeados, Pablo Echavarría será el árbitro principal y se podrá ver por TyC Sports.

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El Malevo cayó por 2-0 contra Newell’s en su última presentación y no pudo escalar de la zona baja de la Tabla Anual: marca 28° con 17 unidades. Respecto a la Copa Argentina, el cuadro conducido por Guillermo Duró dejó en el camino a Deportivo Maipú por 1-0 en la primera ronda y eliminó a San Lorenzo en la tanda de penales tras empatar 1-1.

El Lobo viene de recibir un duro golpe al caer 4-0 contra Estudiantes en el clásico de La Plata, donde sufrió dos expulsiones. Esto cortó una racha de tres victorias al hilo del equipo de Ariel Pereyra. Gimnasia viene de imponerse en la Copa Argentina por 4-1 sobre Camioneros y 3-0 ante Acassuso.

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Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Carlos Quintana, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Pablo Monje, Mílton Céliz, Braian Sánchez; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Gimnasia La Plata: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane y Nicolás Barros Schelotto; Nacho Fernández; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Fabricio Llobet

Estadio: Estadio Norberto Tomaghello (cancha de Defensa y Justicia)

Hora: 17.00

TV: TyC Sports

BANFIELD VS. MIDLAND

Previas Copa Argentina
Banfield y Midland se enfrentarán en Morón

La jornada de Copa Argentina bajará el telón en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón con el choque entre Banfield y Midland. Bruno Amiconi será el árbitro principal del encuentro y la transmisión corresponderá a TyC Sports.

El Taladro llega luego de concretar una victoria trascendental por 1-0 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda que le permitió tomar aire en la zona baja de la tabla de posiciones. Respecto a la Copa Argentina, Banfield superó por 3-0 a Real Pilar y en la tanda de penales a San Martín de Tucumán.

Del otro lado, el Funebrero arriba a la llave con un buen presente: marcha quinto en la zona B de la Primera Nacional con 38 unidades, a siete de la cima ocupada por Tristán Suárez. Además, no cae hace siete partidos: ganó tres y empató cuatro. En su camino de la Copa Argentina, Midland superó en la tanda de penales a Argentinos Juniors y se impuso 2-1 sobre Deportivo Morón.

Posibles formaciones

Banfield: Gino Santilli; Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Brando Oviedo; Lisandro Piñero, Ignacio Pais, Juan Luis Alfaro, Federico Medina; Favio Álvarez, Alexander Machado y Lautaro Cano. DT: Pedro Troglio.

Midland: Mauro Leguiza; Pedro Castorani, Pablo Casarico, Lautaro Díaz Laharque, Luciano Recaldo; Nicolás Violini, Jesús Camaño, Marcos Roseti; Ezequiel Bulacio, Jeremías Perales y Facundo Marín. DT: Joaquín Iturrería.

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: José Carreras

Estadio: Estadio Nuevo Francisco Urbano (cancha de Deportivo Morón)

Hora: 21.15

TV: TyC Sports

EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina (@Copa_Argentina)
El cuadro de la Copa Argentina (@Copa_Argentina)

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