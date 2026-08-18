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‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

El video del D23 dura menos de un minuto y reúne a Logan, Mistic, Fénix y varios rivales ya confirmados

Marvel’s Wolverine presenta un nuevo tráiler.
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Insomniac Games presentó durante el D23 de Disney un nuevo tráiler de Marvel’s Wolverine, su próximo videojuego de superhéroes. La aventura protagonizada por Logan saldrá a la venta en exclusiva para PlayStation 5 el 15 de septiembre y tendrá una estructura más centrada y lineal que los anteriores títulos de superhéroes desarrollados por el estudio.

Un tráiler breve con varios enemigos

El video, titulado D23 Showcase Sizzle, dura menos de un minuto, pero reúne a buena parte de los personajes que intervendrán en la historia. Las escenas muestran a Logan junto con Fénix y Mistic, además de distintos combates contra enemigos que ya habían aparecido en avances y comunicados anteriores de Sony.

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La principal amenaza presentada es Bolivar Trask, acompañado por los Centinelas. También aparecen integrantes de La Mano y rivales conocidos de Wolverine, entre ellos Omega Rojo y Dientes de Sable. El avance alterna rápidamente entre estos enfrentamientos, sin ofrecer una explicación detallada de las misiones o del orden en que ocurrirán dentro de la campaña.

La presencia de los Centinelas ya había sido anticipada en una prueba de dos horas realizada en Los Ángeles. Durante esa sesión fue posible combatir contra un prototipo de una de estas máquinas, en una secuencia señalada como uno de los momentos centrales de la demostración. El nuevo tráiler recupera esa amenaza y la vincula directamente con Trask.

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Todos los personajes incluidos en el video habían sido confirmados previamente. El material del D23 funciona, entonces, como una recopilación rápida del reparto y de los conflictos que rodearán a Logan, en lugar de presentar una figura completamente nueva.

Una aventura más lineal que Spider-Man

Marvel’s Wolverine será el siguiente proyecto de superhéroes de Insomniac Games después de Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Marvel’s Spider-Man 2. Esta vez, el estudio dejará a Peter Parker y Miles Morales en segundo plano para centrar la campaña en Wolverine.

La diferencia principal estará en la estructura. Insomniac Games describe el juego como una experiencia más enfocada y lineal que sus entregas de Spider-Man. Esto supone una progresión más guiada por escenarios y secuencias concretas, en contraste con la libertad de desplazamiento que caracterizó a las aventuras anteriores del estudio.

Ese cambio también afecta las expectativas de quienes llegan desde la serie Spider-Man. Marvel’s Wolverine tendrá un ritmo determinado por la campaña y sus combates, con Logan como eje permanente de la acción. Las fuentes no detallan la duración total ni explican cuánto espacio habrá para explorar fuera del recorrido principal.

La exclusividad anunciada limita el lanzamiento a PlayStation 5. No se informó en estos materiales sobre versiones para otras plataformas, mientras que la fecha comunicada se mantiene en el 15 de septiembre.

Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games
Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games

Un mundo anterior a los X-Men

La historia se desarrollará en un escenario donde los X-Men todavía no existen. Insomniac Games explicó que los mutantes carecen de ese grupo capaz de representar una esperanza para ellos, una situación que alimentará el sentido del deber de Logan durante la campaña.

Este punto ayuda a explicar el protagonismo de Bolivar Trask y los Centinelas. Sin los X-Men organizados, Logan deberá responder a estas amenazas junto con personajes como Fénix y Mistic. El tráiler confirma su participación, aunque todavía no precisa qué relación tendrán con el protagonista ni durante cuánto tiempo lo acompañarán.

La ausencia del grupo también diferencia esta historia de otras adaptaciones de Wolverine. En lugar de presentar a Logan como integrante de un equipo ya establecido, el juego lo ubica antes de la formación de los X-Men y frente a enemigos que amenazan directamente a los mutantes.

Marvel’s Wolverine saldrá a la venta exclusivamente para PlayStation 5 el 15 de septiembre.

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