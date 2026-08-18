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Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

El ídolo del Millonario brilló en la victoria por 3-0 frente a Artegraf de San Luis por la Copa Federal +35

El golazo de tiro libre de Ariel Ortega

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A sus 52 años, Ariel Ortega volvió a ser la figura más aplaudida del Senior de River Plate al convertir un gol de tiro libre y asistir en otro tanto durante la victoria 3-0 sobre Artegraf de San Luis, disputada en el Predio Cantilo por los 32avos de final de la Copa Federal +35.

El tanto del oriundo de Ledesma, Jujuy, llegó cuando el marcador aún estaba en cero: el ex mediocampista se hizo cargo de una pelota parada desde la medialuna del área, trazó una parábola que dejó inmóvil al arquero rival y la alojó en el ángulo. Antes de ese gol, una situación muy similar había terminado con el balón en el palo.

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Luego de su conquista, el Burrito extendió su influencia en el juego con un pase de tres dedos que dejó en posición de gol al capitán Alejandro Domínguez, quien no falló. Damián Lizio anotó el tercero para cerrar la goleada y confirmar la clasificación del equipo de leyendas del Millonario a la siguiente ronda.

El Burrito Ortega brindó un show en el Senior de River (Instagram: @riverplate.leyendas)
El Burrito Ortega brindó un show en el Senior de River (Instagram: @riverplate.leyendas)

El once que presentó River en esa jornada incluyó a otros nombres ligados a la historia del club: Jonatan Maidana, Matías Abelairas, Guillermo Pereyra y Esteban Fuertes completaron el plantel que recibió el reconocimiento de los socios presentes y también de los propios rivales al final del partido.

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Lo que el Burrito mostró en el Predio Cantilo es apenas un reflejo de una carrera que lo llevó por buena parte del mapa futbolístico mundial. Nacido el 4 de marzo de 1974 en Jujuy, Ortega debutó en River Plate a comienzos de los años noventa y desde allí emprendió un recorrido que incluyó pasos por Valencia CF de España, Sampdoria y AC Parma en Italia, y Fenerbahçe de Turquía, antes de regresar al club de Núñez en distintas etapas.

A lo largo de su carrera profesional, el mediocampista ofensivo disputó 417 partidos, anotó 88 goles y repartió 80 asistencias, con un promedio de un gol cada 356 minutos. Sus números más abultados los acumuló en el fútbol argentino —donde sumó 205 presencias entre el Torneo Apertura y el Clausura— y también dejó registro en la Copa Libertadores (53 partidos, 6 goles) y en la Serie A italiana (45 encuentros, 11 tantos). El costo total de sus transferencias a lo largo de toda su trayectoria alcanzó los 44,38 millones de euros, según los datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

Asistencia de Ariel Ortega y gol de Chori Domínguez

Su último club como profesional fue Defensores de Belgrano, donde se retiró el 1 de julio de 2012 tras un breve paso por All Boys. Desde entonces, el Senior de River se convirtió en su escenario habitual, y el club de Núñez en el marco donde el jujeño sigue sumando actuaciones que se viralizan en redes sociales.

El equipo visitante, Artegraf, no es un conjunto cualquiera dentro de la categoría: el club puntano es el vigente campeón de su provincia y de la Copa Argentina de la Liga Nacional, título que obtuvo de forma invicta en diciembre del año pasado. Para costear el viaje a Buenos Aires, los jugadores recurrieron a donaciones y colectas solidarias.

El Senior de River llega a esta instancia como uno de los equipos más laureados de la categoría, con los títulos de 2023, 2024 y 2025 de forma consecutiva, y la Copa Federal representa una nueva oportunidad para extender esa racha.

Así formó River frente a Artegraf: Pablo Santillo; Luis Lobo, Jonatan Maidana, Santiago Bezruk, Matías Abelairas; Javier Umbides, Guillermo Pereyra; Ariel Ortega, Alejandro Domínguez; Juan Pablo Gómez y Esteban Fuertes.

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