La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

En una entrevista ínitma con Martín Cirio, Caro Trippar habló sobre cómo su cáncer fue malinterpretado por una ecógrafa con una masa de "leche" durante su embarazo (Youtube)

Guardar

En los últimos meses, Caro Trippar se convirtió en una de las voces más sinceras y valientes de las redes sociales argentinas. La youtuber y creadora de contenido, de 35 años, dio un giro inesperado a su perfil público cuando decidió compartir, sin filtros, el duro diagnóstico de cáncer de mama con metástasis que recibió a mediados de año. Desde entonces, compartió su testimonio y cómo comenzó a sobrellevar el tratamiento para su enfermedad. Y en las últimas horas, la influencer relató el momento en que, durante el séptimo mes de embarazo, le detectaron un bulto en el pecho y el diagnóstico terminó siendo errado.

En las últimas horas, Caro volvió a sorprender a su comunidad al participar de una entrevista junto a Martín Cirio . “Hay algo que no conté jamás y la realidad es que te voy a dar la primicia”, comenzó, antes de relatar cómo fue aquel control médico. “Cuando estaba embarazada de siete meses, fui a hacerme una ecografía y me dio que tenía un bulto. La ecografista me dijo: ‘Todo indica que es leche. Estás de siete meses, esto seguramente se te va a disolver cuando estés dando la teta, ya estás produciendo leche’”.

PUBLICIDAD

La influencer comentó que el procedimiento quedó en ese punto. “En vez de mandarme a hacer un examen o una biopsia, o hacer más estudios para corroborar que sea leche, asumió que lo era y quedó ahí. Yo me acuerdo que fui al obstetra, (mi pareja) Sebas venía conmigo a todo, ecografía, obstetra. Entonces, no sé por qué le pregunté, yo flashé demencia y escuché y me dijo: ‘No. En ningún momento a vos te dijeron que esto podía ser algo más’. Yo estaba ahí, yo te hubiera roto las bol... como para que te hagas estudios. De hecho, te hubiera estado encima, tipo: ‘Che, no te olvides de esto’”, recordó, a corazón abierto, frente a la cámara.

Desde que compartió su diagnóstico ante sus seguidores, la influencer intentó mostrar cómo vive su proceso (Instagram)

El obstetra leyó el estudio y, confiando en la interpretación inicial, concluyó que todo estaba bien y que lo detectado era leche propia de la etapa de gestación avanzada. Así, el bulto quedó relegado hasta después del nacimiento de su hijo. Caro recordó: “Empecé a amamantar y estaba ahí en Movistar Arena extrayéndome leche, maquillándome. Cuando estás dando la teta, estás produciendo, las tetas estaban en una, y si había algo no lo iba a sentir. Y claro, cuando dejé de darle teta dije: ‘Oye, ¿y esto?’. Y claro, ya había crecido un montón. O sea, yo ya venía con... se ve que ya tenía cáncer mientras estaba embarazada”.

PUBLICIDAD

En el diálogo con Cirio, el foco estuvo puesto en la confianza que depositamos en los profesionales de la salud y en cómo, muchas veces, el propio cuerpo envía señales que pueden pasar inadvertidas. “Cuando vas a un médico y el médico te dice: ‘No te preocupes, este lunar es no sé qué’, pues confías, obvio”, señaló Cirio. Caro coincidió: “Es que claro, no te lo vas a chequear de vuelta”. Además, reconoció que durante el embarazo y la lactancia es aún más difícil advertir signos de alerta: “Mientras vos estás dando la teta es muy difícil poder ver qué es, porque están pasando muchas cosas. La embarazada pasa por muchas cosas”.

La influencer explicó que notó que el bulto había crecido de tamaño luego de dejar de amamantar (Captura de video)

En su relato, Trippar incluyó una profunda autocrítica ante su diagnóstico tardío. “Ya me culpé mucho por esto igual también. Porque esa es la otra, es tipo llanto de cómo no me di cuenta, cómo soy tan pelot..., cómo dejé que esto avance tan rápido, cómo dejé que avance... Yo soy muy prolija con hacerme todos los estudios, pero bueno, ya está”, confesó, dejando en claro la mezcla de emociones que atravesó en este proceso.

PUBLICIDAD

Al compartir su experiencia, Caro Trippar no solo visibiliza los desafíos de acceder a un diagnóstico certero durante el embarazo y la lactancia, sino que también pone en primer plano la importancia de la información, la escucha y el acompañamiento médico. Su testimonio, entre la vulnerabilidad y la resiliencia, suma una voz necesaria en la conversación sobre salud, maternidad y autocuidado, y reafirma el valor de la empatía y la honestidad en tiempos difíciles.