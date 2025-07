La palabra de Yanina Latorre después de su tenso ida y vuelta con Marixa Balli al aire: “Siempre está enojada”

Yanina Latorre explicó su postura tras el cruce con Marixa Balli en LAM y negó haber generado el conflicto (Video: Intrusos, América TV)

El conflicto entre Yanina Latorre y Marixa Balli escaló en los últimos días y terminó de estallar al aire en LAM (América TV), dejando en evidencia no solo un desencuentro puntual, sino una tensión que se venía gestando puertas adentro del programa. A raíz del cruce, ambas panelistas dejaron de seguirse en redes sociales y la intérprete de “La Cachaca” optó por salirse del grupo de WhatsApp de las “angelitas”, alimentando rumores sobre una posible salida del ciclo. La propia Latorre rompió el silencio en Intrusos y explicó su postura sobre el episodio que sacudió la grilla de Ángel de Brito.

El origen del malestar se remonta a la decisión de la producción de LAM de designar a Pepe Ochoa como conductor interino luego de que De Brito sufriera un desgarro durante un partido de pádel. La empresaria, que venía ocupando ese rol en otras ocasiones, no fue convocada esta vez, lo que generó un visible disgusto. En declaraciones previas en Bondi Live expresó sin rodeos: “No quiero estar en la lista de reemplazo de conductores”, lo que fue leído por sus colegas como un desmarque de la dinámica habitual del ciclo. A ello se sumaron frases en vivo donde dio a entender que no disfrutaba el formato: “No me gusta ser conductora de programas de chimentos”.

En el aire del ciclo del primer time de América, ese malestar terminó de eclosionar. Yanina le preguntó en vivo si realmente estaba molesta y Balli contestó que no era un “enojo terrible”, pero que había dicho lo que sentía. La incomodidad fue tal que Ángel de Brito decidió mandar a un corte para evitar que la situación se tornara aún más tensa.

Tras el episodio, Yanina explicó su versión en Infama (América), el ciclo que conduce Marcela Tauro. “Yo juro por Dios que no tenía idea de que Marixa estaba enojada conmigo. Nunca le hice nada”, afirmó. Dijo que entre ellas había buena relación y que incluso se reían juntas en los cortes. Pero deslizó también una crítica de fondo: “Ella es de ofenderse con todo el mundo. Siempre está enojada, o le molesta algo y está callada todo el programa”.

Sobre la decisión de bajarse del grupo de WhatsApp del equipo, la conductora de SQP mostró desconcierto: “No entiendo qué pasó. En el grupo no pasa nada”. Ubfal sumó que Balli justificó la salida del chat diciendo que tenía “muy cargado el celular”, aunque aclaró que no le creyó del todo. Tauro fue más directa: “Fue el viernes que se bajó. Alguien llevó y trajo algo, Yani”.

A lo largo de la charla, Latorre insistió en que no tiene interés ni tiempo para generar internas. “Yo laburo todo el día. Hago mi programa, voy a la radio, hago SQP y LAM porque amo a Ángel. No estoy en los camarines, no estoy en las internas”, sostuvo. También subrayó que no participó de las decisiones sobre la conducción: “Lo último que haría en la vida sería criticar a Marixa”.

Consultada por una posible influencia de Fernanda Iglesias, a raíz de que esta compartió tiempo con Balli durante el cumpleaños de Ángel, Latorre prefirió desestimar especulaciones: “No creo que le haya llenado la cabeza”. Sin embargo, marcó una línea clara sobre la raíz del conflicto: “Para mí, ella se enojó con Ángel y no se le anima a Ángel. Entonces, descarga con otros”.

En esa línea, recordó que la producción inicialmente había convocado a Balli para la conducción del día que Ángel se ausentó, pero que luego el lugar quedó para Ochoa por una cuestión de contenido informativo. “Ese día se trataba la separación de Nico Vázquez. Es lógico que estuviera alguien con más manejo de la información”, explicó. Aseguró que entiende el enojo de su compañera, pero insistió en que no era ella quien tomaba decisiones.

Marcela Tauro y Karina Iavícoli coincidieron en que el gesto de Balli fue de alguien que está considerando abandonar el programa. “El viernes parecía que se quería ir”, sostuvo Iavícoli. Latorre, sin embargo, fue más cauta: “No creo”. Aun así, dejó en claro que el malestar parece tener otra dirección: “Ella se enojó con Ángel porque no la eligieron. Pero Ángel es Ángel, y quizás no se le anima a decirle nada”.

En paralelo, y lejos de continuar con el ida y vuelta, Marixa optó por refugiarse en una actividad personal. Según reflejó en sus redes, participó del 22º Torneo de Rompecabezas, en categoría parejas, y se mostró disfrutando de la jornada junto a una prima. “Hermoso torneo, disfrutando de lo que me hace sentir bien”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con imágenes del evento.