Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

La escapada de Santiago Korovsky y Celeste Cid tras un mes y medio separados: “Mi paisaje favorito”

El actor de División Palermo estuvo trabajando en África y, al regresar al país, volvió a armar las valijas para vivir unos días a puro relax en la Patagonia con su novia

Fotografía en blanco y negro de una pareja abrazándose, con un hombre besando la frente de una mujer, junto a un lago y árboles secos con nieve
Celeste Cid y Santiago Korovsky se abrazan durante sus vacaciones en una zona con lago y montañas, con nieve en el suelo.
Guardar

Santiago Korovsky y Celeste Cid se tomaron unos días en el sur argentino después de un mes y medio separados por el trabajo. Korovsky estuvo instalado en África grabando un nuevo proyecto y el viaje patagónico fue el reencuentro. Él subió el carrete a sus redes; ella sumó sus propias historias con algunas de las mismas imágenes y las acompañó con texto propio.

El registro mezcló interiores y exteriores, blanco y negro y color, momentos solos y en pareja. La cabaña donde se alojaron tuvo una decoración de época que se convirtió en protagonista involuntaria de varias tomas: paredes empapeladas con motivos clásicos en azul y blanco, una biblioteca con cuadros pequeños en marcos dorados, sillones de cuero oscuro y cortinas pesadas que filtraron la luz del sur. El lugar tuvo personalidad propia y las fotos lo dejaron ver con claridad.

PUBLICIDAD

Una de las tomas más cuidadas los mostró adentro: ella recostada en el sillón de cuero, él de pie en el vano de la ventana con el paisaje gris de la Patagonia detrás. Blanco y negro, luz natural que entró desde afuera, sin pose evidente. La composición tuvo algo de retrato clásico, con los dos en planos distintos pero dentro del mismo encuadre. Otra imagen desde el mismo rincón los captó en un momento más distendido: ella lo miró hacia arriba con una sonrisa, él se inclinó desde el borde de la ventana hacia ella, los dos en el mismo gesto cómplice.

Fotografía en blanco y negro de una mujer sentada en un sofá y un hombre de pie junto a una ventana con árboles al fondo, dentro de una habitación
Celeste compartió el posteo en sus historias
Hombre con gorro azul y gafas de sol, chaqueta oscura y pantalón, caminando por un sendero con nieve, pasto seco y árboles sin hojas bajo cielo azul
Con un look total black, el actor de División Palermo, posó en la Patagonia
Mujer con campera acolchada beige y botas de cuero negro de pie en un sendero nevado. Rodeada de árboles desnudos y arbustos con hojas verdes
Cid, a pesar del frío, eligió usar shorts y borcegos

Afuera, el invierno patagónico marcó el tono de las fotos. Korovsky apareció solo en un sendero entre arbustos secos y nieve, con una mochila al hombro y el cielo azul de fondo. En otra toma estuvo parado sobre piedras en medio de un arroyo, en una imagen con tratamiento de color que viró hacia los violetas y azules profundos, con un resultado que se alejó del registro documental y se acercó más a algo deliberadamente artístico. Cid también tuvo su foto individual: tapado largo color camel con capucha, botas negras, nieve hasta los tobillos y una franja de vegetación verde detrás. Miró directo a cámara con una expresión serena.

PUBLICIDAD

La imagen que los reunió afuera fue la más afectuosa del carrete. En blanco y negro, con un lago y árboles pelados de fondo y restos de nieve en el suelo, él la abrazó por la espalda y le apoyó un beso en la sien. Ella tuvo los ojos entrecerrados y miró hacia adelante. La foto no necesitó texto ni epígrafe para decir lo que decía.

Cid eligió dos imágenes para sus propias historias. En la primera republicó la toma del interior —ella en el sillón, él en la ventana— y la acompañó con el texto: “Fotos de tus padres cuando eran jóvenes”, con las etiquetas de ambos. La frase, con tono de broma generacional, resumió con precisión la estética del carrete: la luz, la cabaña, la ropa, la composición. En la segunda historia eligió la foto del abrazo con nieve de fondo y escribió: “Mi paisaje favorito”, con la mención a Korovsky.

Fotografía en blanco y negro de una mujer sentada en un sofá y un hombre en el alféizar de una ventana. Interior con cortinas y papel tapiz
El actor estuvo casi dos meses intalado en África trabajando en un nuevo proyecto
Mujer sentada en un sofá con un mono estampado y hombre de pie con gorro y gafas de sol junto a una ventana con vista a árboles
Celeste y Santiago posaron en una de las habitación del hotel
Fotografía en blanco y negro de una mujer sentada en un sillón y un hombre de pie junto a una ventana con vista a árboles
"Las fotos de tus padres cuando eran jóvenes", escriibó Celeste en sus historias (Instagram)

Durante los más de dos meses que estuvo gran parte dle tiempo en Kenia, el actor de División Palermo mantuvo activas sus redes con registros de su día a día en el continente africano. El proyecto en el que trabajó no tiene detalles públicos aún, pero las imágenes que compartió dieron algunas pistas sobre cómo fueron esas semanas: fotos de safaris en las que los animales ocuparon el centro de los encuadres, instantáneas con el equipo de trabajo y momentos de distensión una vez que las jornadas laborales llegaban a su fin del otro lado del mundo.

Temas Relacionados

Santiago KorovskyCeleste Cid

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Mi misión era sacar a los bailarines de la comisaría”: el crudo relato de Moria Casán sobre una escena de su serie

En su biocpic, la diva refleja cómo se convirtió al teatro y la noche en espacios de protección. Su vínculo con las minorías y la gratitud que celebra hasta hoy

“Mi misión era sacar a los bailarines de la comisaría”: el crudo relato de Moria Casán sobre una escena de su serie

El insólito apoyo del público chileno a Benjamín Vicuña por los dichos de Mauro Icardi sobre su paternidad

Mientras el escándalo mediático suma capítulos, los fans del actor respondieron con ingenio en las redes del futbolista. La explicación de la periodista trasandina Karen Cordovez a Teleshow

El insólito apoyo del público chileno a Benjamín Vicuña por los dichos de Mauro Icardi sobre su paternidad

La reacción al aire de Matías Bertolotti luego de sus dichos contra Ricardo Canaletti: “No se puede hablar de eso”

Después de haber cuestionado al especialista en policiales por sus frases sobre el triunfo de River Plate a Argentinos Juniors, el meteorólogo volvió a manifestarse con sus compañeros del noticiero

La reacción al aire de Matías Bertolotti luego de sus dichos contra Ricardo Canaletti: “No se puede hablar de eso”

La familia de Luis Vadalá demandará a la serie de Moria Casán: “Mi papá era un señor educado y respetuoso”

Ingrid, la hija mayor del empresario fallecido en 2023, se comunicó con Ángel de Brito para expresar su furia con la biopic de Netflix. Los hechos de la discordia

La familia de Luis Vadalá demandará a la serie de Moria Casán: “Mi papá era un señor educado y respetuoso”

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

La conductora abre su corazón y su intimidad para reflexionar sobre su separación del exfutbolista: “La vida es corta, hay que disfrutarla”, asegura

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

AMÉRICA

Cap Cana a sus pies: La familia Casas cumple su tradición veraniega y conquista República Dominicana

Cap Cana a sus pies: La familia Casas cumple su tradición veraniega y conquista República Dominicana

El caso Milagros Cuarezma: el crimen que dividió a Nicaragua y nunca encontró justicia

Cómo el deshielo del Ártico activa un mecanismo que dispara la formación de nubes y acelera el cambio climático

El Salvador celebrará Congreso Regional de Energía pondrá el foco en la integración eléctrica y la reducción de costos para la industria

Capturan en El Salvador a hombre que vapuleó a su compañera de vida “por celos”

MALDITOS NERDS

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

‘American Horror Story’ regresa el 24 de septiembre con Jessica Lange y Sarah Paulson

DEPORTES

Tras la derrota en el clásico, Gimnasia La Plata pierde contra Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina

Tras la derrota en el clásico, Gimnasia La Plata pierde contra Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina

El conmovedor mensaje de Diana Taurasi, la mejor jugadora de básquet, a sus padres argentinos en medio de un homenaje

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos