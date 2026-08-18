La foto de Chechu Bonelli que hizo enojar a Ivana Figueiras: “¿Es la que está cansada del quilombo?”

Una foto de Chechu Bonelli con Natalia en un restaurante de Buenos Aires encendió las redes por su vínculo con Ivana Figueiras, Tomás Guarrachino y Darío Cvitanich

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Una foto en un restaurante de Buenos Aires fue suficiente para encender las redes. Chechu Bonelli apareció en una imagen junto a Natalia, modelo uruguaya y pareja de Tomás Guarrachino, quien es el padre de la hija menor de Ivana Figueiras, la actual novia de su ex, Darío Cvitanich. La postal, compartida por el especialista en marketing y RRPP, Marcelo Meca Videla, y con la canción “Best Friend” de 50 Cent como fondo musical, generó inmediata repercusión por el entramado de vínculos que conecta a todos los involucrados y por el momento en que circuló: en plena efervescencia por el anuncio del compromiso entre Cvitanich y Figueiras.

En la foto se ve a Bonelli y a Natalia sentadas a la mesa junto al especialista en marketing y RRPP, los tres posando para la cámara. Lo que disparó las especulaciones no fue solo la compañía, sino la combinación de factores: la identidad de Natalia —pareja del ex de Figueiras—, el momento en que circuló la imagen y la canción elegida como fondo por quien la publicó. “Best Friend”, “mejor amigo”, fue la lectura que no tardó en circular.

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Pochi, de Gossipeame, viralizó la foto y remarcó que Natalia es la pareja de Tomás Guarrachino, ex de Ivana Figueiras y padre de su hija menor

Quienes repostearon la imagen no dejaron pasar ningún detalle. “Esto va a dar que hablar... Chechu Bonelli compartiendo mesa y foto con Natalia, modelo uruguaya y pareja de Tomás Guarrachino, ex y padre de la hija más chica de Ivana Figueiras. Ahora nadie quiere meterse en quilombos ni dar que hablar pero... ¡Lo que le habrán zumbado los oídos a Ivana!”, escribió la panelista Pochi, de Gossipeame, uno de los perfiles que viralizó la postal. Una segunda historia apuntó directamente a la elección musical: “Y Marcelo, cizañero: clava de canción Best Friend, mejor amigo”, decía el texto superpuesto sobre la captura.

La imagen que compartió Marcelo Meca Videla sumó repercusión por la canción “Best Friend” y por circular en plena efervescencia por el compromiso de Cvitanich y Figueiras

La reacción de Figueiras no tardó en llegar. La modelo respondió en los comentarios de una de las publicaciones que difundían la foto con un mensaje que combinó ironía y desconcierto: “Para... ya me perdí.. esta la Chechu, es la q está CAANSAAAAAADA del quilombo??? JAJAJAAJ NO PUEDO MÁS”. La frase fue leída como una referencia directa a los posteos previos de Bonelli, en los que la periodista había reivindicado la paz de estar sola.

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Ivana Figueiras reaccionó a la publicación con un comentario irónico que fue leído como una respuesta a los posteos recientes de Chechu Bonelli

La foto se suma a una serie de movimientos en redes que Bonelli protagonizó en los días previos y que también fueron leídos en clave de respuesta al compromiso de su ex. Días antes de que circulara la imagen del restaurante, la periodista había publicado en su cuenta de Instagram una producción de fotos dentro de un auto, con un look de cuero y el cabello recogido, acompañada por una frase que no pasó inadvertida: “Nunca se salten la etapa de estar solos… Hay mucha, mucha paz ahí”. El posteo llegó en el mismo momento en que trascendía la noticia del pedido de matrimonio de Cvitanich y acumuló miles de reacciones. Días antes había compartido otra frase en la misma línea: “Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”.

Bonelli no hizo referencias explícitas a su ex en ninguno de esos posteos ni aclaró públicamente si sus palabras tenían destinatario. Pero el contexto habló por sí solo. Cuando Intrusos (América TV) la consultó por el supuesto casamiento de Cvitanich, fue directa sobre el estado actual del vínculo entre ellos: “No tengo diálogo, no tengo diálogo”. Explicó que hoy se comunican por mail y que tienen un plazo de 48 horas para responderse. Al mismo tiempo, aclaró que le gustaría que con el tiempo pudieran mejorar la relación “por todo, por mis hijas, sobre todo”.

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Paula Varela dio a conocer detalles sobre la presunto discusión de la pareja que derivó en el pedido de casamiento (Intrusos - América)

La noticia del compromiso fue revelada por la periodista Paula Varela en Intrusos. Según contó al aire, Cvitanich le habría propuesto matrimonio a Figueiras durante una cena en la que, según versiones previas del programa, habría habido tensión entre la pareja. El conductor Adrián Pallares había mencionado que Figueiras habría pedido el teléfono de su novio en medio del encuentro. La propia modelo llamó al programa para desmentir cualquier discusión y fue en ese momento cuando Varela reveló la propuesta. “Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento”, dijo la periodista tras salir unos segundos de la mesa para hablar con Figueiras por teléfono.

Cvitanich y Figueiras blanquearon su relación en 2025, poco después de que se confirmara la separación del exfutbolista de Bonelli, con quien estuvo 14 años y tuvo tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. La relación con Figueiras tuvo sus propias idas y vueltas —incluida una separación y una posterior reconciliación— antes de llegar a la instancia del compromiso.

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