Ángel de Brito apuntó contra Marixa Balli: “Tiene que aceptar lo que decido yo”

Ángel de Brito defendió su decisión de elegir a Pepe Ochoa como conductor interino de LAM tras su lesión (Video: Infama, América TV)

El conflicto que tensiona las internas en LAM (América TV) quedó expuesto al aire, en un cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre, pero tiene su origen fuera de cámara. Todo comenzó tras el desgarro que sufrió Ángel de Brito durante un partido de pádel. Debido a esa situación, el conductor debió ausentarse al programa y la producción decidió que Pepe Ochoa fuera el encargado de la conducción en su reemplazo. La elección desató una serie de malestares internos, comentarios y una pelea en vivo.

La exvedette, que en otras oportunidades había ocupado ese rol de manera interina, expresó su molestia durante una emisión del ciclo Bondi Live, conducido por el propio De Brito en streaming. Allí, sin eufemismos, aclaró que no deseaba continuar formando parte de la lista de reemplazos para la conducción. A esto se sumó un gesto: se fue del grupo de WhatsApp que comparten las angelitas de LAM.

Cuando finalmente se cruzó con Latorre al aire, la tensión encontró su punto de ebullición. Yanina le preguntó en vivo si realmente estaba enojada, y Marixa respondió que no era un “enojo terrible”, pero sí había dicho lo que sentía. Sin embargo, la insistencia de Latorre en remarcar su malhumor desató una discusión cada vez más incómoda. “Se te ve enojada, no se te ve relajada”, fue una de las frases que profundizó el malestar. “Cachaca” contestó con dureza: “No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que estoy enojada con el universo, porque no es así”.

Marixa Balli expresó su malestar por no ser elegida como reemplazo y se distanció del grupo de panelistas (Video: LAM, América TV)

La discusión se volvió más personal cuando Balli recordó una situación previa: según ella, durante una producción de fotos, Ochoa elogió a Latorre y Yanina habría dicho que no se sentaba como panelista si no conducía “una figura”. Latorre, sin titubear, respondió que había conversado previamente con la producción para dejar en claro que no participaría del ciclo cuando el conductor titular no estuviera presente. “Me parecía que empezaba a encontrar un lugar como conductora y no panelearle a todo el mundo. Ni hablando de vos ni de nadie”, sostuvo.

Frente a la incomodidad en el estudio, el propio De Brito, en declaraciones a Intrusos, confirmó que el malestar de Marixa venía acumulándose desde hacía tiempo. “A Marixa le había molestado algo que le había dicho Yanina. No lo hablaron en ese momento, fue acumulando el enojo hasta que explotó. Le dije: ‘Hablalo’”, relató. Pero el intento de canalizar el conflicto en privado no funcionó, y el enfrentamiento se produjo frente a cámaras.

El conflicto entre Balli y Yanina Latorre escaló al aire, exponiendo tensiones internas en el programa (Video: LAM, América TV)

En una entrevista con Infama, Ángel de Brito fue aún más directo. Ahí dejó en claro que la elección de Pepe Ochoa fue exclusivamente suya, como conductor y responsable del ciclo. “Decido yo quién conduce el programa junto con la producción”, remarcó. Y agregó: “No me parece bien que si conduce otro se quede callada con cara de orto, como estuvo dos días. Eso a mí no me gusta”.

De Brito también explicó por qué eligió a Ochoa en aquella ocasión: “Era un día muy picante, con todos los temas de la semana de Benjamín y todas esas cosas, y Pepe como está en la producción tenía muy en mente el programa. Marixa llega ocho menos cinco y no le podían explicar todo lo que había pasado en un día”.

Además, marcó límites: “Marixa es panelista y tiene que aceptar lo que decido yo. Lo único que me falta es tener que hacer una votación a ver a quién le toca”. De esa manera, evidenció que el reclamo de Balli no era procedente según su visión del funcionamiento del programa. “En algún momento la elegí a ella, en otro a Nazarena, en otro a Yanina, en otro a Feudale. Me gusta que el programa vaya variando”.