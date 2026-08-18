Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Moria Casán: “Es la más grande”

El estreno de la biopic de La One revolucionó por las figuras que faltaron en la historia (Video: Puro Show-El Trece)

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El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, que fue le 14 de agosto, no solo generó repercusión por su contenido sino también por las reacciones que desató en el mundo del espectáculo. Carmen Barbieri, quien mantuvo varios cruces con la diva a lo largo de los años, habló sobre el vínculo actual que las une en diálogo con Puro Show (América TV). Dejó en claro que hoy no existe ningún conflicto entre ellas y que, aunque no vio la ficción, celebró el reconocimiento a la trayectoria de Moria.

Lo primero que aclaró fue que todavía no había podido ver la serie. “La verdad, no vi Moria, no vi televisión porque me dediqué a descansar”, explicó. Pero eso no le impidió opinar. “No se habla de otra cosa y está perfecto y además se lo merece Moria, es la más grande”, dijo. Y agregó: “Me contaron que está genial la serie y con todas las actrices maravillosas que están trabajando. Y supongo que no es que está dirigiendo Moria, pero bajo el ala de Moria todo crece maravilloso. Maravilloso”.

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Cuando la cronista le preguntó cómo estaba hoy su relación con Moria, Barbieri fue escueta y directa: “Bien. Sí, ningún problema”. Ante la mención de los cruces del pasado, los ubicó en un tiempo lejano: “Hace mil años”. Y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntas, no dudó: “Me encantaría, sí, cómo no. Sí, si se da, sí, claro, bueno. Yo no tengo ningún problema”.

La conductora también reflexionó sobre cómo cambió su mirada con el paso del tiempo. “Hemos tenido encontronazos, sí, pero eso adelante. Para mí, ya que estoy grande, las cosas que antes le daba uno importancia pasaron no a no tener importancia, pero a no ser la parte de la vida, es una cosa más que pasa”, señaló.

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Carmen y Moria se enfrentaron en varias ocasiones en la pista del Bailando

El momento más distendido de la entrevista llegó cuando la cronista le recordó una frase que Moria había dicho sobre ella: “Carmen tiene cara de pato y cuerpo de lavarropas”. Barbieri no solo no se ofendió sino que la avaló con humor. “Tiene razón. Yo tengo cara de pato, mirá”, dijo, y acompañó la respuesta con un graznido. Luego aclaró el contexto de aquellos intercambios: “Yo le dije Paturuzú a ella, ella me dijo eso”.

Sobre quién iniciaba esos cruces, fue categórica: “Yo no empecé nunca las peleas. No, yo no empezaba. Ella empezaba a tirar, no eran peleas, era a tirar bocadillos y yo le contestaba. Y yo en ese momento era muy contestadora. Ahora estoy más frágil”.

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Cuando la cronista le preguntó si hoy esas palabras podían dolerle más, Barbieri lo negó: “No, no, no, no me dolía, le contestaba a la par. Quizás fuimos fuertes en algún momento, pero bueno, fue ese momento nada más. Ese juego, el lugar tiene mucho que ver. La época también”.

El cierre llegó con una pregunta sobre si ella tendría su propia serie. La respuesta fue tan directa como todo lo anterior: “No, yo ya lo conté todo. No hace falta tener mi serie, ya está todo contado”.

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Luego de que La One mostrara cómo vivió ella su relación de 10 años y mostrara una escena de consumo de drogas, los hijos del empresarios reaccionaron (Video: LAM-América TV)

Si bien la capocómica se tomó el tema con liviandad, hay una contraparte que no está tan feliz con la biopic. Uno de sus primeros capítulos retrata la relación que la vedette tuvo con Luis Vadalá, con quien se casó en 1990 en Miami. El vínculo duró diez años y terminó en un escándalo que incluyó acusaciones de infidelidades reiteradas, un supuesto consumo de drogas y deudas millonarias.

La escena en la que se muestra a Vadalá consumiendo drogas de manera excesiva encendió la mecha: su familia anunció acciones legales, tal como lo anunció Ángel de Brito en LAM (América TV). “Está el primer juicio a la serie de Moria”, dijo el conductor. La demanda, según detalló, apuntaría en varias direcciones: “Va a ir contra la producción, contra la productora, contra la plataforma”.

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La cara visible de esta querella es Ingrid Vadalá, hija mayor de Luis, de 47 años, licenciada en Recursos Humanos y completamente ajena al mundo del espectáculo. De Brito contó que le ofrecieron hacer una nota y la rechazó. “Dijo que no quiere saber nada con la nota, que mañana ingresa la querella porque siente que muchas cosas no fueron bien representadas”.