Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Moria Casán: “Es la más grande”

La capocómica se mostró indiferente ante su eliminación de la historia de La One y se mostró feliz por el éxito de su excompañera del Bailando

El estreno de la biopic de La One revolucionó por las figuras que faltaron en la historia (Video: Puro Show-El Trece)
Guardar

El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, que fue le 14 de agosto, no solo generó repercusión por su contenido sino también por las reacciones que desató en el mundo del espectáculo. Carmen Barbieri, quien mantuvo varios cruces con la diva a lo largo de los años, habló sobre el vínculo actual que las une en diálogo con Puro Show (América TV). Dejó en claro que hoy no existe ningún conflicto entre ellas y que, aunque no vio la ficción, celebró el reconocimiento a la trayectoria de Moria.

Lo primero que aclaró fue que todavía no había podido ver la serie. “La verdad, no vi Moria, no vi televisión porque me dediqué a descansar”, explicó. Pero eso no le impidió opinar. “No se habla de otra cosa y está perfecto y además se lo merece Moria, es la más grande”, dijo. Y agregó: “Me contaron que está genial la serie y con todas las actrices maravillosas que están trabajando. Y supongo que no es que está dirigiendo Moria, pero bajo el ala de Moria todo crece maravilloso. Maravilloso”.

PUBLICIDAD

Cuando la cronista le preguntó cómo estaba hoy su relación con Moria, Barbieri fue escueta y directa: “Bien. Sí, ningún problema”. Ante la mención de los cruces del pasado, los ubicó en un tiempo lejano: “Hace mil años”. Y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntas, no dudó: “Me encantaría, sí, cómo no. Sí, si se da, sí, claro, bueno. Yo no tengo ningún problema”.

La conductora también reflexionó sobre cómo cambió su mirada con el paso del tiempo. “Hemos tenido encontronazos, sí, pero eso adelante. Para mí, ya que estoy grande, las cosas que antes le daba uno importancia pasaron no a no tener importancia, pero a no ser la parte de la vida, es una cosa más que pasa”, señaló.

PUBLICIDAD

Tres mujeres, Carmen Barbieri, Moria Casán y Susana Giménez, sentadas en un sofá blanco frente a una mesa de vidrio con flores y copas
Carmen y Moria se enfrentaron en varias ocasiones en la pista del Bailando

El momento más distendido de la entrevista llegó cuando la cronista le recordó una frase que Moria había dicho sobre ella: “Carmen tiene cara de pato y cuerpo de lavarropas”. Barbieri no solo no se ofendió sino que la avaló con humor. “Tiene razón. Yo tengo cara de pato, mirá”, dijo, y acompañó la respuesta con un graznido. Luego aclaró el contexto de aquellos intercambios: “Yo le dije Paturuzú a ella, ella me dijo eso”.

Sobre quién iniciaba esos cruces, fue categórica: “Yo no empecé nunca las peleas. No, yo no empezaba. Ella empezaba a tirar, no eran peleas, era a tirar bocadillos y yo le contestaba. Y yo en ese momento era muy contestadora. Ahora estoy más frágil”.

Cuando la cronista le preguntó si hoy esas palabras podían dolerle más, Barbieri lo negó: “No, no, no, no me dolía, le contestaba a la par. Quizás fuimos fuertes en algún momento, pero bueno, fue ese momento nada más. Ese juego, el lugar tiene mucho que ver. La época también”.

El cierre llegó con una pregunta sobre si ella tendría su propia serie. La respuesta fue tan directa como todo lo anterior: “No, yo ya lo conté todo. No hace falta tener mi serie, ya está todo contado”.

Luego de que La One mostrara cómo vivió ella su relación de 10 años y mostrara una escena de consumo de drogas, los hijos del empresarios reaccionaron (Video: LAM-América TV)

Si bien la capocómica se tomó el tema con liviandad, hay una contraparte que no está tan feliz con la biopic. Uno de sus primeros capítulos retrata la relación que la vedette tuvo con Luis Vadalá, con quien se casó en 1990 en Miami. El vínculo duró diez años y terminó en un escándalo que incluyó acusaciones de infidelidades reiteradas, un supuesto consumo de drogas y deudas millonarias.

La escena en la que se muestra a Vadalá consumiendo drogas de manera excesiva encendió la mecha: su familia anunció acciones legales, tal como lo anunció Ángel de Brito en LAM (América TV). “Está el primer juicio a la serie de Moria”, dijo el conductor. La demanda, según detalló, apuntaría en varias direcciones: “Va a ir contra la producción, contra la productora, contra la plataforma”.

La cara visible de esta querella es Ingrid Vadalá, hija mayor de Luis, de 47 años, licenciada en Recursos Humanos y completamente ajena al mundo del espectáculo. De Brito contó que le ofrecieron hacer una nota y la rechazó. “Dijo que no quiere saber nada con la nota, que mañana ingresa la querella porque siente que muchas cosas no fueron bien representadas”.

Temas Relacionados

Carmen BarbieriMorian Casán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La escapada de Santiago Korovsky y Celeste Cid tras un mes y medio separados: “Mi paisaje favorito”

El actor de División Palermo estuvo trabajando en África y, al regresar al país, volvió a armar las valijas para vivir unos días a puro relax en la Patagonia con su novia

La escapada de Santiago Korovsky y Celeste Cid tras un mes y medio separados: “Mi paisaje favorito”

La palabra de Benjamín Vicuña luego de los contundentes posteos de Mauro Icardi: “Es absolutamente ridículo”

El actor chileno enfrentó las preguntas de la prensa tras un fin de semana marcada por las declaraciones del futbolista y la exposición en redes sociales

La palabra de Benjamín Vicuña luego de los contundentes posteos de Mauro Icardi: “Es absolutamente ridículo”

La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

La influencer abrió su intimidad y contó cómo los especialistas no advirtieron la gravedad del cuadro, y cómo enfrenta el miedo tras su diagnóstico de cáncer metastásico

La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

Moria Casán y Susana Giménez: una historia de encuentros, desencuentros y una amistad que nunca llegó a ser

Fueron dúo en las tablas, en la pantalla grande y hasta se defendieron detrás de escena. El paso de los años trajo los contrapuntos y una química imposible de explicar

Moria Casán y Susana Giménez: una historia de encuentros, desencuentros y una amistad que nunca llegó a ser

Cande Ruggeri cruzó a Flor Vigna tras haberla acusado de acostarse con su novio: “No lo hice ni lo haría”

Durante su participación en La Casa de los Famosos, la bailarina aseguró que la influencer tuvo un affaire con Nicolás Occhiato, quien era su pareja hace 15 años. La respuesta no tardó en llegar

Cande Ruggeri cruzó a Flor Vigna tras haberla acusado de acostarse con su novio: “No lo hice ni lo haría”

AMÉRICA

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

Panamá auditará a Naturgy y Cable & Wireless en medio del debate por el costo y calidad de los servicios públicos

La Federación de Fútbol presenta a Eduardo Lara como nuevo técnico de la selección sub-20 masculina de El Salvador

MALDITOS NERDS

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

DEPORTES

Gimnasia La Plata y Riestra definen por penales el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

Gimnasia La Plata y Riestra definen por penales el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

El particular elogio de Rodri a Julián Álvarez tras su llegada al Barcelona: el guiño del argentino en las redes sociales

La imagen que nadie mostró: la actitud de Guillermo Barros Schelotto que desató la pelea en el túnel del Amalfitani

Boca Juniors enfrenta a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

La decisión que tomó Mauro Icardi sobre su futuro a menos de 15 días del cierre del libro de pases en Europa