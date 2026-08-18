Las vacaciones de Marcela Baños mientras Marixa Balli ocupa su lugar en Pasión de Sábado: bikini, playa y sol

El video de la Praia da Ferradurinha en Búzios, Brasil, que compartió Marcela Baños de sus vacaciones

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Marcela Baños disfruta de unos días de descanso en Brasil mientras Marixa Balli ocupa su lugar al frente de Pasión de Sábado, el ciclo musical de América TV. La conductora eligió la costa fluminense para sus vacaciones y desde la semana pasada comparte escenas del viaje en sus redes sociales, con paradas en Cabo Frio y en Búzios.

La primera postal llegó desde la Praia do Forte, en Cabo Frio, donde Baños se fotografió junto a un grupo de amigos sobre la arena blanca. Entre ellos estaba Maru Mosca, productora ejecutiva de Kuarzo, y otras dos personas cuya identidad no fue confirmada. El mar turquesa y el cielo despejado de la costa brasileña marcaron el tono del registro, el primero de una serie de imágenes que la conductora fue publicando a lo largo de los días.

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Marcela Baños posa con un sombrero multicolor y un bikini rojo en la costa de Brasil durante sus vacaciones

El grupo se trasladó luego a Búzios, el balneario ubicado a unos 180 kilómetros de Río de Janeiro que mantiene su atractivo entre los visitantes argentinos. Allí, Baños y Mosca recorrieron la Praia da Ferradurinha, una de las calas más resguardadas de la península, reconocible por sus aguas de color turquesa intenso y las formaciones rocosas grises que la enmarcan. Las fotos de ese tramo del viaje muestran al grupo reunido bajo una sombrilla roja, con la bahía como telón de fondo y otras personas dispersas sobre la arena.

Marcela Baños junto a la productora Maru Mosca en Brasil

Fue también en Búzios donde Baños eligió registrar algunos de los momentos más tranquilos del viaje. Con el sol ya bajo en el horizonte, se fotografió sola sobre las rocas de la costa, con la luz rasante de tonos anaranjados como única compañía. En esas imágenes aparece de perfil y de frente, con el cabello rubio lacio suelto moviéndose levemente con el viento, en una escena que contrasta con el ritmo habitual de los sábados al frente de su programa. Otra de las postales la muestra de cuerpo entero sobre la orilla del mar, con las olas rompiendo a sus espaldas y dos promontorios rocosos enmarcando el horizonte, mientras el viento mueve tanto su ropa como su cabello recogido en una coleta baja. Mosca también compartió algunas de las mismas escenas desde su propia cuenta, con etiquetas de ubicación que permitieron rastrear el recorrido del grupo por la región. La conductora no realizó declaraciones públicas sobre el viaje ni sobre su ausencia temporal del ciclo.

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Marcela Baños en Buzios

Mientras Baños descansa en la costa brasileña, Balli ocupó el sábado su lugar en el piso de Pasión de Sábado. El programa arrancó con una presentación del coconductor Alejandro Beltzer y un video que repasó la trayectoria de Balli como actriz, bailarina y conductora, al ritmo de “Es la cachaca, un ritmo tropical”. Cuando pisó el estudio, el público la ovacionó. “Muy buenas tardes, América. Dormilones, a despertarse, porque hoy siempre sábado”, fue su saludo de apertura.

El momento de mayor carga emotiva llegó cuando agradeció la bienvenida y marcó el límite de su presencia: “No venimos a serruchar nada. Venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando viejas épocas mías.” Beltzer justificó la elección con el peso de la historia compartida: “Son 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también”, señaló, y agregó que Balli era “la persona propicia e ideal” para estar en ese lugar. Aclaró que la conductora estará al frente del programa este sábado y el siguiente. Balli pidió no adelantarse: “Transitemos minuto a minuto”.

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Así fue la presentación de Marixa Balli en Pasión de Sábado en reemplazo de Marcela Baños

El debut estuvo precedido por un clima de tensión mediática que arrastra diferencias entre ambas desde hace más de una década. El primer capítulo público de esa disputa se dio en Intrusos, cuando Baños le reprochó a Balli que no la saludaba pese a haber sido su primera bailarina. El conflicto tuvo otro episodio en mayo de 2023, durante una emisión de LAM. La semana pasada, Baños reconoció que se enteró del reemplazo por ese mismo programa: “Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a Serantoni y no me atendía”, dijo en diálogo con Pasó en América. Aclaró además que la producción le había presentado una lista de posibles reemplazantes —Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Balli— y que no influyó en la elección final.

Antes del debut, Balli salió al cruce de los comentarios que circularon bajo la expresión “Traición de sábado”. “¡Dejen de joder con eso! Qué ganas de arruinarle las vacaciones a Marcela Baños”, respondió en Desayuno Americano. Descartó cualquier intención de desplazar a su colega y fue tajante: “Traición es serruchar y no hay ninguna intención de serrucho”. También dejó en claro que no hubo contacto previo entre ellas. “No hablé con ella y no tengo su teléfono”, aseguró.

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