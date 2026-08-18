Eficompras: la tienda virtual estatal que revoluciona las adquisiciones públicas en República Dominicana

(Foto: Gobierno de República Dominicana)

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El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lanzó este martes en Santo Domingo Eficompras, la primera tienda virtual del Estado dominicano. Según la Presidencia, la plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas digitaliza compras públicas de bajo monto para agilizar procesos y ampliar la participación de mipymes.

La nueva herramienta digital se integra al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y permitirá que las adquisiciones cuyo monto no supere los RD$ 268,111.38 se gestionen de manera completamente online. De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, el sistema sustituye el modelo tradicional de publicación de procesos por un catálogo abierto al que los proveedores cargan su inventario, eliminando trámites y facilitando la generación de órdenes en cuestión de minutos.

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Durante el acto de lanzamiento, Abinader subrayó que la DGCP experimentó una transformación profunda en los últimos años y que la plataforma Eficompras representa “un gran avance” para la eficiencia y la transparencia de la administración pública. El mandatario aseguró que la cantidad de suplidores del Estado creció cerca de un 25% durante su gestión y remarcó que el nuevo sistema permitirá que compras menores, como las que realizan hospitales y otras dependencias, se efectúen de forma eficiente y con altos estándares de control.

El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que Eficompras fue diseñada para atender un segmento que representa el 89% de las transacciones estatales, priorizando la integridad y la transparencia. “El lanzamiento de Eficompras es más que la presentación de una plataforma digital; es un acto de voluntad política dirigido a democratizar el acceso a las compras públicas y a ponerlas al servicio de la gente, sin intermediarios ni burocracia”, indicó Pimentel, citado por la Presidencia de la República Dominicana.

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13/09/2023 Fachada del Ministerio de Hacienda de República Dominicana ECONOMIA HACIENDA RD

Cómo funcionará Eficompras

El sistema no fue adquirido a terceros ni tercerizado, sino que fue desarrollado íntegramente por el equipo técnico de la DGCP y está formalmente registrado ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), lo que garantiza la soberanía tecnológica y la propiedad intelectual del Estado dominicano. “Hoy no solo lanzamos una herramienta digital; consolidamos un modelo de gobierno que respeta los recursos públicos y confía en el talento nacional”, agregó el funcionario.

Los líderes técnicos del proyecto, Carlos Romero y Kenneth Aponte, detallaron que Eficompras está orientada a compras menores y que las operaciones se completan en tres pasos: selección de producto, adición al carrito y confirmación de la compra.

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La plataforma integra criterios para promover las compras a mipymes, mipymes lideradas por mujeres y proveedores regionales, así como iniciativas de compras verdes. Cada operación genera un expediente completo y rastreable, con entregas garantizadas en función del inventario real.

El Gobierno de Luis Abinader impulsó la ley fiscal como respuesta a la crisis internacional, la volatilidad de los mercados globales y el encarecimiento de materias primas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementación y plazo de adaptación

La obligatoriedad del uso de Eficompras para los órganos y entes sujetos a la Ley 47-25 fue establecida mediante la Resolución PNP-07-2026. Las instituciones tendrán un periodo de adaptación y capacitación de 90 días, apoyado por programas formativos a través del Campus Virtual de la DGCP. Los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) podrán acceder empleando sus credenciales habituales.

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La Presidencia de la República Dominicana informó que la puesta en marcha de Eficompras reafirma el compromiso del gobierno con un Estado más eficiente, transparente e incluyente, y sienta las bases para la futura implementación de los convenios marco previstos en la normativa legal. El evento contó con la presencia del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, representantes de unidades de compras, proveedores y miembros de sectores productivos.