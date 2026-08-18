República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

Eficompras: la tienda virtual estatal que revoluciona las adquisiciones públicas en República Dominicana

La plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas permitirá gestionar en línea adquisiciones de bajo monto y sustituirá el esquema tradicional por un catálogo abierto, con el objetivo de agilizar trámites y ampliar la participación de mipymes

(Foto: Gobierno de República Dominicana)
(Foto: Gobierno de República Dominicana)
Guardar

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lanzó este martes en Santo Domingo Eficompras, la primera tienda virtual del Estado dominicano. Según la Presidencia, la plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas digitaliza compras públicas de bajo monto para agilizar procesos y ampliar la participación de mipymes.

La nueva herramienta digital se integra al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y permitirá que las adquisiciones cuyo monto no supere los RD$ 268,111.38 se gestionen de manera completamente online. De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, el sistema sustituye el modelo tradicional de publicación de procesos por un catálogo abierto al que los proveedores cargan su inventario, eliminando trámites y facilitando la generación de órdenes en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

Durante el acto de lanzamiento, Abinader subrayó que la DGCP experimentó una transformación profunda en los últimos años y que la plataforma Eficompras representa “un gran avance” para la eficiencia y la transparencia de la administración pública. El mandatario aseguró que la cantidad de suplidores del Estado creció cerca de un 25% durante su gestión y remarcó que el nuevo sistema permitirá que compras menores, como las que realizan hospitales y otras dependencias, se efectúen de forma eficiente y con altos estándares de control.

El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que Eficompras fue diseñada para atender un segmento que representa el 89% de las transacciones estatales, priorizando la integridad y la transparencia. “El lanzamiento de Eficompras es más que la presentación de una plataforma digital; es un acto de voluntad política dirigido a democratizar el acceso a las compras públicas y a ponerlas al servicio de la gente, sin intermediarios ni burocracia”, indicó Pimentel, citado por la Presidencia de la República Dominicana.

PUBLICIDAD

13/09/2023 Fachada del Ministerio de Hacienda de República Dominicana ECONOMIA HACIENDA RD
13/09/2023 Fachada del Ministerio de Hacienda de República Dominicana ECONOMIA HACIENDA RD

Cómo funcionará Eficompras

El sistema no fue adquirido a terceros ni tercerizado, sino que fue desarrollado íntegramente por el equipo técnico de la DGCP y está formalmente registrado ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), lo que garantiza la soberanía tecnológica y la propiedad intelectual del Estado dominicano. “Hoy no solo lanzamos una herramienta digital; consolidamos un modelo de gobierno que respeta los recursos públicos y confía en el talento nacional”, agregó el funcionario.

Los líderes técnicos del proyecto, Carlos Romero y Kenneth Aponte, detallaron que Eficompras está orientada a compras menores y que las operaciones se completan en tres pasos: selección de producto, adición al carrito y confirmación de la compra.

La plataforma integra criterios para promover las compras a mipymes, mipymes lideradas por mujeres y proveedores regionales, así como iniciativas de compras verdes. Cada operación genera un expediente completo y rastreable, con entregas garantizadas en función del inventario real.

El Gobierno de Luis Abinader impulsó la ley fiscal como respuesta a la crisis internacional, la volatilidad de los mercados globales y el encarecimiento de materias primas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno de Luis Abinader impulsó la ley fiscal como respuesta a la crisis internacional, la volatilidad de los mercados globales y el encarecimiento de materias primas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementación y plazo de adaptación

La obligatoriedad del uso de Eficompras para los órganos y entes sujetos a la Ley 47-25 fue establecida mediante la Resolución PNP-07-2026. Las instituciones tendrán un periodo de adaptación y capacitación de 90 días, apoyado por programas formativos a través del Campus Virtual de la DGCP. Los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) podrán acceder empleando sus credenciales habituales.

La Presidencia de la República Dominicana informó que la puesta en marcha de Eficompras reafirma el compromiso del gobierno con un Estado más eficiente, transparente e incluyente, y sienta las bases para la futura implementación de los convenios marco previstos en la normativa legal. El evento contó con la presencia del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, representantes de unidades de compras, proveedores y miembros de sectores productivos.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaContratos PúblicosCompras online

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vivienda ocupada creció en Costa Rica durante 2025 y las casas completamente pagadas concentran el 66% de la tenencia

El parque habitacional del país alcanzó 1,873,372 viviendas en 2025, mientras aumentaron tanto la propiedad totalmente pagada como el alquiler, según un estudio de CENFI y la Universidad Hispanoamericana.

Vivienda ocupada creció en Costa Rica durante 2025 y las casas completamente pagadas concentran el 66% de la tenencia

El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

El Ministerio Público presentó la solicitud ante el Juzgado Tercero Pluripersonal por una adquisición de Q144 millones 836 mil 29 realizada en 2024, investigada por presuntas fallas en el reparto y hallazgos de producto a la intemperie

El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

Una publicación de The New Yorker describe cómo una fórmula nacida en El Salvador reorganizó mensajes, estética y presencia en redes. En Medellín, un testimonio revela el magnetismo de una frase que se volvió consigna para muchos

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El documento, avalado con 27 votos, será la base de la convocatoria prevista para el 20 de agosto y de la recepción de expedientes programada entre el 21 y el 25 de agosto

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

Las autoridades sanitarias descartaron ajustes en el calendario infantil, pese a la reducción anunciada por Washington el 10 de agosto y dijeron que revisan la información sin que implique cambios locales

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

TECNO

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Hija de Bill Gates podría enfrentar acciones legales por presunto fraude digital con su startup

OpenAI elimina el equipo dedicado a analizar los riesgos de su inteligencia artificial

Meta quiere que sus gafas graben todo lo que se ve en tiempo real y se identifiquen personas

En qué se diferencia una camioneta pick-up de una SUV y qué papel juega en ellas la tecnología

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre “Hollywood Arts”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el spin-off de “Victorious” en Netflix

Todo sobre “Hollywood Arts”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el spin-off de “Victorious” en Netflix

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Así nació Jean Grey como villana de “Spider-Man: Brand New Day”: la historia del primer antagonista descartado

‘Cien años de soledad’: fecha de estreno del gran final de la serie de Netflix

El último proyecto de Hayden Panettiere: una campaña de PETA para liberar a los delfines y las ballenas de los parques marinos

MUNDO

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

Entre protección e invasión: identifican que los drones alteran cada vez más a las águilas neotropicales

Tensión en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán lanzó dos misiles balísticos hacia su territorio

Wall Street cerró en rojo presionado por los altos precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU