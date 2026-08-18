Lucas Upstein: 150 videos al año, humor negro y una carrera a fuerza de insistencia

Lucas Upstein explicó que la carrera en el humor ya no se construye solo en el escenario y hoy también depende de videos, streaming y redes sociales

Guardar

Durante años, para un comediante, el escenario era el lugar donde se construía una carrera. Hoy, ese recorrido también se juega frente a una cámara, en un video de pocos segundos o en la respuesta que genera un comentario en redes. Lucas Upstein conoce esa transformación de primera mano: lleva más de una década haciendo stand-up, recorrió la región y, además de sus espectáculos, produce entre 100 y 150 videos por año. En ese cruce entre teatro, streaming y redes encontró una manera de sostener una relación permanente con su público.

“Ya no alcanza un video, un viral, un momento. Tenés que ser muchos momentos. Tenés que estar todo el tiempo siendo para que el otro diga: ‘Mirá, ¿sabés qué? Por insistencia me gustás, te voy a ir a ver’”, explicó en Infobae a la Tarde.

PUBLICIDAD

Para Upstein, esa permanencia modificó incluso la idea de talento. En una escena donde miles de personas producen contenido y compiten por unos segundos de atención, considera que la diferencia muchas veces está en quién consigue sostener el esfuerzo durante más tiempo. “Para mí es un momento bueno donde quedan los que son más insistentes”, sostuvo. Y lo resumió con una definición que atraviesa su propia experiencia: “No existe el talento, existe el que lo logra. El talento es algo que se dice después de que alguien ya llegó”.

La pandemia aceleró esa transformación. Con los teatros cerrados y una audiencia que permanecía en sus casas, las redes se convirtieron en un laboratorio inmediato para probar ideas, publicar material y medir la reacción del público. Upstein encontró allí una dinámica de trabajo que luego mantuvo: “Yo podía ver qué le gustaba a la gente, y era estar creando todos los días cinco cosas por día y los podía compartir”.

PUBLICIDAD

Upstein sostuvo en Infobae a la Tarde que en redes sociales ya no alcanza con un viral y que la insistencia pesa más que un momento aislado (Infobae en Vivo)

El resultado fue una producción sostenida que hoy forma parte de su carrera. Pero la misma expansión de las plataformas que abrió oportunidades también aumentó la competencia por la atención. “Es más complicado hoy en día para el que recién quiere arrancar porque están todos en otra”, señaló. Para quien empieza, conseguir que un contenido funcione ya no significa necesariamente haber construido una audiencia: hay que volver a aparecer, generar otro momento y lograr que el público tenga un motivo para ir a verlo en vivo.

Humor negro: provocar sin cruzar el límite

Esa exposición permanente también obliga a convivir con una pregunta recurrente en la comedia: hasta dónde se puede llegar con un chiste. Upstein construyó buena parte de su identidad alrededor de un humor ácido, incómodo y dispuesto a abordar temas que otros podrían evitar. La muerte de su padre, por ejemplo, forma parte del material que utiliza en sus shows.

PUBLICIDAD

Para él, el problema no está necesariamente en hablar de un tema doloroso, sino en convertir la provocación en un fin en sí mismo. “Yo siempre cuando escribía un chiste pensaba: ‘Esto se lo tengo que contar a alguien en la cara’. No puedo ser un desubicado sin un contexto porque te cagan a trompadas y tampoco me interesa ser alguien desubicado por serlo”, explicó.

En esa lógica, tampoco considera necesario justificar cada chiste por tratarse de un tema sensible. “No tengo que agregarle tensión a lo que digo si ya estoy diciendo algo feo. Si te da gracia, genial, y si no, no pasa nada porque es solo un chiste, aun si estoy hablando de las peores cosas del mundo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Lucas Upstein afirmó que para quien recién empieza en el stand-up y el humor digital es más difícil convertir un contenido exitoso en una audiencia estable (Infobae en Vivo)

Sin embargo, sí establece un límite cuando el humor involucra a una persona identificable que atravesó una tragedia. “Mi límite es el nombre propio a corto plazo. Tragedias, cosas malas que pasan y hay un nombre propio de alguien que la pasó mal y no le hizo un daño a nadie, ahí no me meto. Prefiero agarrar lo que pasa alrededor”, explicó.

El fallecimiento de Diego Maradona fue un ejemplo concreto de esa frontera. Upstein hizo un video después de la muerte del futbolista, pero evitó convertir a Maradona en el objeto de la broma. “Cuando murió Maradona, hice un video, pero no fue sobre Maradona, fue sobre la muerte y las reacciones alrededor”, contó.

PUBLICIDAD

De los insultos en redes a una nueva forma de vínculo con el público

La relación con la audiencia tampoco termina cuando publica un video. En las redes, los comentarios y las críticas forman parte de la exposición y, para Upstein, incluso los insultos pueden convertirse en una herramienta para seguir haciendo circular su contenido.

El comediante compara ese universo con un espacio donde las reglas de interacción son diferentes a las de la vida cotidiana. “Hoy en día las redes sociales son el GTA, donde la gente va y pone las peores cosas y se insulta. No te lo podés tomar muy en serio. O mejor dicho, te lo podés tomar en serio, nunca podés demostrar que te lo tomás en serio”, describió.

PUBLICIDAD

El humor negro de Lucas Upstein busca provocar con contexto y evita que la provocación se convierta en un fin en sí mismo (Infobae en Vivo)

En lugar de responder a las agresiones, muchas veces decide apropiárselas. Si alguien publica que es “un gordo p******o”, su estrategia es asumir el insulto y devolverlo convertido en contenido. “Si alguien va y comparte y pone: ‘Este es un gordo p******o’, y yo pongo: ‘Es verdad, es un gordo p******o’, y encima la gente lo va a ver en Ituzaingó, en San Martín, en Santiago del Estero”, contó.

Su recorrido continuará durante las próximas semanas con las siguientes presentaciones: 20 de agosto en Ituzaingó, 28 de agosto en Santiago del Estero y 29 de agosto en Catamarca.

PUBLICIDAD

Después de más de diez años de carrera, Upstein construyó su recorrido en ese ida y vuelta permanente entre el escenario y la pantalla. La comedia ya no depende únicamente de encontrar un buen chiste: también exige producir, insistir, exponerse y conseguir que el público vuelva. En tiempos de atención fragmentada, quizá la verdadera dificultad no sea lograr que alguien se ría una vez, sino conseguir que quiera volver a escucharlo.

–

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.