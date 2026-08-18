Facundo Arana habló de su vínculo con María Susini: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

En medio de rumores de reconciliación, el actor habló de cómo es su vínculo con la madre de sus tres hijos (Video: Implacables- El Nueve)

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La separación de Facundo Arana y María Susini fue una de las noticias que más sorprendió al medio artístico a comienzos de este año. Tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común, la pareja había construido un vínculo de bajo perfil y aparente solidez, por lo que el anuncio desconcertó tanto a colegas como a seguidores. Desde entonces no faltaron los rumores sobre si la ruptura era definitiva o si había chances de reconciliación. En un móvil con Implacables (Canal 9), Arana habló por primera vez con claridad sobre el estado actual del vínculo.

El actor confirmó que está separado, pero se encargó de matizar el peso de esa palabra. “Cuando hay puro amor y lo hay, entonces separados o no separados, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro. Y todo lo otro es que lo que me escucharon decir el otro día lo dije estando separado. Separado”, afirmó.

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Y fue más preciso sobre qué entiende por esa condición: “¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Lo que pasa es que ya te vuelvo a decir, a veces separado es peleado y no es lo que nos pasa, gracias a Dios, no es lo que nos pasó. Sí buscamos todo el tiempo que las cosas funcionen, sobre todo por nuestros hijos y a esa misma altura también por nosotros mismos”.

Facundo y María tiene tres hijos en común

Cuando la cronista le preguntó si se imaginaba con otra persona después de tantos años o si prefería estar solo, la respuesta no dejó lugar a dudas. “Si no es con María, no quiero nadie más nunca más. No, olvidate. No, no”, respondió.

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La pregunta vino acompañada de una referencia concreta: alguien lo había visto en un recital sentado en una mesa con una mujer. Arana lo descartó de plano. “No, me pusieron de novio con una gran amiga. No, no”, dijo.

El cierre del intercambio fue el momento más contundente. Ante la pregunta de si podía volver a enamorarse, respondió entre risas: “Ya estoy enamorado. De María Susini. Ya lo saben. No me van a poder colgar”.

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Días antes, Arana había tenido otra aparición pública donde también habló de Susini. Se sentó frente a Luis Novaresio en A24 y describió el vínculo con una intensidad que tuvo repercusión. “El amor cambia todo. El amor te cambia la forma de respirar, la forma de sentir... hasta te cambia todo. Hay una revolución cósmica y celular en el amor”, dijo.

Facundo Arana habló en A24 sobre su romance con María Susini y afirmó que el amor cambia todo (Video: A24)

La conversación arrancó cuando Novaresio le preguntó quién era, para él, una persona naturalmente feliz. Arana respondió sin dudar: María Susini. “Es como algo que flota. Si ser feliz fuera flotar, aunque hagas así, ¡blup!, flota”, describió, con la espontaneidad que lo caracteriza en sus apariciones públicas.

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El periodista quiso ir más a fondo y le preguntó si Susini le había cambiado la mirada. “Es que es así. Es que es así”, repitió Arana, antes de extenderse en una reflexión que fue uno de los momentos más populares de la entrevista. “Encontrar eso, así dure un instante, es para siempre”, afirmó.

El intercambio también tuvo un momento de humor. Cuando Novaresio le preguntó qué haría si Susini entrara caminando al estudio en ese instante, Arana respondió sin pensarlo: “La tacleo al cuello y le doy un beso”. El conductor simuló escandalizarse y pidió que “cuidemos la forma”. La respuesta del actor fue lacónica: “Está acostumbrada”.

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Luego, con más seriedad, habló del abrazo como lenguaje. “Como te abrazan, te quieren. Si te quiere y si te ama, es un abrazo que va mucho más allá de lo que uno puede hacer con los brazos. Es todo lo que sale de ese ser. Uno lo siente, uno se da un abrazo y te modificó la existencia”, cerró.