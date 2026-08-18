Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

Trails in the Sky 1st Chapter, de Nihon Falcom.

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Falcom y GungHo Online Entertainment lanzaron la actualización final 1.07, denominada Legacy Patch, para Trails in the Sky 1st Chapter. El parche revisa términos, voces y pronunciaciones para mantener la continuidad con el resto de la serie antes del estreno de Trails in the Sky 2nd Chapter, previsto para el 17 de septiembre de 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC mediante Steam.

Una revisión centrada en la localización

La versión 1.07 está dedicada principalmente a la localización, el proceso de adaptar textos, voces e interfaces a cada idioma sin perder coherencia con entregas anteriores. Falcom explicó que priorizó los cambios de terminología y pronunciación en inglés según su impacto sobre la continuidad de la serie.

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El parche modifica determinadas voces y líneas escritas en inglés para recuperar términos empleados previamente en Trails. También actualiza textos de la interfaz y del sistema, corrige errores gramaticales y retoca diálogos para que resulten más fluidos.

La intención es reducir diferencias entre este remake y los demás juegos. Esto afecta palabras asociadas con objetos, lugares, personajes y elementos recurrentes. Los cambios se trasladarán a Trails in the Sky 2nd Chapter, una reconstrucción completa de The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC y secuela directa del primer capítulo.

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La revisión tiene un límite: algunas líneas grabadas no pudieron reemplazarse y conservarán su pronunciación anterior. Como resultado, ciertos nombres pueden escucharse de dos formas dentro de la versión inglesa, aunque el texto escrito ya utilice el criterio actualizado.

Los términos y pronunciaciones que cambian

Entre las modificaciones más visibles aparecen varios nombres de quartz. Arts Defense pasa a llamarse Shield; Sweet Aroma cambia a Scent; Heat Haze queda como Haze; Hidden Leaf se convierte en Cloak; y Heavenly Insight adopta el nombre Revelation.

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Los quartz de tipo Blade ahora utilizan el nombre de la alteración de estado que producen, siguiendo el criterio aplicado en títulos posteriores. A la vez, los quartz de tipo Shield pasan a identificarse como Guard-Type. Esta decisión busca evitar confusiones con Shield, el nuevo nombre del objeto antes denominado Arts Defense. Algunos recursos gráficos también fueron modificados para mostrar las palabras actualizadas.

Las cuatro torres tetracíclicas recuperan denominaciones vinculadas con entregas anteriores. Jade Tower se convierte en Esmelas Tower, Amber Tower cambia a Amberl Tower, Crimson Tower pasa a ser Carnelia Tower y Azure Tower adopta el nombre Sapphirl Tower.

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La lista incluye peces y otros elementos. Orosho ahora figura como Tiger Rockfish, Rainbow como Rainbow Trout, Samona como Salmon y Silver Smelt como Kasagin. Orbal golem fue reemplazado por Archaism; Hundred Day War por Hundred Days War; Lord of the lake por Guardian of the lake; Exposure quartz por Photo-quartz; Bitter Tomato por Acerbic Tomato; y Grand Charine por Grand Chardonnay.

Falcom también volvió a grabar o ajustó la pronunciación inglesa de Liberl, Calvard, Zin, Loewe, Hamel, Auslese y Zemuria. Estas formas serán las utilizadas en el segundo capítulo cuando llegue en septiembre de 2026.

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Los textos en francés y alemán recibieron correcciones más puntuales. En francés, golem orbal pasa a archétype y la grand-route d’Elise cambia a la grand-route d’Elize. La versión alemana reemplaza Elise-Hauptstraße por Elize-Hauptstraße.

Trails in the Sky 1st Chapter, de Nihon Falcom.

Correcciones técnicas y una alternativa en Steam

La actualización 1.07 también resuelve problemas que podían interrumpir una partida. Las notas mencionan un error capaz de cerrar el juego por falta de memoria y otros fallos que provocaban cierres durante acciones específicas. El paquete incorpora correcciones de texto y arreglos menores, aunque Falcom no detalló cada situación afectada.

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El cambio obligatorio de términos puede resultar incómodo para quienes comenzaron la aventura con la localización anterior. Para esos jugadores, Falcom habilitó la rama 1.06.3, un canal opcional que permite instalar y conservar la versión previa del juego con sus nombres y pronunciaciones originales.

Esa alternativa está disponible exclusivamente en Steam. Las demás versiones recibirán la terminología de la Legacy Patch, que será también la base utilizada por Trails in the Sky 2nd Chapter cuando se publique el 17 de septiembre de 2026.

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