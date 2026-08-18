Paco Amoroso celebró su cumpleaños junto a Loreto Peralta en una paradisíaca playa: las imágenes

Paco Amoroso celebró un nuevo año de vida con Loreto Peralta

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Después de una extensa gira internacional, viajes y todo tipo de compromisos, Paco Amoroso decidió tomarse unos días de relax junto a sus seres queridos. Así las cosas, este martes, el joven decidió festejar su cumpleaños 33 junto a su pareja, Loreto Peralta, en una paradisíaca playa.

En la primera imagen que el cantante compartió se lo veía sonriendo al tiempo que sostenía una copa metálica en la mano derecha, en un claro gesto de celebración por su cumpleaños.

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En el carrusel, el artista incluyó una foto donde él y su pareja posan sentados sobre la arena bajo un impactante atardecer y colinas oscuras en el fondo. La modelo, de llevaba lentes de sol grandes y oscuros, un bikini negro y una falda calada del mismo color. Lucía esmalte de uñas azul y un anillo plateado en la mano izquierda, apoyada en la pierna del joven.

Él aparecía con el torso desnudo, shorts amarillos y un brazalete plateado en la muñeca derecha, parcialmente cubierta de arena. Ambos miraban directamente a la cámara, con expresiones neutras.

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Las fotos del cumpleaños de Paco Amoroso con Loreto Peralta en una paradisíaca playa (Instagram)

Las románticas imágenes de Paco Amoroso con Loreto Peralta en una playa (Instagram)

Una semana atrás, un video difundido por Beto Funk Logic, amigo cercano del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, mostró a la actriz mexicana Loreto Peralta con el brazo apoyado sobre el hombro del cantante mientras compartían una comida en un restaurante de la Ciudad de México. En las imágenes, las personas que los rodean los llaman “parejita”, en lo que se convirtió en la señal más explícita del vínculo entre ambos fuera de un escenario.

El carácter cotidiano de la escena —lejos de los reflectores y de la parafernalia de la gira— desató una nueva ola de comentarios en redes sociales. Peralta, vestida de negro, sostenía su teléfono mientras permanecía muy cerca de Paco Amoroso, quien se mostraba relajado durante la convivencia grupal.

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Loreto Peralta y Paco Amoroso compartieron imágenes de su festejo, en medio de versiones sobre su romance (Instagram)

Paco Amoroso celebró su cumpleaños 33 junto a Loreto Peralta en una playa tras una gira internacional (Instagram)

Hasta ahora, los momentos más comentados entre ambos habían ocurrido principalmente en el contexto de la gira Free Spirits World Tour de Ca7riel y Paco Amoroso. En mayo de 2026, durante la segunda noche del tour en Argentina, el cantante besó a Peralta frente al público porteño. El video, difundido por fanáticos, fue interpretado por la prensa como la primera confirmación visual del romance.

El 6 de agosto, Loreto volvió a aparecer junto al dúo, esta vez en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, durante la primera fecha de la gira en territorio mexicano. Vestida de blanco, en sintonía con la estética del show, subió al escenario, bailó, cantó y apareció en las pantallas del recinto durante la canción “Ay, Ay, Ay”.

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Además, el 9 de junio, con motivo del cumpleaños número 22 de la actriz, Paco Amoroso compartió una fotografía de Peralta en sus historias de Instagram. A su vez, Loreto publicó imágenes de su festejo en Nashville en las que se alcanza a ver un brazo que sus seguidores atribuyeron al cantante argentino.

Las publicaciones de cumpleaños de Paco Amoroso y Loreto Peralta en Instagram alimentaron las versiones sobre la relación (Instagram)

Más recientemente, la actriz celebró públicamente el cumpleaños número 33 del músico con una publicación que incluyó dos imágenes de tono romántico. En una aparecen abrazados; en la otra, sentados muy juntos y mirándose de cerca. Para acompañar el posteo, Peralta agregó emojis de una torta de cumpleaños y un corazón blanco, un gesto que volvió a alimentar las versiones sobre la relación.

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La historia entre la protagonista de No se aceptan devoluciones y el integrante del dúo Ca7riel & Paco Amoroso no es nueva. En los últimos meses, fueron vistos juntos en festivales internacionales como Coachella y Bahidorá, donde la actriz estuvo presente apoyando al músico desde el público. También se los vio caminando y conversando con cercanía en la colonia Roma, en la Ciudad de México, una aparición casual que reavivó la conversación en redes. A eso se suma la presencia frecuente de Loreto en el backstage de varios conciertos del dúo.

Como era de esperarse, el romance no ha estado exento de controversia. En plataformas como TikTok, usuarios debatieron sobre la diferencia de edad entre ambos: Paco Amoroso tiene 33 años, mientras que Loreto Peralta acaba de cumplir 22. Mientras algunos celebran la relación y los presentan como una nueva “it couple”, otros cuestionan el vínculo por esa distancia generacional.

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Peralta alcanzó notoriedad internacional siendo niña, tras protagonizar junto a Eugenio Derbez la película No se aceptan devoluciones (2013). Desde entonces, consolidó su carrera en el modelaje y en producciones como la serie Guerra de vecinos.