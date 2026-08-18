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El Salvador acumula cinco homicidios en lo que va de agosto a nivel nacional

La víctima más reciente es un hombre de 61 años, fue localizada en una carretera con indicios de heridas previas y de haber sido arrollada de manera deliberada, mientras equipos de Inteligencia e Investigaciones procesan la escena del lunes

El homicidio en San Alejo dejó muerto a un hombre de 61 años que, según las investigaciones iniciales, fue lesionado y atropellado de forma intencional. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
El homicidio en San Alejo dejó muerto a un hombre de 61 años que, según las investigaciones iniciales, fue lesionado y atropellado de forma intencional. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
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Un nuevo hecho de violencia estremeció a la comunidad de San Alejo, en el departamento de La Unión Sur, tras encontrar el cuerpo sin vida de un hombre de 61 años que, según las investigaciones iniciales, fue lesionado y posteriormente atropellado de forma intencional.

El incidente ocurrió el lunes, y la escena fue procesada por equipos de Policía de Inteligencia e Investigaciones, quienes mantienen operativos en la zona.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue hallada en una carretera del municipio, con signos evidentes de lesiones previas al atropello. Los primeros reportes de las autoridades indican que el ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando el hombre transitaba por una vía secundaria.

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Las autoridades de La Unión trabajan sobre la hipótesis de que el móvil del crimen estaría vinculado a un ataque directo, descartando hasta el momento la participación de estructuras criminales.

La presencia policial en la zona se ha intensificado, y las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia. Investigadores de la PNC han recabado pruebas materiales en el lugar del asesinato.

La Policía de Inteligencia e Investigaciones procesó la escena en San Alejo y mantiene operativos en La Unión Sur por el crimen ocurrido el lunes. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La Policía de Inteligencia e Investigaciones procesó la escena en San Alejo y mantiene operativos en La Unión Sur por el crimen ocurrido el lunes. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El homicidio en San Alejo ocurre en un contexto nacional donde la violencia letal mantiene una tendencia a la baja. A escala nacional, agosto ha registrado cinco escenas de homicidio, mientras que en julio se reportaron tres casos y en junio únicamente un hecho violento en todo el país, según cifras proporcionadas por la Policía Nacional Civil.

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Un descenso sostenido en los homicidios y su vínculo con la economía local

Los datos oficiales muestran una transformación en la seguridad pública de El Salvador en la última década. En 2015, el país reportó 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. Para 2025, el índice bajó a 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, ubicando a El Salvador por debajo de cifras registradas en Estados Unidos, Argentina y Canadá. Las autoridades atribuyen la reducción al endurecimiento de las políticas de seguridad, incluyendo el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022, con más de 92,000 detenciones relacionadas con organizaciones criminales.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

La disminución de la violencia letal ha tenido efectos tangibles en la economía salvadoreña.

Sectores como el turismo han reportado un incremento sostenido de visitantes extranjeros, especialmente en zonas que antes eran consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con reportes de la PNC, durante agosto se han contabilizado 12 días sin homicidios a nivel nacional. En contraste, en 2018 se promediaban siete homicidios diarios, situación que afectaba la actividad comercial y el desarrollo local.

Las autoridades de seguridad sostienen que el control territorial y la disminución de los homicidios no solo han mejorado los indicadores de seguridad, sino que también han impulsado la confianza de la población y de los agentes económicos.

La continuidad de operativos en La Unión Sur y la investigación activa del homicidio registrado el lunes, forman parte de los esfuerzos para garantizar que la tendencia a la baja en los hechos de violencia se mantenga y siga contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

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