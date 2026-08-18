El director de Alpine confirmó el paquete de mejoras que tendrá la escudería de Colapinto en el GP de Países Bajos

Diálogo entre Nielsen y Colapinto (AlpineF1Team)

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Steve Nielsen, director de la escudería Alpine, confirmó que el equipo presentará un paquete de actualizaciones en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort del 21 al 23 de agosto. Las mejoras llegan en un momento de presión para la escudería francesa, que cerró la primera mitad de la temporada con una caída progresiva de rendimiento que la relegó al sexto puesto del campeonato de constructores.

“Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año”, señaló Nielsen en declaraciones recogidas por Motorsport.

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Las actualizaciones se evaluarán durante la única sesión de práctica libre del viernes, antes de la clasificación para la carrera sprint. El formato del fin de semana reduce el tiempo disponible para analizar los cambios, lo que convierte esa práctica en una ventana estrecha para reunir datos. Nielsen fue claro sobre el alcance del plan: “Tenemos algunas actualizaciones disponibles este fin de semana, las cuales probaremos en el coche durante las prácticas previas a la clasificación para la carrera Sprint. El plan es traer más mejoras a medida que podamos y con suerte será suficiente para ponernos en la lucha en pista para sumar la mayor cantidad de puntos posible”.

El receso de verano también sirvió para poner en orden la fábrica de Enstone. Nielsen explicó que el período fue aprovechado para labores de mantenimiento que resultan difíciles de ejecutar durante la temporada: “Siempre es un buen momento del año durante el receso de verano, cuando prácticamente todos los que trabajan en la Fórmula 1 tienen la obligación de tomarse un descanso de las carreras. Hemos trabajado en el mantenimiento general de la fábrica, ya que realmente es el único momento adecuado para hacerlo mientras el estacionamiento y las oficinas están vacíos”.

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El contexto que rodea la llegada de estas mejoras es de urgencia competitiva. Según informó The Race, Alpine no ha detallado públicamente los componentes específicos del paquete, aunque los problemas identificados durante la primera parte del año apuntan a un desequilibrio aerodinámico, con una parte trasera inestable en la entrada a curvas, tracción deficiente y subviraje en el punto medio de las curvas. Esas dificultades técnicas fueron señaladas en reiteradas ocasiones por Pierre Gasly, quien las describió con precisión en el paddock.

El propio Gasly dejó en claro la magnitud de lo que está en juego para Alpine antes del parón estival. “Es el estándar de la Fórmula 1. Creo que si introduces mejoras, esperas que definitivamente mejore, y por mi parte, no dudo que vaya a cumplir con las expectativas del equipo, porque Aston Martin mejoró en dos segundos este fin de semana, y además tienen otro motor en camino. Racing Bulls mejoró un segundo desde el inicio del año, Audi también, y nosotros no hemos avanzado mucho. Así que sí, creo que es fundamental para nosotros si queremos mantener la esperanza de alcanzar el quinto puesto en el campeonato”, afirmó el piloto francés tras el Gran Premio de Hungría, en declaraciones recogidas por The Race.

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La caída de rendimiento quedó reflejada en los números. De ser el cuarto equipo más rápido en Japón, Alpine pasó a ocupar el séptimo lugar en Hungría, una regresión que el propio Gasly reconoció sin rodeos: “No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de negarla y ha habido un par de carreras en las que la historia se repite: en la clasificación quedamos 12º o 13º detrás de Racing Bulls y Audi, y en la carrera, de alguna manera piensas que tal vez vamos a estar ahí y entonces los veo, pero es solo cuestión de ritmo, no estamos ahí.”

En el campeonato de constructores, Alpine acumula 61 puntos y marcha sexto, a cinco unidades de Racing Bulls, que tiene 66. La diferencia con Red Bull, líder del campeonato, asciende a 177 puntos, lo que hace que el quinto lugar sea el objetivo realista para la segunda mitad del año.

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El reinicio del campeonato también coincide con una etapa definitoria para Franco Colapinto. El piloto argentino, que acumula 19 puntos en la temporada y figura como el tercer piloto con más vueltas completadas en 2026, tiene encaminada su continuidad en el equipo. Sus mejores resultados en la categoría llegaron este año, con un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá. Según adelantó Infobae el 25 de julio, el acuerdo para su permanencia está cerrado en un alto porcentaje, y la posibilidad de un anuncio formal se fortaleció en los días previos al regreso de la competencia. De confirmarse, Colapinto seguirá como compañero de equipo de Gasly en la próxima etapa del proyecto.